Кузьмичев о срыве трансфера Баринова: «Предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Дмитрий Баринов Владимир Семенович Кузьмичев Футбол

Владимир Кузьмичев высказался о срыве перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ».

— Насколько я знаю, «Бешикташ» прислал первое смешное предложение, на которое «Локомотив» ответил отказом. После этого турецкий клуб больше ничего не присылал.

— Слышал, что турки готовили предложение на 5 млн евро.

— Вроде готовили, но в итоге ничего не прислали.

— Может быть, поняли, что у них есть более дешевый местный вариант?

— Может быть. Но предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку, – сказал бывший директор академии «Локомотива».

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13 комментариев

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TheSportNik
Ну Баринов и стоит 5 млн.евро, хоть какие то деньги, другие и этого не платят, вон у ЦСКА 8 млн.евро от англичан зависли, джентльмены аристократы с трубками, как воришки деньги не отдают нам за Влашича.
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Фут.Боль
Ответ Арсений Элин
Там что продавцы с их 15млн что покупатели с 1,2млн неадекватные! Игрока жалко,находится в том возрасте когда если не уехать можно забыть о Европе!)
Заканчивает контракт с Локо, тем более там года 1.5 осталось, и едет свободным агентом. Какие проблемы?
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Фут.Боль
Ответ Remy Cabella
Безумие это требование 15-ти миллионов евро за такой брусок
Да не требовал клуб 15,что вы заладили. Почитайте хотя бы новости на тему этого трансфера,чтобы не писать такую ерунду.
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Сергей Раевский
Бессовестные турки, хотя-бы 1.5 предложили
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Мерлинова Борода
Ответ как в диалогах фифы
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Dmitry Orlov
Ответ Арсений Элин
Там что продавцы с их 15млн что покупатели с 1,2млн неадекватные! Игрока жалко,находится в том возрасте когда если не уехать можно забыть о Европе!)
15 млн - сумма отступных по контракту. Никто, кроме инсайдеров Матч-ТВ не писал, что Локомотив требовал эту сумму, остальные писали про торги на уровне 5-6.
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Pelerin
Ответ Арсений Элин
Там что продавцы с их 15млн что покупатели с 1,2млн неадекватные! Игрока жалко,находится в том возрасте когда если не уехать можно забыть о Европе!)
А Баринова то с чего жаль? Можно подумать, он адекватней компании продавцов и покупателей, в которой оказался )
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Kit244098
Уважение, неуважение - бредятина какая-то. Дают столько, сколько игрок, по их мнению, стоит. А за влажными мечтами - добро пожаловать на трансмаркет))
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-6
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Кино Музыка
Сейчас напишут, что он ничего не стоит и надо ехать за любые деньги. На самом деле правильно отказали. Себя надо уважать.
+14
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alexsem69
Был бы Цорн он его бы за 20 продал!)))
+2
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Арсений Элин
Там что продавцы с их 15млн что покупатели с 1,2млн неадекватные! Игрока жалко,находится в том возрасте когда если не уехать можно забыть о Европе!)
+15
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тот самый Кадрус
Ответ Remy Cabella
Безумие это требование 15-ти миллионов евро за такой брусок
Но и 1,2 млн и понижение в зарплате, которые предложили турки, это реально издевательство какое-то. Думаю на 5 млн Локо согласился бы но как выясняется, такого предложения Бешикташ не делал.
+27
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+23
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Remy Cabella
Безумие это требование 15-ти миллионов евро за такой брусок
+11
-15
-4
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