Карло Анчелотти: «Происходящее с Винисиусом не его вина. Его провоцируют, фолят на нем»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Мальорка Ла Лига Винисиус Жуниор Футбол

Карло Анчелотти выступил в защиту Винисиуса Жуниора.

В матче против «Мальорки», который «Реал» проиграл со счетом 0:1, против бразильца грубо играли, а болельщики освистывали его всякий раз, когда он касался мяча.

«То, что происходит с Винисиусом, не его вина. Нужно изменить фокус. Парень хочет играть в футбол. Есть соперники, которые провоцируют его, фолят на нем.... Это не вина Винисиуса. И примером тому служит то, что произошло сегодня», – сказал тренер «Реала».

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему «Мальорки» во 2-м тайме

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35 комментариев

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Akmor
Ответ QueenAmidala
Тут в комментах все осуждают Вини и призывают повзрослеть, а ничего, что 32-летний капитан Мальорки - на 20 лет старше Вини - провоцирует его? Ему взрослеть не надо?
"32-летний капитан Мальорки - на 20 лет старше Вини" - Винисиусу 12 лет?

Если смотрели трансляцию за секунды до этого они что-то друг друга говорили.
Журналисты написали, что эмблему показали после того, как сам Винсиус показал эмблему. Но далеко не факт, что именно такая цепочка событий была.

А теперь расскажите, как не осуждать Вини за то, что он
1) постоянно бежит к судье как только он на земле. Постоянно.
2) Толкается и бьет исподтишка НЕ МЕНЬШЕ, чем противник.
3) Постоянно отмахивается когда его держат. И умышленно отмахивается.
4) Провоцирует болельщиков соперников (за это в Англии дисквы дают так как провокация толпы создают угрозу безопасности)
5) Ноет ВНЕ матчей. Постоянно.
6) И играет нормально через раз, а то и через 2
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QueenAmidala
Ответ QueenAmidala
Тут в комментах все осуждают Вини и призывают повзрослеть, а ничего, что 32-летний капитан Мальорки - на 20 лет старше Вини - провоцирует его? Ему взрослеть не надо?
На 10 лет, опечатка получилась
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Серж Ск
Карло конечно крут, он защищает своего игрока, но проблема скорее всего именно в Винисиусе.. по кр. мере к примеру у Родриго (которого я вижу не менее талантливым), таких проблем нет.
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Yusuf Evloev
Ответ Черкес Черкес
Реал проиграл, виновата Барса🤣🤣🤣
ммм что тут про мчк вообще не вспоминали
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Александр Жариков
Гоните проходимца итальяшку
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QueenAmidala
Тут в комментах все осуждают Вини и призывают повзрослеть, а ничего, что 32-летний капитан Мальорки - на 20 лет старше Вини - провоцирует его? Ему взрослеть не надо?
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UnforgivenX2
Ответ GigaChad
А может пора бы уже Карло как взрослому человеку и тренеру вразумить дерзкого школьника? Винисиус ведёт себя как ребёнок, но ни тренер, ни капитан не пытаются вправить мозги ему.
капитан же в ПСЖ :)
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kiper88
Парень давно поймал звезду, и все в Мадриде ему потакают. А играть некому, два нападающих осталось, и оба молодые бразильские парни
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Goofts
Ответ Анвар Масимов
Да он сам знатный провокатор
На нем фолят(с) а на ком не фолят в футболе? папа Карло ты в своем уме?
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Akmor
Понятно, то умный тренер (а Анчелотти такой не будет публично критиковать, но говорить, что это не его вина?

Только Виниус как маленький ребенок ведется на любую провокацию. Будь то от соперника, или от болельщиков.
Это эмоциональная незрелость.

Которую можно и нужно исправлять, если он хочет играть в футбол, а не отбывать дисквы постоянные.

Иначе его просто будут "сажать" на желтую и красную каждый матч на easy.
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Рахил Тагиев
Винисиус очень уязвим в эмоциональном плане. Ему там никто не объяснит, что он не Неймар и тем более Роналдинью. Должен молчать и играть
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cektor
Так себя зарекомендовал
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s_kapa
Ответ Леван Мкртчян
Взрослый и ментально зрелый футболист, уже бы давно понял , что действовать методом провокаций в виде ответа на провокации -- это не выход и только вредит всем ; клубу , самому игроку, атмосфере вокруг команды
Ну инфантильный товарищ, это да
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s_kapa
Винисиус ступил на скользкую дорожку по стопам Неймара. Может еще голова встанет на место
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Evgen_Hazard
Может его просто нужно продать куда-то в СА? Нафига он нужен, который год не удается его вразумить
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инок
Странно почему к Винисиусу постоянно цепляются, и только он попадает во все неприятные ситуации.
Наверное он сам и виноват в них.
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Черкес Черкес
Реал проиграл, виновата Барса🤣🤣🤣
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Игорь Новиков
Пока он будет так психовать, его будут бить и задавать специально. Не говорю, что Вини не прав, но ему нужно иначе относиться к этому.
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Виталий Желтоусов
Реал в яме конкретно сидит, а у Анчелотти какие то странные комментарии. Видимо он утратил нити игры в клубе. Надеюсь что не надолго.
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Universal1000
Таких персонажей кринжовых надо бить и провоцировать раза в 2-3 больше.
Я бы так и делал.
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sheri_24
Медвежья услуга от тренера и клуба. Тем хуже для свинисюса, превратится в очередного эгоцентричного токсика.
В будущем целователь эмблем, испортит атмосферу в раздевалке и свалит из клуба при первой же возможности
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gPk
Ох уж эти соперники))) Видимо уходя в подтрибунку во время перерыва, его соперники заставили целовать эмблему Реала прямо перед фанатами Мальорки)
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Футбол_это_жизнь
После каждого матча Анчелотти говорит ОДНО и тоже!!!!
Может все таки дело в самом расисте?
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Андрей Хенто
Если бы он не отвечал той же монетой, никаких бы провокаций и не было. Винисиус виноват в первую очередь.
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Бухгалтер2021
забьет в финале лч и принесет кубок
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