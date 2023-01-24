«Бешикташ» до 5 млн евро улучшил предложение о трансфере Баринова из «Локо» («Чемпионат»)
«Бешикташ» продолжает переговоры о трансфере капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Турецкий клуб сделал улучшенное предложение по 26-летнему полузащитнику, предложив за него 5 млн евро, пишет «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Ранее сообщалось, что «Бешикташ» предложил за россиянина 1,2 млн евро. Затем появились сведения о том, что клуб увеличил предложение до 4 млн евро без учета бонусов. Писали, что «Локо» требует за полузащитника 15 млн евро отступных.
Два дня назад генеральный директор «Бешикташа» Джейхун Казанджи заявил, что клуб отказался от приобретения Баринова, так как «Локо» отклонил последнее предложение.
Баринов – воспитанник «Локомотива». В этом сезоне у него 1 гол и 1 результативная передача в 20 матчах за клуб во всех турнирах.
Полную статистику полузащитника сборной России можно изучить здесь.
- Ne?
- Ben ..
Уверен что в Бешикташе прибавит на 1000%
А ты от чего отталкиваешься не пойму
Как будто в Бешикташе играл и не развился )
Чем ты думаешь я не знаю
Любой игрок может и развиться и остановится в развитии ! Главное что бы футболист себя комфортно чувствовал и коллектив принял
Он же сказал, что Николича хотят назначить в клуб из топ-5.
Что от Николича требовали ставить/не ставить в состав игроков (Николич в том же видео это опроверг).
Что Бека-Бека не выглядит, как игрок, которого можно продать в 2 раза дороже, чем купили
Что Карраскаль - барахло, а не игрок, и Спартаку не стоит даже рассматривать его приобретение.
И ещё много чего, что неизменно оказывалось правдой и ничем, кроме правды.
Развития в Бешикташе будет ТОЧНО больше, чем у Галактионова в Локо? Уверен, инфа 100%?
Компилировать слухи и неподтверждённую информацию о возможном трансфере так, как удобно, и на этом основании делать выводы, как будто рядом стоял и знаешь, кто кому сколько предлагал.
Дайте ему развиваться
Тут они считают себя королями и думают что стоят 10-15 млн
А Бешикташ клуб реально оценивающий способности и стоимость футболиста
Вот и получается, одни больше 4 не дают, а другие так и 15 просят
Итог баринова это вся карьера в РПЛ, раньте он хоть мог в ЕК учавствовать, а щас и этого не будет
А то замену же покупать придётся. Если только Галактионов не раскроет гениальность Куликова или Щетинина и не скажет, что замена не нужна.