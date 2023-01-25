Сенников о Баринове: «Адекватная цена — 8-10 миллионов евро. Все-таки футболист сборной и играл в Лиге чемпионов»
Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе Дмитрия Баринова из «Локо» в «Бешикташ».
«У «Бешикташа» есть финансовые возможности, но, учитывая какие-то обстоятельства, они проявляли интерес и сделали предложение по Баринову. Причем такое, что «Локомотив» вынужден был отказать.
Но Дмитрий не стоит 15 миллионов, которые требует «Локомотив». Да, наша сборная сейчас не играет и не была на чемпионате мира, наверное, цена поэтому у него сейчас меньше.
Но, в любом случае, Баринов — квалифицированный футболист, и не важно в какой сборной он играет. Баринов все-таки футболист сборной и играл в Лиге чемпионов, они видели все его возможности.
Да, потом «Бешикташ» повысил цену до 4 миллионов, это уже ближе. Но мне кажется, что адекватная цена за Баринова — 8-10 миллионов евро. Если туркам нужен Дмитрий, а «Локомотиву» – деньги, то клубы могут сойтись на какой-то цене. Но у «Бешикташа» рынок широко открыт и у них много вариантов для покупки разных игроков», — сказал экс-защитник «Локомотива».
(Кстати, Смолов в Сельте показывал вот именно что пенсионерский футбол, а тем не менее, действительно понравился тренеру и более-менее ровно был принят публикой... Просто Смолов - мальчик из семьи, где мама его в класс с углубленным изучением английского запихивала, игрок с опытом жизни и игры за границей (Фейоноорд) и по вкусам и интересам, чуть более "современный" в сравнении Кокориным и Дзюбой. Смолов легче адаптируется и ниже своего уровня не падает (а он, оказывается, вполне нормальный). А Кокорин с Дзюбой вылезли в загранкомандировки как два пенька-пенсионера только что получивших загранпаспорта. Вот и результат).
Как правильно сказал Слуцкий Локомотиву вообще все равно за сколько продавать Баринова, так что могли бы и по-человечески отпустить на любою сумму: хоть 2 млн, хоть 1.2 млн, хоть свободным агентом.
(Это в том случае, если Баринов прямо очень хочет попробовать себя в Бешикташе...если же нет, то все верно - каждая копейка рубль бережет (или изображает финансовую эффективность, по крайней мере).
«Я не думаю, что этот трансфер состоится. «Локомотив» требует от «Бешикташа» 5 миллионов евро, но клуб готов предложить максимум 3 миллиона», — сказал Дикме «СЭ».
Так что никаких 15 лямов - тут и 5 жалко.
Но кило-гило с дивана виднее, конечно
Сейчас пятерка потолок.
"Ты глупый или что-то"?
Без защиты вылетим в пердь. Как пить дать вылетим