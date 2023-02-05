Карло Анчелотти: «Происходящее с Винисиусом не его вина. Его провоцируют, фолят на нем»

выступил в защиту .

В матче против «Мальорки», который «Реал» проиграл со счетом 0:1, против бразильца грубо играли, а болельщики освистывали его всякий раз, когда он касался мяча.

«То, что происходит с Винисиусом, не его вина. Нужно изменить фокус. Парень хочет играть в футбол. Есть соперники, которые провоцируют его, фолят на нем.... Это не вина Винисиуса. И примером тому служит то, что произошло сегодня», – сказал тренер «Реала».

Винисиус показал эмблему «Реала» фанатам «Мальорки» перед перерывом. Раильо предложил бразильцу поцеловать эмблему «Мальорки» во 2-м тайме