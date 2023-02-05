«Реал» недоволен судейством в матче с «Мальоркой». «Мадрид» считает, что Винисиуса пытались вывести из игры, а Эрнандес Эрнандес зафиксировал не все фолы

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига судьи Алехандро Эрнандес Эрнандес Винисиус Жуниор Футбол

«Реал» остался недоволен судейством в проигранном матче с «Мальоркой» (0:1).

По информации Marca, мадридский клуб очень зол на арбитра Алехандро Эрнандеса Эрнандеса. В «Реале» считают, что агрессивная тактика «Мальорки» не позволяла им играть в свой футбол, а судья ничего не сделал, чтобы предотвратить агрессию соперника.

Так, Эрнандес Эрнандес зафиксировал 29 фолов со стороны хозяев, но в «Мадриде» считают, что их было намного больше. Кроме того, «сливочные» считают, что футболисты «Мальорки» намеренно искали Винисиуса и пытались вывести его из игры.

В «Мадриде» считают ненормальным, что их игроки получили столько же желтых карточек, что и футболисты «Мальорки» – по 5.

На Винисиусе сфолили 10 раз в матче с «Мальоркой». Ни на одном игроке «Реала» не фолили столько в Ла Лиге с 2013 года

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

Материалы по теме

66 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Белов
Ответ Akmor
Фол фолу рознь. Можно наброситься на судью и получить желтую. А можно 5 раз за матч нарушить и ничего не получить.
что пенальти тоже не было?))) как понять поставили?))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Цыбулин
Ответ Вячеслав Авакян
Им уже левой пенки мало или что?
Конечно!Им и по 3 ставили,бывало)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Цыбулин
Ответ 90 Minutes
😁 судейский реал жалуется на судей!!Круто)))
Что-то пошло не по плану)))Может Тебас сумму взяток увеличил,а в Реале только узнали?)))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ MESSIya
А на левый пеналь не жалуются? https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1622241165041958913?t=47YBRA3nejaeWA1lbOak-w&s=19
Считать это пенальти левым может только сектант. сперва был фол на Вини, потом он уже, приземляясь, наступил на руку вратарю.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сэб Феттель
Ответ denisques
Чем реал снова недоволен? пенальти снова поставили, просто нужно было забить
Теперь они хотят,чтобы вратарь прыгал в противоположную сторону от мяча.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Рыжков
Ответ MESSIya
А на левый пеналь не жалуются? https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1622241165041958913?t=47YBRA3nejaeWA1lbOak-w&s=19
Который к тому же и не забили. Торжество справедливости!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roman Betenya
Судейство действительно было не на высоте, что часто бывает, когда одна из команд избирает подленький стиль игры с множеством мелких фолов и провокаций, как Мальорка сегодня. Но до произвола было далеко, и винить в поражении надо вовсе не судью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владислав Харламов
На Реале столько фолят, что даже Азар уже травмировался! Доколе?!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
MESSIya
А на левый пеналь не жалуются? https://twitter.com/Zona_Blaugrana/status/1622241165041958913?t=47YBRA3nejaeWA1lbOak-w&s=19
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
бек саидов
Ответ Виталий Мучаев
Левый пенальти дали и после этого они недовольны судейством
Надо было давать ещё и ещё..
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Roja
Ответ SpainFan
Хави уже давно не жалуется на траву и подобное. В прошлом сезоне и вначале этого были странные интервью, но сейчас все норм. На судейство - да жалуется, но тогда сразу кучу комментов о том, что нужно побеждать, вы же гранд и подобное. Так вот и Реал как бы гранд, нефиг жаловаться. Там еще и Тебас на стороне сливок играет, вечно вставляя палки в колеса каталонцев.
И какие палки Тебас вставляет барселоне?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vammos@RealMadrid
Ответ x2dj8fx6q7
А я считаю, что Старина Фло жмет мадридцам бабки на трансферы. Давно я у Реала такой невзрачный состав не видел.
Половина денег на строительство стадиона уходит)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivchev
Ответ Burel
и это после позорнейшего пенальти, где Винисиус прямой ногой намеренно пошёл на вратаря, а наказали кипера. Я аж телефон из рук выронил, хотя чему удивляться
Ты Елагина наслышался? Откуда же беретесь слепые... Хотя, не, это не слепота, есть другое название...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Савва Мамонтов
Как больщику Реала стыдно такое читать!
Нет игры нет мысли нет идей! Отдайте должное сопернику. Он играет как мог и выиграл. Грубости не было.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Harut Hovsepyan
Ответ SpainFan
Хави уже давно не жалуется на траву и подобное. В прошлом сезоне и вначале этого были странные интервью, но сейчас все норм. На судейство - да жалуется, но тогда сразу кучу комментов о том, что нужно побеждать, вы же гранд и подобное. Так вот и Реал как бы гранд, нефиг жаловаться. Там еще и Тебас на стороне сливок играет, вечно вставляя палки в колеса каталонцев.
С такой игрой не победить. Этот Реал - даже близко не Реал. Нужна перезагрузка, в первую очередь, эмоциональная! А когда Реал в форме, ему по силам все, что угодно, что и доказал прошлый сезон.

Кстати, внутри меня всегда было ощущение, что после такого выдающегося сезона, эмоционального спада было не избежать!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ShamilK
Нужно быть недовольным своей работой на трансферном рынке. Прикупили какого-то сосунка с нулем в графе игры за взрослую команду. Нельзя видимо было подписать нормального нападающего, а не верить в эти подобия футболистов как всякие асенсио и родриго
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
s_kapa
Ответ VuNePonimaete
Позорище, вы проблемы сначала в клубе решите. Канселу им тля не подошёл🤦‍♂️
Да, вот есть ощущение, что Мадрид переоценивает свой состав. Много парней задержались в клубе, хотя не являются топ игроками
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dastan Zhapar Uulu
Не понял, а что Перес уже не практикует брелки с сумками для судей Ла Лиги?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рафик Маркес
Как уже достал Мадрид со своим сникерсом провокатором
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
werley
Ну так Реал сам во многом виноват. Неужели нельзя провести с Винисиусом разъяснительную работу? Понятно что он - парень эмоциональный, вспыльчивый, и очень остро реагирует на любой выпад в свою сторону. Но ведь соперники уже просекли это и теперь стараются вывести его из равновесия. Пора бы ему объяснить, что на любые выпады против себя нужно отвечать только игрой и голами. А то ведь растратит весь свой талант на разборки и скандалы.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
denisques
Чем реал снова недоволен? пенальти снова поставили, просто нужно было забить
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
hedgehog111
недоволен,что судья дал 6 минут вместо 10-ти🤣🤣
старый маразматик
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rachidibrahimov
Если это правда, то позор вам ребята. Если они играют жестко, то вы играйте еще жестче а еще лучше отвечайте игрой, а не этим унылым де.....м. Как же в такие моменты не хватает Рамоса, Пепе и Казика. Они бы им показали, где раки зимуют.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
SpainFan
Ответ Harut Hovsepyan
Не читал вью Хави и не собираюсь его обсуждать, но скажу, что если тренер клуба (особенно если речь о гранде) жалуется в интервью на судей, на состояние поля, на погоду и в целом ищет виновных в поражении вне клубной раздевалки (имею в виду тренерский штаб и весь состав команды), то это выглядит максимально глупо - жалкое зрелище на самом деле. Тут же ситуация другая. В Реале, именно в структуре клуба, есть работники, которые занимаются чисто такого рода деятельностью, которые и отправили эту жалобу в соответствующее место. Как по мне, все, кто думают, что это - одно и то же, сильно заблуждаются!
Хави уже давно не жалуется на траву и подобное. В прошлом сезоне и вначале этого были странные интервью, но сейчас все норм. На судейство - да жалуется, но тогда сразу кучу комментов о том, что нужно побеждать, вы же гранд и подобное. Так вот и Реал как бы гранд, нефиг жаловаться. Там еще и Тебас на стороне сливок играет, вечно вставляя палки в колеса каталонцев.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Терминатор///Айлбибекович
Ну конечно,дело в судействе.А если посчитать сколько пендалей в этом сезоне поставили в пользу Барсы,а сколько в пользу Реала?Хави молодец!Сравнить его работу,с работой Кумана-небо и земля.Хотя состав у Кумана был даже сильнее и уж точно намного сыгранее.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий