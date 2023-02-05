Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме
Винисиус оказался в центре конфликта с игроками и болельщиками «Мальорки» (0:1).
Большую часть матча вингера «Реала» опекали защитники Антонио Раильо и Пабло Маффео, четырежды сфолившие на нем за первый тайм. На 44-й минуте Винисиус сам нарушил правила на Маффео, за что получил желтую карточку от судьи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса.
Уходя на перерыв, бразилец указал болельщикам «Мальорки», негативно реагировавшим на его действия, на эмблему «Мадрида» на футболке.
На жест Винисиуса после перерыва отреагировал Раильо. После перерыва защитника «Мальорки» в одном из игровых моментов схватил себя за футболку и поднес часть с клубной эмблемой к лицу Винисиуса, предлагая поцеловать ее.
Фото: скриншот трансляции beIN Sports
что себе этот белый позволяет ??
ждем очередную порцию бреда о расизме
Как бы ему за это не пропихнули за расизм)
А сейчас после ухода Каземиро не осталось в команде цербера, чтобы утихомирить соперника.
Думал, Рюдигер возьмёт на себя эту роль, но он ещё не освоился в чемпионате