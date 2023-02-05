«Реал» недоволен судейством в матче с «Мальоркой». «Мадрид» считает, что Винисиуса пытались вывести из игры, а Эрнандес Эрнандес зафиксировал не все фолы

«Реал» остался недоволен судейством в проигранном матче с «Мальоркой» (0:1).

По информации Marca, мадридский клуб очень зол на арбитра . В «Реале» считают, что агрессивная тактика «Мальорки» не позволяла им играть в свой футбол, а судья ничего не сделал, чтобы предотвратить агрессию соперника.

Так, Эрнандес Эрнандес зафиксировал 29 фолов со стороны хозяев, но в «Мадриде» считают, что их было намного больше. Кроме того, «сливочные» считают, что футболисты «Мальорки» намеренно искали Винисиуса и пытались вывести его из игры.

В «Мадриде» считают ненормальным, что их игроки получили столько же желтых карточек, что и футболисты «Мальорки» – по 5.

На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме