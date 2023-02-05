На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Иско Винисиус Жуниор Футбол

На вингере «Реала» Винисиусе сфолили 10 раз в матче против «Мальорки» (0:1).

Это рекордный показатель для игрока мадридцев в Ла Лиге с августа 2013 года – тогда на Иско сфолили 10 раз в матче против «Бетиса».

В этом сезоне на счету Винисиуса 19 матчей, 7 голов и 3 результативные передачи.

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

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56 комментариев

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sheri_24
Ответ Андрей Хенто
Абсолютно с Вами согласен, раньше от условного матча Эспаньол-Депортиво можно было получить эстетическое удовольствие, сейчас это представляет себе жуткое зрелище с кучей фолов, затяжек времени и т. п.
Бред не неси
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sheri_24
Половина - симуляции
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Mikel Dominator Arteta
Ответ Burel
матч не смотрел, но сейчас глянул, какой позорный пеналь дали в пользу меньше, чем клуба, когда Венисиус прямой ногой пошёл на вратаря 🙈🙈
Мчк же вроде приписка бабсы, при чём тут Винисиус?
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Іван Зейкан
смотрю многие пишут мол так и надо,зазнался,нужно сильнее бить и тд.у меня тогда вопрос.а зачем смотреть игру где команда пыьается не переиграть соперника а наоборот не дать ему играть и не играть самой
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M93
Ответ Егор Егор
В твоей цитате нет признания, лишь только то, что игроку поапплодировали за фол, потому что Винисиус провоцировал фанатов в перерыве.
Показать эмблему клуба провокация на фоне бесконечных фолов. 🤔

Это тоже провокация https://twitter.com/TrairagemFC/status/1622246143311716352?t=2zEHcjQho-fGf-8AkR8Aww&s=19

Это Винисиус сам себя начал провоцировать ещё с начала осени призывая ломать себя, а не тренер Мальорки.
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Виктор Никитин
Ответ Итачи Учиха
С Азаром и похуже бывало в АПЛ
да не, такой откровенной "охоты" на Азара в АПЛ никто не устраивал.. били, да, но от безысходности, а не просто чтобы ударить
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Ванька-Манька
распиаренный бегунок, как и родрига, испачкавшая свои шорты в плей-офф чм
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M93
Кого он достал? Хейтеров вроде тебя или костоломов вроде Мафео, Раильо или Алехо, которые в равной борьбе без фола не могут его обыграть в большинстве случаев?

До чего соднила Ла Лига, где готовы аплодидировать фолам на техничном иголку. Когда против того же Неймара фолили, вы готовы были бы сожрать условного Мафео или Алехо с потрохами ради защиты Неймара, а в аналогичной ситуации у вас Вини сам виноват. 🤡
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Berekella 999
Губа винисиус великий провокатор!
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VuNePonimaete
Ответ Ruscello
Это очень просто- если вас когда-нибудь отоварят за матч как Винисиуса или Неймара, тогда вы придете и расскажите тут, почему они вечно негодуют, а так не понять...
это был сарказм
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VuNePonimaete
Ответ Андрей Хенто
Абсолютно с Вами согласен, раньше от условного матча Эспаньол-Депортиво можно было получить эстетическое удовольствие, сейчас это представляет себе жуткое зрелище с кучей фолов, затяжек времени и т. п.
+++
Я раньше любил временами матчи других команд Ла Лиги смотреть, сейчас я даже за деньги это уг смотреть не буду
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VuNePonimaete
Ответ Burel
судейский проект на привычном втором месте 💪👍
так последние 5 лет практически второе место занимала Барса, вывод таков, что Барселона = судейский проект? Френдли фаер получается
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Егор Егор
Ответ M93
Хавьер Аггире (тренер Мальорки): "Я заменил Мафео, потому что он меня попросил. Он хотел, чтобы стадион поаплодировал ему за фол на Винисиусе". И потом говорят, что Винисиус сам виноват у них, а они жертвы. Это же дичь настоящая. Главный тренер клуба открыто признается сначала, что давал установку ломать одного из лучших игроков чемпионата. Осенний матч. Сейчас прямо перфоманс - гордиться, аплодидировать фолам на сопернике. Facepalm. На Сантьяго Бернабеу аплодируют за потрясающую игру, здесь за фолы. Что называется почувствуйте разницу.;
В твоей цитате нет признания, лишь только то, что игроку поапплодировали за фол, потому что Винисиус провоцировал фанатов в перерыве.
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Гусейн Магомедрасулов
Мальорка браво. просто мокают лицом в ту игру, от которой тащились болельщики Реала когда тренировал Маур
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Юрий Костыгин
Расисты. Что с них взять)
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Ruscello
Ответ VuNePonimaete
Почему этот бразилец вечно негодует?
Это очень просто- если вас когда-нибудь отоварят за матч как Винисиуса или Неймара, тогда вы придете и расскажите тут, почему они вечно негодуют, а так не понять...
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Андрей Хенто
Ответ VuNePonimaete
Половина клубов в Испании играет таким образом, тотальная деградация, а ведь какие-то еще лет 7-8 назад здесь показывали самый красивый футбол в мире, и это были далеко не лидеры чемпионата
Абсолютно с Вами согласен, раньше от условного матча Эспаньол-Депортиво можно было получить эстетическое удовольствие, сейчас это представляет себе жуткое зрелище с кучей фолов, затяжек времени и т. п.
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Buharoid
Ответ M93
Хавьер Аггире (тренер Мальорки): "Я заменил Мафео, потому что он меня попросил. Он хотел, чтобы стадион поаплодировал ему за фол на Винисиусе". И потом говорят, что Винисиус сам виноват у них, а они жертвы. Это же дичь настоящая. Главный тренер клуба открыто признается сначала, что давал установку ломать одного из лучших игроков чемпионата. Осенний матч. Сейчас прямо перфоманс - гордиться, аплодидировать фолам на сопернике. Facepalm. На Сантьяго Бернабеу аплодируют за потрясающую игру, здесь за фолы. Что называется почувствуйте разницу.;
Это показатель, насколько Винисиус достал абсолютно всех. Ни к одному другому игроку в Испании в принципе больше нет такой ненависти.
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Homelender_666
Ответ rej1sta
Ага, ведь фанатов Реала не бывает на ветках Барсы, они там конечно же ничего не комментируют) Но боты только у них 🤡
Вы оба правы. Глоры обоих клубов не могут успокоиться. Но адекватные фанаты уважают друга. И у Реала, и у Барселоны таких много.
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Дима Ермаков
Ответ Игорь Климов
Нужно признать, что в этом сезоне Винисиус стал себя вести крайне вызывающе и провакационно, неужели "звезду поймал" уже?
Он хочет занять вакантное место Роналду-лидера , легенды Реала. Вот и буянит с молоду. Но боюсь он не дотянет до лидера раздевалки Реала. Слишком все театрально, его любовь к Мадриду и тд.
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Dmitriy Semenchenko
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
чел, побывай на ветках Барсы и посчитай глоров Реала
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Давид Agabekyan
Ответ VuNePonimaete
Почему этот бразилец вечно негодует?
За нарушение правил дают фол. Их 10 штук и дали
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M93
Ответ Burel
щас коренные мадридисты и фанаты меньше чем, клуба прибегут защищать клоуна с пеной у рта
Меньше чем клуб отметился у себя в Твиттере сразу поражения Реала.
https://twitter.com/FCBarcelona/status/1622249831824605192?t=b-7164InXd_BjWS2UX1UmA&s=19
Или это Пике подрабатывает smm-щиком.)
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Lana Rhoades
Ответ Arthurino
Комментарий удален модератором
Зато под новостью об их легенде-насильнике дани алвесе этих мышей не встретить
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Sanya Kruus
половину нанырял
+3
-2
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