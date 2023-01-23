Первый тренер Баринова о срыве трансфера в «Бешикташ»: «Ошибка «Локо». Семин дал бы Диме возможность поиграть в Европе»

Теги Локомотив Юрий Семин премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция Дмитрий Баринов Футбол

Первый тренер Дмитрия Баринова высказался о срыве перехода хавбека в «Бешикташ».

Ранее гендиректор турецкого клуба заявил, что «Локомотив» отклонил предложение о трансфере Баринова.

«Переговоры между «Бешикташем» и «Локомотивом» приостановлены? Мне безумно жаль Диму. Испытываю искреннее и большое разочарование, что трансфер такого футболиста сорвался.

Срыв перехода Баринова в Турцию – ошибка «Локомотива». Если в будущем будут продавать этого футболиста в другой клуб, то потеряют на его стоимости еще больше.

Если бы главным тренером был Юрий Семин, то он бы дал Баринову возможность поиграть в Европе. Однако у Димы есть шансы заиграть в Европе. Верю, что его агент работает над этим.

Запас сил у Баринова есть, но переходить надо либо сейчас, либо этим летом. Потом уже будет поздно», – считает Александр Тихонов.

Первый тренер Баринова о «Бешикташе»: «Дима, пора уезжать! Время настало. Чемпионат Турции сейчас сильнее РПЛ»

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21 комментарий

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8c8dx72cs7
Да, что аж бандиты решали вопрос с переходом в Спортинг.
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Плацкарт Вагоныч
Ответ Иля
Для меня ЮрьПалыч тоже легенда и я благодарен ему безмерно за свою счастливую болельщицкую юность. Личные отношения между двумя людьми могут быть сколь угодно прекрасны. Но глупо отрицать, что между Локо/Ротором и АПЛ нужно было выбирать АПЛ. Но это было невозможно из-за нежелания тренера отпускать игрока перед ЛЧ. В итоге попали мы в ЛЧ и заняли там последнее место в группе. Я стоял на трибуне в Гильзенкирхене, где на табло в прямом эфире выводили результат параллельного матча, Шальке вообще не хотел играть, понимая, что они уже вторые.. а мы с сохраненным Сабой, и Миранчуком по воротам 1 раз ударили, да ещё и пропустили на 90+1. Вот и всё что нужно знать о сохранении состава, зарабатывании денег и пр. и пр.
Лестер много за Сабу предлагал. Но сильный спад в игре Соломона связан еще и с личными переживаниями.
https://m.sports.ru/football/1064280345.html
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Иля
Ответ Фут.Боль
"Могу сказать только одно: Палыч для меня легенда. Я его люблю, уважаю и буду уважать до конца жизни. Все, что он для меня сделал, никогда не забуду. У меня с ним до сих пор хорошие отношения, и здесь ничего никогда не поменяется".- говорит игрок про тренера, который "загубил" его карьеру. Про Миранчука Палыч также пояснил, что считает ошибкой, что его продали перед ЛЧ и ослабили таким образом клуб. Леха тогда был очень хорош и после ЛЧ его можно было бы продать значительно дороже.
Для меня ЮрьПалыч тоже легенда и я благодарен ему безмерно за свою счастливую болельщицкую юность. Личные отношения между двумя людьми могут быть сколь угодно прекрасны. Но глупо отрицать, что между Локо/Ротором и АПЛ нужно было выбирать АПЛ. Но это было невозможно из-за нежелания тренера отпускать игрока перед ЛЧ.
В итоге попали мы в ЛЧ и заняли там последнее место в группе. Я стоял на трибуне в Гильзенкирхене, где на табло в прямом эфире выводили результат параллельного матча, Шальке вообще не хотел играть, понимая, что они уже вторые.. а мы с сохраненным Сабой, и Миранчуком по воротам 1 раз ударили, да ещё и пропустили на 90+1.
Вот и всё что нужно знать о сохранении состава, зарабатывании денег и пр. и пр.
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тот самый Кадрус
Почему все в комментах пишут про 5 млн, за которые Баринова не продали в Бешикташ? Клуб утверждает, что было предложение на 1,2 млн и другого за ним не последовало. Почему Локо должно отпускать Баринова за 1,2 млн долларов? Мы потом замену на эту сумму найдём? Нет, да и турки никого другого за такую сумму не найдут.
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УбивеЦ
А разве Сёмин был менеджером?)) Захотят продать, тренера не спросят
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adamxx
Ответ ингибитор.
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Так уж 70 человек зимой купили. Шоппинг был недетский.
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ДМ-1чемпион
И Баринов им это не простит!
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TheSportNik
Чемпионат Турции не сильнее нашего, а раньше так совсем был отстой, но сейчас , чуть не Европа.
Там в Турции доигрывают пенсионеры, типа дом престарелых, кто уже бегать быстро не умеет.
Пусть Баринов в ЦСКА условно переходит, тем более у армейцев эта позиция слабая, в опорной зоне проходной двор.
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Dmitry Orlov
>>Если бы главным тренером был Юрий Семин, то он бы дал Баринову возможность поиграть в Европе

Тем временем, Сёмин, после сезона 17/18: "НИКОГО не продавать, чемпионский состав надо сохранить. А усиление купить надо"
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Пользователь заблокирован
Ответ Тиджани Бабангида
«Бешикташ» совсем не Европа,да и предложение от него - мизерное. Баринову надо продолжать улучшать игру
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Фут.Боль
Ответ Иля
Юрий Павлович не дал Кверквелии уйти в Англию.. В итоге Локо не получил денег, а игрок загубил карьеру. И у Миранчука не было бы шансов умотать в Италию при ЮрьПалыче
"Могу сказать только одно: Палыч для меня легенда. Я его люблю, уважаю и буду уважать до конца жизни. Все, что он для меня сделал, никогда не забуду. У меня с ним до сих пор хорошие отношения, и здесь ничего никогда не поменяется".- говорит игрок про тренера, который "загубил" его карьеру.
Про Миранчука Палыч также пояснил, что считает ошибкой, что его продали перед ЛЧ и ослабили таким образом клуб. Леха тогда был очень хорош и после ЛЧ его можно было бы продать значительно дороже.
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Иля
Юрий Павлович не дал Кверквелии уйти в Англию.. В итоге Локо не получил денег, а игрок загубил карьеру.
И у Миранчука не было бы шансов умотать в Италию при ЮрьПалыче
+13
-4
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Valentin Kompaneytsev
Сегодня для руководства ЛОКО главное остаться в РПЛ. Баринов для команды важный игрок.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Дедушка Кука
И да: ежели б Сёмин так игроками за копейки разбрасывался, то не было бы дважды золотого Локо в 2002-м и 2004-м...
Именно!
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Дедушка Кука
Ответ Гамарджоба Генацвале
Семин Миранчука-то отпускать не хотел, как он говорит, за те деньги, за которые его продали. Так что, тут тоже вряд ли, учитывая сумму, предложенную Бешиком.
И да: ежели б Сёмин так игроками за копейки разбрасывался, то не было бы дважды золотого Локо в 2002-м и 2004-м...
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Тиджани Бабангида
«Бешикташ» совсем не Европа,да и предложение от него - мизерное. Баринову надо продолжать улучшать игру
+4
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Дедушка Кука
Ответ Гамарджоба Генацвале
Семин Миранчука-то отпускать не хотел, как он говорит, за те деньги, за которые его продали. Так что, тут тоже вряд ли, учитывая сумму, предложенную Бешиком.
Шпалыч? Баринова? За 5 лямов?
Да никогда бы Сёмин не отпустил за такие деньги.
Редкий бред.
Другое дело, что первому тренеру было б что в портфолио сунуть: дескать, мой-то - вон, в европах пылит...
+6
0
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Виталий Желтоусов
Паровозу нужно думать как не вылететь в первую лигу.
+1
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Гамарджоба Генацвале
Семин Миранчука-то отпускать не хотел, как он говорит, за те деньги, за которые его продали. Так что, тут тоже вряд ли, учитывая сумму, предложенную Бешиком.
+18
0
+18
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Wiley Fox
Я почти уверен, что это полено в Спартаке всплывёт, судя по пиару борзыкина

Шишкановские его туда засунут
0
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Владимир Владимирович
Дело не в этом . Ну продали бы за 5 лямов Баринова, а вместо него взяли бы условного Траоре за 8 лямов . Так что такая корова и самим нужна
+3
0
+3
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Romeo Yankovich
Есть вероятность, что Дима бы и сам не захотел, срезая столько в зп
0
-3
-3
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