«Бешикташ» до 5 млн евро улучшил предложение о трансфере Баринова из «Локо» («Чемпионат»)

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Чемпионат.com Футбол

«Бешикташ» продолжает переговоры о трансфере капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.

Турецкий клуб сделал улучшенное предложение по 26-летнему полузащитнику, предложив за него 5 млн евро, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за россиянина 1,2 млн евро. Затем появились сведения о том, что клуб увеличил предложение до 4 млн евро без учета бонусов. Писали, что «Локо» требует за полузащитника 15 млн евро отступных.

Два дня назад генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи заявил, что клуб отказался от приобретения Баринова, так как «Локо» отклонил последнее предложение.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.

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32 комментария

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Denchik 1980 23
Ответ тот самый Кадрус
Турки хотели чисто тему восточного базара разыграть. Типа тебя цена не устраивает и ты разворачиваешься и уходишь, а продавец такой ну ладно-ладно, бери за свою цену. Но русские то не турки, предложили со своими 1,2 млн идти лесом ))
Все правильно Турки сделали.....зачем "игроков из Африки"покупать как из Европы.Все правильно,они на минимум опустили ,у самих на руках 6 млн ,уронили а потом подняли и миллион в плюсе,красавцы,,а наши попадутся и продадут,Турки молодцы.
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Re{FRIGE}r@toR
- ÇOCUKLAR!
- Ne?
- Ben ..
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Team_Coach
В итоге окажется уткой для наброса ценника и уйдёт в Зенит
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Ираклий Керимов
Ответ Dmitry Orlov
Отпускают - из тюрьмы/СИЗО. А у футболистов - контракты, трансферы и обязательства. Развития в Бешикташе будет ТОЧНО больше, чем у Галактионова в Локо? Уверен, инфа 100%?
В локо считай что в тюрьме рас его не продают в Бешикташ ) подумай немного что я имел введу под словом «отпустите»! В локо нечего ловить в нынешний ситуации в РПЛ без еврокубков

Уверен что в Бешикташе прибавит на 1000%
А ты от чего отталкиваешься не пойму
Как будто в Бешикташе играл и не развился )

Чем ты думаешь я не знаю
Любой игрок может и развиться и остановится в развитии ! Главное что бы футболист себя комфортно чувствовал и коллектив принял
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Артём Фёдоров
Ответ Матвей Суицидин
Баринов неплохой опорник, может сыграть ЦЗ, может забить, есть лидерские качества. За 5 лямов для турок это бы бы отличный трансфер. Сейчас нормального опорника за такие деньги фик найдешь
Вас не смущает то что он деревянный?
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Dmitry Orlov
Ответ Spartakus1984
Кому они его перепродадут?))После Турции Баринов вернется в РПЛ в клуб уровня Торпедо,доигрывать,это понятно.
Было бы больше свободного времени - я бы поискал, не был ли ты а рядах тех, кто полгода-год назад писал комменты типа "да никому Миранчук в Италии не нужен, нету у него вариантов, кроме как возвращаться в РПЛ"? Я бы не удивился, если ты такое писал.
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Dmitry Orlov
Ответ Константин Эсперов
Турки сказали ок 5 млн . А потом резко снизили до 1.5 . Так сказал Гурцкая.
А, ну раз Гурцкая сказал, то всё.
Он же сказал, что Николича хотят назначить в клуб из топ-5.
Что от Николича требовали ставить/не ставить в состав игроков (Николич в том же видео это опроверг).
Что Бека-Бека не выглядит, как игрок, которого можно продать в 2 раза дороже, чем купили
Что Карраскаль - барахло, а не игрок, и Спартаку не стоит даже рассматривать его приобретение.
И ещё много чего, что неизменно оказывалось правдой и ничем, кроме правды.
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Dmitry Orlov
Ответ Ранальду с пивком
5 млн за хрустального игрока , который не стабильно играет , да ещё из 14-ой команды в первенстве водокачки??? Локо лишились считай халявного бабла
1 раз порвал кресты = хрустальный? Точно?
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Ранальду с пивком
5 млн за хрустального игрока , который не стабильно играет , да ещё из 14-ой команды в первенстве водокачки??? Локо лишились считай халявного бабла
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mars
Я никогда не устану улучшать
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Dmitry Orlov
Ответ Ираклий Керимов
Да отпустите вы его уже Дайте ему развиваться
Отпускают - из тюрьмы/СИЗО. А у футболистов - контракты, трансферы и обязательства.

Развития в Бешикташе будет ТОЧНО больше, чем у Галактионова в Локо? Уверен, инфа 100%?
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Константин Эсперов
Ответ Dmitry Orlov
Да тут столько новостей, противоречащих друг другу было, что пёс его разберёт, сколько там на самом деле предлагали. Про 1,2 миллиона предложенных и 15 миллионов затребованных - писал только Матч ТВ, цифру 1,2 опровергал и агент игрока, и Бешикташ. РБ Спорт же - сначала пишет, что Бешикташ не намерен платить больше 4, спустя сутки - что Бешикташ улучшил предложение до 5. Вот и сейчас. Вроде Бешикташ уже на уровне директора сказал, что переговоры окончены, ан нет, у сериала будет продолжение. Впрочем, источник инфы - Панков, который трижды (!) за зимнюю паузу косячил с инсайдами про Локо.
Турки сказали ок 5 млн . А потом резко снизили до 1.5 . Так сказал Гурцкая.
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Dmitry Orlov
Ответ Tigo_Volchara93
В этом и вся суть российского футбола Тут они считают себя королями и думают что стоят 10-15 млн А Бешикташ клуб реально оценивающий способности и стоимость футболиста Вот и получается, одни больше 4 не дают, а другие так и 15 просят Итог баринова это вся карьера в РПЛ, раньте он хоть мог в ЕК учавствовать, а щас и этого не будет
В этом и вся суть комментаторов спортсру.
Компилировать слухи и неподтверждённую информацию о возможном трансфере так, как удобно, и на этом основании делать выводы, как будто рядом стоял и знаешь, кто кому сколько предлагал.
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Ираклий Керимов
Да отпустите вы его уже
Дайте ему развиваться
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Tigo_Volchara93
В этом и вся суть российского футбола
Тут они считают себя королями и думают что стоят 10-15 млн
А Бешикташ клуб реально оценивающий способности и стоимость футболиста
Вот и получается, одни больше 4 не дают, а другие так и 15 просят
Итог баринова это вся карьера в РПЛ, раньте он хоть мог в ЕК учавствовать, а щас и этого не будет
+8
-3
+5
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Эдуард Шаталов
Они уже переплачивают за этого бегунка 😁
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Мишаня Кашников
Переходи Дима, не мороси
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Фут.Боль
А писали, что окончательно отказались от покупки Бары. Не поймешь, кому верить.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Andre Andre
Очень средний, травматичный игрок.. почему не 60 млн?
А сколько? 50тыс рублей он стоить должен по-твоему? Насчет травматичности, то я бы поспорил, были кресты, а так он не хрусталь.
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Spartakus1984
Ответ Dmitry Orlov
+ бонусы + процент от перепродажи, и пусть переходит. А то замену же покупать придётся. Если только Галактионов не раскроет гениальность Куликова или Щетинина и не скажет, что замена не нужна.
Кому они его перепродадут?))После Турции Баринов вернется в РПЛ в клуб уровня Торпедо,доигрывать,это понятно.
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Spartakus1984
Ответ Dmitry Orlov
А летом останется 1 год до конца контракта. И придётся либо продлевать, либо, как с Миранчуком - продавать, за сколько дают. Или уже дожидаться окончания контракта и отпускать бесплатно, что не супер.
Или будет вытаскивать Локо из ФНЛ
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Spartakus1984
Я писал уже,реальная его цена 6 млн,за меньше нет смысла продавать, но и больше просить тоже не целесообразно.На 6 договорятся если, то будет нормально для всех.
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Andre Andre
Очень средний, травматичный игрок.. почему не 60 млн?
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Dmitry Orlov
Ответ Никита Самарин
До лета Баринов по любому в Локо останется. А дальше видно будет.🧐
А летом останется 1 год до конца контракта. И придётся либо продлевать, либо, как с Миранчуком - продавать, за сколько дают. Или уже дожидаться окончания контракта и отпускать бесплатно, что не супер.
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Dmitry Orlov
Ответ Чётко_как_чечётка
Уже ближе к "правде". Надеюсь это перейдёт.
+ бонусы + процент от перепродажи, и пусть переходит.
А то замену же покупать придётся. Если только Галактионов не раскроет гениальность Куликова или Щетинина и не скажет, что замена не нужна.
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