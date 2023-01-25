Сенников о Баринове: «Адекватная цена — 8-10 миллионов евро. Все-таки футболист сборной и играл в Лиге чемпионов»

высказался о возможном переходе из «Локо» в « ».

«У «Бешикташа» есть финансовые возможности, но, учитывая какие-то обстоятельства, они проявляли интерес и сделали предложение по Баринову. Причем такое, что «Локомотив» вынужден был отказать.

Но Дмитрий не стоит 15 миллионов, которые требует «Локомотив». Да, наша сборная сейчас не играет и не была на чемпионате мира, наверное, цена поэтому у него сейчас меньше.

Но, в любом случае, Баринов — квалифицированный футболист, и не важно в какой сборной он играет. Баринов все-таки футболист сборной и играл в Лиге чемпионов, они видели все его возможности.

Да, потом «Бешикташ» повысил цену до 4 миллионов, это уже ближе. Но мне кажется, что адекватная цена за Баринова — 8-10 миллионов евро. Если туркам нужен Дмитрий, а «Локомотиву» – деньги, то клубы могут сойтись на какой-то цене. Но у «Бешикташа» рынок широко открыт и у них много вариантов для покупки разных игроков», — сказал экс-защитник « ива».