Сенников о Баринове: «Адекватная цена — 8-10 миллионов евро. Все-таки футболист сборной и играл в Лиге чемпионов»

Теги Локомотив Дмитрий Сенников премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Дмитрий Баринов Футбол

Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова из «Локо» в «Бешикташ».

«У «Бешикташа» есть финансовые возможности, но, учитывая какие-то обстоятельства, они проявляли интерес и сделали предложение по Баринову. Причем такое, что «Локомотив» вынужден был отказать.

Но Дмитрий не стоит 15 миллионов, которые требует «Локомотив». Да, наша сборная сейчас не играет и не была на чемпионате мира, наверное, цена поэтому у него сейчас меньше.

Но, в любом случае, Баринов — квалифицированный футболист, и не важно в какой сборной он играет. Баринов все-таки футболист сборной и играл в Лиге чемпионов, они видели все его возможности.

Да, потом «Бешикташ» повысил цену до 4 миллионов, это уже ближе. Но мне кажется, что адекватная цена за Баринова — 8-10 миллионов евро. Если туркам нужен Дмитрий, а «Локомотиву» – деньги, то клубы могут сойтись на какой-то цене. Но у «Бешикташа» рынок широко открыт и у них много вариантов для покупки разных игроков», — сказал экс-защитник «Локомотива».

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32 комментария

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Серегей Юдин
Ответ Michael Boldyrev
Условно в РПЛ те же скорости, что в УПЛ. Но вы правы, что если легионеров из России мало, то провал двух пенсионеров (Кокорина, а затем Дзюбы) - это мощный удар по репутации. (Кстати, Смолов в Сельте показывал вот именно что пенсионерский футбол, а тем не менее, действительно понравился тренеру и более-менее ровно был принят публикой... Просто Смолов - мальчик из семьи, где мама его в класс с углубленным изучением английского запихивала, игрок с опытом жизни и игры за границей (Фейоноорд) и по вкусам и интересам, чуть более "современный" в сравнении Кокориным и Дзюбой. Смолов легче адаптируется и ниже своего уровня не падает (а он, оказывается, вполне нормальный). А Кокорин с Дзюбой вылезли в загранкомандировки как два пенька-пенсионера только что получивших загранпаспорта. Вот и результат).
Проблема в том, что то же Смолов уехал на своем пике - да и Сельта команда не сильно то и быстрая и там можно было раздавать пасы. Если посмотреть даже некоторые игры Барсы и Реала с соперниками, то скоросты бывают пенсионные. НО когда надо они включаются в борьбу. А тут просто нет кнопки передач и многих, чтоб включить. Баринов за 2 года последних сильно сдал. Может травма виной, может тренер, а может просто стимула уже нет.
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Dudik
до травмы мб и стоил.
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Кирилл Догадин
Ответ Сергей Орлов
Господи, до сих пор, оказывается, существуют люди, оценивающие стоимость сделки по ТМ 🤦‍♂️
Оценивать надо по ТМ + обстоятельства вокруг,щас за него надо ещё меньше просить,так как в лч даже не играет.
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Michael Boldyrev
Ответ Серегей Юдин
Адекватная цена для клубов из РФ. А реальная цена - которую дадут. Потолок 3-4 ляма. Вон ТОП форвард страны провалился в Турции. Что мы хотим от других. Даже в Чехии и Турции куда не сильно много едут из рф игроков, скорости другие. Тогда о каких 10 лямах говорить можно.
Условно в РПЛ те же скорости, что в УПЛ. Но вы правы, что если легионеров из России мало, то провал двух пенсионеров (Кокорина, а затем Дзюбы) - это мощный удар по репутации.

(Кстати, Смолов в Сельте показывал вот именно что пенсионерский футбол, а тем не менее, действительно понравился тренеру и более-менее ровно был принят публикой... Просто Смолов - мальчик из семьи, где мама его в класс с углубленным изучением английского запихивала, игрок с опытом жизни и игры за границей (Фейоноорд) и по вкусам и интересам, чуть более "современный" в сравнении Кокориным и Дзюбой. Смолов легче адаптируется и ниже своего уровня не падает (а он, оказывается, вполне нормальный). А Кокорин с Дзюбой вылезли в загранкомандировки как два пенька-пенсионера только что получивших загранпаспорта. Вот и результат).
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rooney1990
Всегда считал его очень переоцененным футболистом, 10 он явно не стоит.
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Michael Boldyrev
ЕСли бы Баринов был хотя бы чехом (ну, типа Крал), то да можно было бы крутиться вокруг 8-10. Но это россиянин, которых в Европе раз-два и обчелся (уровня 8+ просто двое) и в силу репутации на россиян дисконт...а в силу СВО и вовсе бан.
Как правильно сказал Слуцкий Локомотиву вообще все равно за сколько продавать Баринова, так что могли бы и по-человечески отпустить на любою сумму: хоть 2 млн, хоть 1.2 млн, хоть свободным агентом.
(Это в том случае, если Баринов прямо очень хочет попробовать себя в Бешикташе...если же нет, то все верно - каждая копейка рубль бережет (или изображает финансовую эффективность, по крайней мере).
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Michael Boldyrev
Ответ Серегей Юдин
Кстати в тему - Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не перейдет в «Бешикташ». «Я не думаю, что этот трансфер состоится. «Локомотив» требует от «Бешикташа» 5 миллионов евро, но клуб готов предложить максимум 3 миллиона», — сказал Дикме «СЭ». Так что никаких 15 лямов - тут и 5 жалко.
Думаю, что 15-то и не было. 15 - это просто цифра указанная в контракте как отступные. У накидывающих новости не было изначально инсайдов по позиции Локомотива, вот и писали 15.
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Серегей Юдин
Кстати в тему - Турецкий спортивный журналист Серкан Дикме в комментарии для «СЭ» объяснил, почему полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов не перейдет в «Бешикташ».

«Я не думаю, что этот трансфер состоится. «Локомотив» требует от «Бешикташа» 5 миллионов евро, но клуб готов предложить максимум 3 миллиона», — сказал Дикме «СЭ».
Так что никаких 15 лямов - тут и 5 жалко.
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Spartakus1984
То как он сейчас играет Турки его правильно оценили в 1.2, но в целом его уровень понятен и 6 млн в хорошей форме когда он, то стоит
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НЕОЛОК
Похоже сам Сенников неадекватен, если такой ценник за Баринова выставляет...
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Антон Александров
Да ему ВСЕГО 26! Он еще очень перспективный. Ему еще до 35 расти и расти в мастерстве.
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AYAYA
Ответ Serzhique
На трансфермаркте стоит 9 млн евро. Но кило-гило с дивана виднее, конечно
Трансфермаркт - это условная величина. Гайч из ЦСКА однажды 11 млн стоил, Максименко вообще 13, там цены очень часто от балды рисуются
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Сергей Орлов
Ответ Simplicissimus
Ребят я все понимаю, но на ТМ он 9 лямов евро и стоит. А там указан ценник, от которого как правило начинаются торги. И да, он не топ, но за топов и просят кратно больше.
Господи, до сих пор, оказывается, существуют люди, оценивающие стоимость сделки по ТМ 🤦‍♂️
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Серегей Юдин
Адекватная цена для клубов из РФ. А реальная цена - которую дадут. Потолок 3-4 ляма. Вон ТОП форвард страны провалился в Турции. Что мы хотим от других. Даже в Чехии и Турции куда не сильно много едут из рф игроков, скорости другие. Тогда о каких 10 лямах говорить можно.
+1
0
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Serzhique
Ответ kilo_gilo
хах, какие 8-10 лямов за Баринова?! Дима на высоком уровне мяч без фола отобрать не может! после травмы деградировал капитально) зато самомнение какое!
На трансфермаркте стоит 9 млн евро.
Но кило-гило с дивана виднее, конечно
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Nogoi89
У него через игру красная. Значит 8/2=4. Все сходится.
+3
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Мельников Михаил
8-10 была его нормальная цена времен последнего сезона Сёмина.
Сейчас пятерка потолок.
+4
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Anti Podonok
Ответ StHappyOne
«Кроме». Кресты в 50% случаев — приговор
Ну и где приговор?несешь чушь
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Ivan Petrov
Адекватная цена,от неадекватного Сенникова
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Simplicissimus
Ответ Мосгорсуд
Какие 8-10?!!! 4 адекватная цена, он не топ
Ребят я все понимаю, но на ТМ он 9 лямов евро и стоит. А там указан ценник, от которого как правило начинаются торги. И да, он не топ, но за топов и просят кратно больше.
+10
-5
+5
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StHappyOne
Ответ Чётко_как_чечётка
Напомни его травмы, кроме крестообразных связок.
«Кроме». Кресты в 50% случаев — приговор
+9
-3
+6
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Чётко_как_чечётка
Ответ Артем Шелудков
8-10 цена на него максимум на внутреннем рынке, а за границей он никому нафиг не нужен за такую цену, весь ломанный-переломанный к тому же
Напомни его травмы, кроме крестообразных связок.
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Чётко_как_чечётка
Ответ Montenegro Serbian
Но у «Бешикташа» рынок широко открыт и у них много вариантов для покупки разных игроков» ------------------ Так о чём и речь. Какая разница сколько реально стоит Баринов, если турки могут позволить себе повыкручивать руки боссам Локомотива, понимая что у клуба крайне мало вариантов по трансферам с клубами из Европы и уж тем более чтобы сбыть паспортистов средней руки. Нужен ли он кровь из носу Бешикташу? Нет. Но можно попробовать его подписать по хорошему дисконту, а если не выйдет, то и чих пых с этим Бариновым? Да.
И почему же у Локомотива "крайне мало вариантов по трансферам с клубами из Европы"? Ты болельщик Бешикташа или профессиональный футбольный скаут, откуда тебе знать кто нужен туркам, а кто нет?
"Ты глупый или что-то"?
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лысый сый.
Ответ kilo_gilo
хах, какие 8-10 лямов за Баринова?! Дима на высоком уровне мяч без фола отобрать не может! после травмы деградировал капитально) зато самомнение какое!
Нам деньги сейчас очень нужны.))
Без защиты вылетим в пердь. Как пить дать вылетим
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LLiriKK
Уже немолодому, да ещё и склонному к травматизму, растерявшему после «крестов» практически все прежние навыки и умения Баринову, красная цена сейчас - ляма три. Однако, пребывая, как и всегда, в каком-то своем мире, наши «эксперты» требуют такой оплаты за игрока, как будто это новый Бускетс.
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