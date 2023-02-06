«Хоккей – локальная история, футбол – глобальная. Хоккеистов не узнают, но у них все проще, душевнее, по-человечески правильнее». Слуцкий о спорте

Теги Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига КХЛ Футбол

Леонид Слуцкий рассказал, чем мир хоккея отличается от футбола.

«Футбол не хоккей по одной простой причине – это уровень вовлеченности и внимания к тому или иному виду спорта. И при всем огромном уважении к хоккею это относительно локальная история, если мы говорим про общемировые процессы.

Футбол – это глобальная история. Поэтому, например, что может быть позволено или может прокатить в хоккее, то не пройдет никогда в футболе.

Думаю, например, даже болельщики хоккея не все смогут определить хоккеиста зрительно. Потому что они где-то там в шлеме, кто-то в маске – особенно вратари, на каком-то расстоянии от тебя.

Нет приближения. Даже если крупный кадр – все равно очень размытый. Поэтому в жизни, сколько я с хоккеистами куда-то ни ходил, ни встречался, их практически не узнают. Будучи популярными, обеспеченными, полностью состоявшимися людьми в своей профессии, они все равно не имеют того уровня публичного интереса – со всеми вытекающими отсюда скорее минусами, чем плюсами – нежели футболисты. Я сейчас про топовый уровень, безусловно, говорю. Это если мы говорим о плюсах в сторону футбола.

Если мы говорим о плюсах в сторону хоккея, то, на мой взгляд, в хоккее все как-то более просто, душевно и с человеческой стороны более правильно устроено, чем в построении футбольных взаимоотношений разного рода», – сказал экс-тренер «Рубина» и ЦСКА.

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16 комментариев

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Direct free kick
Чумасик выходи
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Jadie James
В пятницу сидел с ЛС в аэропорту, в бизнес зале. Простой мужик, никакой свиты - полностью один. Так что, верю теперь ему.
+3
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rngr
Есть известность спортивная, а есть медийная. И, скажем, Телегина никто никогда не знал бы, кроме болел команд, где он играл, но история с Пелагеей
+3
0
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42mk@
Ответ MaxBridge
Согласимся. Из кхл лично я вряд ли кого то узнаю на улице. Ну может Ралулова только
Радулов в гражданке затеряется среди таких же заросших.так что не узнаешь.
+2
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+2
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Deathspell Omega
Ответ luwill
Хоккеистов не узнают? Ну это конечно бред сивой кобылы.
Кому и Слуцкий кобыла....
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Deathspell Omega
Ответ Ахимассс
Может быть Расулов?
Может быть Ралупов?
+4
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Alan Dutch
Ответ Николай Коровин
Не факт что в Канаде кроме месси и роналду знают ещё кого-то из футболистов. Зато хоккеистов знают все.
Так человек и говорит что это локальная история, если не ошибаюсь то только в Канаде хоккей является спортом номер 1, других таких стран нет
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Ахимассс
Ответ MaxBridge
Согласимся. Из кхл лично я вряд ли кого то узнаю на улице. Ну может Ралулова только
Может быть Расулов?
+2
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Alex1104
Ответ Николай Коровин
Не факт что в Канаде кроме месси и роналду знают ещё кого-то из футболистов. Зато хоккеистов знают все.
А в Бразилии, Испании, даже во Франции и Британии - много знают хоккеистов? Особенно, если сравнивать с футболистами.
А ведь есть ещё вся Африка, Азия, остальная Америка (кроме Канады и США).
У нас хоккей, пожалуй, близок по популярности.
+12
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MaxBridge
Согласимся. Из кхл лично я вряд ли кого то узнаю на улице. Ну может Ралулова только
+9
0
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Alex1104
В целом он, конечно, прав. Сравнивать популярность хоккея за пределами 7-8 стран с футболом не стоит.
Да, есть страны, где хоккей выше или рядом: Россия, Канада, США, Финляндия, Швеция, может быть Чехия и Словакия.
+5
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Николай Коровин
Не факт что в Канаде кроме месси и роналду знают ещё кого-то из футболистов. Зато хоккеистов знают все.
+5
-1
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!!!Bata!!!
Овечкина все узнают, особенно те, кто любит смотреть фильмы по интернету с рекламой Фонбет)
+4
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Кеша
Все гораздо проще . В хоккей играют настоящие мужчины - трус не играет в хоккей… А если серьезно , то Леонид прав . В составе хоккейной команды 30 человек /-. Среди них топов 1-3 человека . Я лично из Динамо не каждого смогу узнать в метро . Времена уже не те, когда каждого игрока знали в лицо . К тому же в футболе проще запомнить лицо .
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gans.gans.73
На Мостового говорил а сам ляпнул бредятину...
+2
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luwill
Хоккеистов не узнают?
Ну это конечно бред сивой кобылы.
+2
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