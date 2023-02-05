Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему своего клуба во 2-м тайме

Теги Реал Мадрид Мальорка Ла Лига болельщики Алехандро Эрнандес Эрнандес Пабло Маффео Антонио Раильо Винисиус Жуниор Футбол

Винисиус оказался в центре конфликта с игроками и болельщиками «Мальорки» (0:1).

Большую часть матча вингера «Реала» опекали защитники Антонио Раильо и Пабло Маффео, четырежды сфолившие на нем за первый тайм. На 44-й минуте Винисиус сам нарушил правила на Маффео, за что получил желтую карточку от судьи Алехандро Эрнандеса Эрнандеса.

Уходя на перерыв, бразилец указал болельщикам «Мальорки», негативно реагировавшим на его действия, на эмблему «Мадрида» на футболке.

На жест Винисиуса после перерыва отреагировал Раильо. После перерыва защитника «Мальорки» в одном из игровых моментов схватил себя за футболку и поднес часть с клубной эмблемой к лицу Винисиуса, предлагая поцеловать ее.

Фото: скриншот трансляции beIN Sports

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27 комментариев

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Kostya Yaskevich
Звезду словил видимо. В каждом матче новости о нём. И не нужно тут про то что бьётся за клуб. Когда ты выигрывая , провоцируешь соперника фразами "Как думаешь , вы выиграете ?", это не биться за клуб, это свысока смотреть, с позиции сильного. И сейчас, сфолил, эмблему целует. Типа что, ответочка типа ?Ща все начнут по ногам бить и орать как орки, "Это ради клуба, за Мальёрку !".
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anastasia Krugova
Ха-ха))очень тонко )))
что себе этот белый позволяет ??
ждем очередную порцию бреда о расизме
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Рокко Сиффредди
Ответ Криштиану Роналду
Найдите уже этому Винисиусу кто нибудь девушку, пусть уже спустит весь свой тестостерон...
Кому он нужен? Страшный как чёрт.
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Ovsyankin
Тесака на них нет
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mr kovalsky
Ответ Denis242424
Никому не сдался он. Девушки разбираются в парнях, придурков сходу отличают.
Ты думаешь девушкам не пофиг на его глупость, когда он имеет миллионы?)
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LinkLin
Задрал всех
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Серый
Ответ Gheorghe Rusu
Лоол, ты точно из этой вселенной?)
Он по себе судит просто
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Фёдор Кузнецов
Ответ Футбол_это_жизнь
Милитао сам ещё тот ещё клоун
Что вам не нравится в его поведении? Великолепный защитник который всегда борется за клуб
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Футбол_это_жизнь
Ответ Фёдор Кузнецов
Милитао есть, но он сейчас на травме
Милитао сам ещё тот ещё клоун
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Бухгалтер2021
успокойте рауильо сколько у него лч ?
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Gheorghe Rusu
Ответ Denis242424
Никому не сдался он. Девушки разбираются в парнях, придурков сходу отличают.
Лоол, ты точно из этой вселенной?)
+9
-1
+8
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Трусики Бочкаревой
Бегунок через пару лет отправится обратно эмблему Фламенго лобызать
+2
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Фёдор Кузнецов
Ответ ernar11
жалко что нет Каземиро, Рамоса, Пепе чтобы в такие моменты защитить его. Помните раньше Рамос горой стоял за своих товарищей, когда на молодого Морату кто-то прыгал. А сейчас после ухода Каземиро не осталось в команде цербера, чтобы утихомирить соперника. Думал, Рюдигер возьмёт на себя эту роль, но он ещё не освоился в чемпионате
Милитао есть, но он сейчас на травме
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Вася Столяр
Ответ ernar11
жалко что нет Каземиро, Рамоса, Пепе чтобы в такие моменты защитить его. Помните раньше Рамос горой стоял за своих товарищей, когда на молодого Морату кто-то прыгал. А сейчас после ухода Каземиро не осталось в команде цербера, чтобы утихомирить соперника. Думал, Рюдигер возьмёт на себя эту роль, но он ещё не освоился в чемпионате
Каземиро бы задушил любого обидчика
+2
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Denis242424
Ответ Криштиану Роналду
Найдите уже этому Винисиусу кто нибудь девушку, пусть уже спустит весь свой тестостерон...
Никому не сдался он. Девушки разбираются в парнях, придурков сходу отличают.
+14
-9
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Фёдор Кузнецов
Ответ maximilian_15
Он сам заварил всю кашу, а теперь выгребает, но успокоится никак не может, да и тренер ему должен сказать о его поведении.
Вам бы нравилось если бы ваше празднование гола называли "обезьянним" "глупым" и т. д., а потом соперники устраивают за вами охоту и били постоянно по ногам, а если вы отвечаете то вы снова обезьяна и тупой футболист, вам бы нравился такой расклад?
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Isa Babaev
Наказали клоуна
+8
-5
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aidos_1979
Раильо красава)
Как бы ему за это не пропихнули за расизм)
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-6
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maximilian_15
Ответ Фёдор Кузнецов
А что здесь? На нём за тайм 4 раза сфолили, он в конце сфолил и его освистывали, он показал эмблему клуба
Он сам заварил всю кашу, а теперь выгребает, но успокоится никак не может, да и тренер ему должен сказать о его поведении.
+10
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ernar11
жалко что нет Каземиро, Рамоса, Пепе чтобы в такие моменты защитить его. Помните раньше Рамос горой стоял за своих товарищей, когда на молодого Морату кто-то прыгал.
А сейчас после ухода Каземиро не осталось в команде цербера, чтобы утихомирить соперника.
Думал, Рюдигер возьмёт на себя эту роль, но он ещё не освоился в чемпионате
+7
-9
-2
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Saboroff
Эта агрессия до добра не доведет..
+2
-1
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окечуква
Винисиусу стоит что-то поменять в своём отношении к окружающим. Не могут быть все вокруг плохими, а он ангелом. Только к нему постоянно цепляются, только он попадает во всякие не очень приятные ситуации.
+14
-4
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Born is the King
сВинисисус это конечно пляжный провокатор. и когда отвечают ему тем же сразу ноет про расизм. Анчелотти вместо того чтобы поддакивать ему лучше бы успокоил своего бегунка
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Криштиану Роналду
Найдите уже этому Винисиусу кто нибудь девушку, пусть уже спустит весь свой тестостерон...
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Фёдор Кузнецов
Ответ maximilian_15
Успокойте его уже кто-нибудь
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