Кузьмичев о срыве трансфера Баринова: «Предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку»
Владимир Кузьмичев высказался о срыве перехода Дмитрия Баринова из «Локомотива» в «Бешикташ».
— Насколько я знаю, «Бешикташ» прислал первое смешное предложение, на которое «Локомотив» ответил отказом. После этого турецкий клуб больше ничего не присылал.
— Слышал, что турки готовили предложение на 5 млн евро.
— Вроде готовили, но в итоге ничего не прислали.
— Может быть, поняли, что у них есть более дешевый местный вариант?
— Может быть. Но предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку, – сказал бывший директор академии «Локомотива».
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