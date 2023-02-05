Карло Анчелотти: «Происходящее с Винисиусом не его вина. Его провоцируют, фолят на нем»
Карло Анчелотти выступил в защиту Винисиуса Жуниора.
В матче против «Мальорки», который «Реал» проиграл со счетом 0:1, против бразильца грубо играли, а болельщики освистывали его всякий раз, когда он касался мяча.
«То, что происходит с Винисиусом, не его вина. Нужно изменить фокус. Парень хочет играть в футбол. Есть соперники, которые провоцируют его, фолят на нем.... Это не вина Винисиуса. И примером тому служит то, что произошло сегодня», – сказал тренер «Реала».
Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему «Мальорки» во 2-м тайме
Если смотрели трансляцию за секунды до этого они что-то друг друга говорили.
Журналисты написали, что эмблему показали после того, как сам Винсиус показал эмблему. Но далеко не факт, что именно такая цепочка событий была.
А теперь расскажите, как не осуждать Вини за то, что он
1) постоянно бежит к судье как только он на земле. Постоянно.
2) Толкается и бьет исподтишка НЕ МЕНЬШЕ, чем противник.
3) Постоянно отмахивается когда его держат. И умышленно отмахивается.
4) Провоцирует болельщиков соперников (за это в Англии дисквы дают так как провокация толпы создают угрозу безопасности)
5) Ноет ВНЕ матчей. Постоянно.
6) И играет нормально через раз, а то и через 2
Только Виниус как маленький ребенок ведется на любую провокацию. Будь то от соперника, или от болельщиков.
Это эмоциональная незрелость.
Которую можно и нужно исправлять, если он хочет играть в футбол, а не отбывать дисквы постоянные.
Иначе его просто будут "сажать" на желтую и красную каждый матч на easy.
Наверное он сам и виноват в них.
Я бы так и делал.
В будущем целователь эмблем, испортит атмосферу в раздевалке и свалит из клуба при первой же возможности
Может все таки дело в самом расисте?