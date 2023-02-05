На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года
На вингере «Реала» Винисиусе сфолили 10 раз в матче против «Мальорки» (0:1).
Это рекордный показатель для игрока мадридцев в Ла Лиге с августа 2013 года – тогда на Иско сфолили 10 раз в матче против «Бетиса».
В этом сезоне на счету Винисиуса 19 матчей, 7 голов и 3 результативные передачи.
Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме
Это тоже провокация https://twitter.com/TrairagemFC/status/1622246143311716352?t=2zEHcjQho-fGf-8AkR8Aww&s=19
Это Винисиус сам себя начал провоцировать ещё с начала осени призывая ломать себя, а не тренер Мальорки.
До чего соднила Ла Лига, где готовы аплодидировать фолам на техничном иголку. Когда против того же Неймара фолили, вы готовы были бы сожрать условного Мафео или Алехо с потрохами ради защиты Неймара, а в аналогичной ситуации у вас Вини сам виноват. 🤡
Я раньше любил временами матчи других команд Ла Лиги смотреть, сейчас я даже за деньги это уг смотреть не буду
https://twitter.com/FCBarcelona/status/1622249831824605192?t=b-7164InXd_BjWS2UX1UmA&s=19
Или это Пике подрабатывает smm-щиком.)