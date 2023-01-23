Первый тренер Баринова о срыве трансфера в «Бешикташ»: «Ошибка «Локо». Семин дал бы Диме возможность поиграть в Европе»
Первый тренер Дмитрия Баринова высказался о срыве перехода хавбека в «Бешикташ».
Ранее гендиректор турецкого клуба заявил, что «Локомотив» отклонил предложение о трансфере Баринова.
«Переговоры между «Бешикташем» и «Локомотивом» приостановлены? Мне безумно жаль Диму. Испытываю искреннее и большое разочарование, что трансфер такого футболиста сорвался.
Срыв перехода Баринова в Турцию – ошибка «Локомотива». Если в будущем будут продавать этого футболиста в другой клуб, то потеряют на его стоимости еще больше.
Если бы главным тренером был Юрий Семин, то он бы дал Баринову возможность поиграть в Европе. Однако у Димы есть шансы заиграть в Европе. Верю, что его агент работает над этим.
Запас сил у Баринова есть, но переходить надо либо сейчас, либо этим летом. Потом уже будет поздно», – считает Александр Тихонов.
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https://m.sports.ru/football/1064280345.html
В итоге попали мы в ЛЧ и заняли там последнее место в группе. Я стоял на трибуне в Гильзенкирхене, где на табло в прямом эфире выводили результат параллельного матча, Шальке вообще не хотел играть, понимая, что они уже вторые.. а мы с сохраненным Сабой, и Миранчуком по воротам 1 раз ударили, да ещё и пропустили на 90+1.
Вот и всё что нужно знать о сохранении состава, зарабатывании денег и пр. и пр.
Там в Турции доигрывают пенсионеры, типа дом престарелых, кто уже бегать быстро не умеет.
Пусть Баринов в ЦСКА условно переходит, тем более у армейцев эта позиция слабая, в опорной зоне проходной двор.
Тем временем, Сёмин, после сезона 17/18: "НИКОГО не продавать, чемпионский состав надо сохранить. А усиление купить надо"
Про Миранчука Палыч также пояснил, что считает ошибкой, что его продали перед ЛЧ и ослабили таким образом клуб. Леха тогда был очень хорош и после ЛЧ его можно было бы продать значительно дороже.
И у Миранчука не было бы шансов умотать в Италию при ЮрьПалыче
Да никогда бы Сёмин не отпустил за такие деньги.
Редкий бред.
Другое дело, что первому тренеру было б что в портфолио сунуть: дескать, мой-то - вон, в европах пылит...
Шишкановские его туда засунут