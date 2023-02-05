Винисиус оказался в центре конфликта с игроками и болельщиками «Мальорки» (0:1).

Большую часть матча вингера « » опекали защитники и , четырежды сфолившие на нем за первый тайм. На 44-й минуте сам нарушил правила на Маффео, за что получил желтую карточку от судьи .

Уходя на перерыв, бразилец указал болельщикам «Мальорки», негативно реагировавшим на его действия, на эмблему «Мадрида» на футболке.

На жест Винисиуса после перерыва отреагировал Раильо. После перерыва защитника «Мальорки» в одном из игровых моментов схватил себя за футболку и поднес часть с клубной эмблемой к лицу Винисиуса, предлагая поцеловать ее.

Фото: скриншот трансляции beIN Sports