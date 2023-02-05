На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года

На вингере « » сфолили 10 раз в матче против «Мальорки» (0:1).

Это рекордный показатель для игрока мадридцев в с августа 2013 года – тогда на сфолили 10 раз в матче против «Бетиса».

В этом сезоне на счету Винисиуса 19 матчей, 7 голов и 3 результативные передачи.

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме