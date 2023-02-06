«Хоккей – локальная история, футбол – глобальная. Хоккеистов не узнают, но у них все проще, душевнее, по-человечески правильнее». Слуцкий о спорте
Леонид Слуцкий рассказал, чем мир хоккея отличается от футбола.
«Футбол не хоккей по одной простой причине – это уровень вовлеченности и внимания к тому или иному виду спорта. И при всем огромном уважении к хоккею это относительно локальная история, если мы говорим про общемировые процессы.
Футбол – это глобальная история. Поэтому, например, что может быть позволено или может прокатить в хоккее, то не пройдет никогда в футболе.
Думаю, например, даже болельщики хоккея не все смогут определить хоккеиста зрительно. Потому что они где-то там в шлеме, кто-то в маске – особенно вратари, на каком-то расстоянии от тебя.
Нет приближения. Даже если крупный кадр – все равно очень размытый. Поэтому в жизни, сколько я с хоккеистами куда-то ни ходил, ни встречался, их практически не узнают. Будучи популярными, обеспеченными, полностью состоявшимися людьми в своей профессии, они все равно не имеют того уровня публичного интереса – со всеми вытекающими отсюда скорее минусами, чем плюсами – нежели футболисты. Я сейчас про топовый уровень, безусловно, говорю. Это если мы говорим о плюсах в сторону футбола.
Если мы говорим о плюсах в сторону хоккея, то, на мой взгляд, в хоккее все как-то более просто, душевно и с человеческой стороны более правильно устроено, чем в построении футбольных взаимоотношений разного рода», – сказал экс-тренер «Рубина» и ЦСКА.
А ведь есть ещё вся Африка, Азия, остальная Америка (кроме Канады и США).
У нас хоккей, пожалуй, близок по популярности.
Да, есть страны, где хоккей выше или рядом: Россия, Канада, США, Финляндия, Швеция, может быть Чехия и Словакия.
Ну это конечно бред сивой кобылы.