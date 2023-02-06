Жена Алвеса навестила игрока в тюрьме: «Не брошу Дани в худший момент его жизни»

Джоана Санс, супруга , смогла проведать футболиста в тюрьме.

Бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был задержан по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба.

Изначально экс-игрок сборной отказывал жене в визите, но в воскресенье ей удалось навестить его. Компанию ей составил Бруно Бразил, друг Алвеса, который был с ним в клубе.

«Я не брошу его в худший момент его жизни», – сказала Санс прессе.

«Доказательств больше чем достаточно». Судья по делу Алвеса – в постановлении о заключении под стражу без права внесения залога