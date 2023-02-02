«Бешикташ» возобновил переговоры по Баринову. Клуб готов увеличить предложение до 5 млн евро
«Бешикташ» и «Локомотив» возобновили переговоры о трансфере Дмитрия Баринова.
Как утверждает «РБ-Спорт», турецкий клуб готов повысить предложение примерно до 5 млн евро.
Кроме того, «Бешикташ» готов улучшить предложение по личному контракту опорника, но не до двух млн евро в год, как хотелось бы Баринову.
Заключительные раунды переговоров между клубами состоятся сегодня-завтра. Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.
Статистику Баринова можно изучить здесь.
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