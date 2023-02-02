«Бешикташ» возобновил переговоры по Баринову. Клуб готов увеличить предложение до 5 млн евро

«Бешикташ» и « » возобновили переговоры о трансфере .

Как утверждает «РБ-Спорт», турецкий клуб готов повысить предложение примерно до 5 млн евро.

Кроме того, « » готов улучшить предложение по личному контракту опорника, но не до двух млн евро в год, как хотелось бы Баринову.

Заключительные раунды переговоров между клубами состоятся сегодня-завтра. Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.

Статистику Баринова можно изучить здесь.