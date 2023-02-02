«Бешикташ» возобновил переговоры по Баринову. Клуб готов увеличить предложение до 5 млн евро

Теги Локомотив премьер-лига Россия Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Дмитрий Баринов Футбол

«Бешикташ» и «Локомотив» возобновили переговоры о трансфере Дмитрия Баринова.

Как утверждает «РБ-Спорт», турецкий клуб готов повысить предложение примерно до 5 млн евро.

Кроме того, «Бешикташ» готов улучшить предложение по личному контракту опорника, но не до двух млн евро в год, как хотелось бы Баринову.

Заключительные раунды переговоров между клубами состоятся сегодня-завтра. Трансферное окно в Турции закрывается 8 февраля.

Статистику Баринова можно изучить здесь.

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14 комментариев

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Spartakus1984
Ответ rooney1990
Цена адекватная, нужно отпускать. Пускай попробует себя в Европе.
Ох,это к сожалению не та Европа о которой мечтают все футболисты))
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kpvhmsvb2g
Е5 ГАЛАТАСАРАЙ Е5
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Кино Музыка
Готовь удочку, Дима. Там рыбалка хорошая.
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cektor
1.2 норм цена была ...)
+2
0
+2
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dimkaa1
Ответ selso99
Разницы не делает, но он последний игрок с яйцами в Локомотиве, в эти полгода понадобился бы, чтобы остаться в Лиге.
Он начинает быть токсичным. Он должен сплочать коллектив, а не заниматься тем, чем он начал заниматься - искать крайних и надсмотрщиком за отдачей. Для этого теперь есть тренер с ясной мыслью. Что-то подсказывает, что в терках с Педриньо он был не последний человек
+12
-1
+11
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Сергей Сунчилиев
Да отпустите уж вы Димана. В нынешней ситуации так будет лучше для всех. Хватит кочевряжиться. Больше пяти лямов вряд ли кто-то даст
+3
0
+3
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rooney1990
Цена адекватная, нужно отпускать. Пускай попробует себя в Европе.
+5
0
+5
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selso99
Ответ dimkaa1
Все будут в выигрыше. Надеюсь, в руководстве понимают, что Диму за 5 отпускать нужно при текущей финансовой ситуации. Его есть кому заменить, разницу он уже давно не делает. А так может перезапустит карьеру, выйдя из зоны комфорта
Разницы не делает, но он последний игрок с яйцами в Локомотиве, в эти полгода понадобился бы, чтобы остаться в Лиге.
+5
-6
-1
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OldRedWhite
Поняли , что для Челси окно закрыто и опять за старое …
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PavelKazakov
Хорошо, что до Бешикташа дошло повысить цену до приличной, ждем теперь пока дойдет до Локо
+1
0
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Mohnatiy
Надо отпускать пока не поздно
+3
0
+3
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dimkaa1
Все будут в выигрыше. Надеюсь, в руководстве понимают, что Диму за 5 отпускать нужно при текущей финансовой ситуации. Его есть кому заменить, разницу он уже давно не делает. А так может перезапустит карьеру, выйдя из зоны комфорта
+31
-2
+29
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DimDimich36
Когда-нибудь его купит Бешикташ, но это будет совсем другая история...©
+2
-1
+1
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kimiloko
Баринов и два миллиона в год….рукалицо
+7
-2
+5
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