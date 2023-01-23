Первый тренер Баринова о срыве трансфера в «Бешикташ»: «Ошибка «Локо». Семин дал бы Диме возможность поиграть в Европе»

Первый тренер высказался о срыве перехода хавбека в «Бешикташ».

Ранее гендиректор турецкого клуба заявил, что « » отклонил предложение о трансфере Баринова.

«Переговоры между «Бешикташем» и «Локомотивом» приостановлены? Мне безумно жаль Диму. Испытываю искреннее и большое разочарование, что трансфер такого футболиста сорвался.

Срыв перехода Баринова в Турцию – ошибка «Локомотива». Если в будущем будут продавать этого футболиста в другой клуб, то потеряют на его стоимости еще больше.

Если бы главным тренером был , то он бы дал Баринову возможность поиграть в Европе. Однако у Димы есть шансы заиграть в Европе. Верю, что его агент работает над этим.

Запас сил у Баринова есть, но переходить надо либо сейчас, либо этим летом. Потом уже будет поздно», – считает Александр Тихонов.

Первый тренер Баринова о «Бешикташе»: «Дима, пора уезжать! Время настало. Чемпионат Турции сейчас сильнее РПЛ»