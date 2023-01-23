Кузьмичев о срыве трансфера Баринова: «Предложение «Бешикташа» было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку»

высказался о срыве перехода из «Локомотива» в «Бешикташ».

— Насколько я знаю, «Бешикташ» прислал первое смешное предложение, на которое «Локомотив» ответил отказом. После этого турецкий клуб больше ничего не присылал.

— Слышал, что турки готовили предложение на 5 млн евро.

— Вроде готовили, но в итоге ничего не прислали.

— Может быть, поняли, что у них есть более дешевый местный вариант?

— Может быть. Но предложение « » было неприемлемым. Это неуважение к клубу и игроку, – сказал бывший директор академии « ».