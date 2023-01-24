«Бешикташ» до 5 млн евро улучшил предложение о трансфере Баринова из «Локо» («Чемпионат»)

« » продолжает переговоры о трансфере капитана «Локомотива» .

Турецкий клуб сделал улучшенное предложение по 26-летнему полузащитнику, предложив за него 5 млн евро, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за россиянина 1,2 млн евро. Затем появились сведения о том, что клуб увеличил предложение до 4 млн евро без учета бонусов. Писали, что «Локо» требует за полузащитника 15 млн евро отступных.

Два дня назад генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи заявил, что клуб отказался от приобретения Баринова, так как « » отклонил последнее предложение.

Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.