Жена Алвеса навестила игрока в тюрьме: «Не брошу Дани в худший момент его жизни»

Теги Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига светская хроника происшествия девушки и спорт Футбол

Джоана Санс, супруга Дани Алвеса, смогла проведать футболиста в тюрьме.

Бывший защитник «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» был задержан по подозрению в изнасиловании девушки в туалете ночного клуба.

Изначально экс-игрок сборной Бразилии отказывал жене в визите, но в воскресенье ей удалось навестить его. Компанию ей составил Бруно Бразил, друг Алвеса, который был с ним в клубе.

«Я не брошу его в худший момент его жизни», – сказала Санс прессе.

«Доказательств больше чем достаточно». Судья по делу Алвеса – в постановлении о заключении под стражу без права внесения залога

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Феоктист
Понятно, он утверждает, тра-хал другую женщину, а не насиловал. Хорошо. Не понимаю, он в туалете изменил ей, а, сколько туалетов было? Ничего страшного, со всяким бывает, надо поддержать его. Это как твоя жена тра-хается со встречным поперечным в туалете, а, ты такой, ну, и что, надо поддержать её..., за попу, помочь товарищу.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Зизуха
Ответ Zlatan Ibra
Она беременная? Что за перепады настроения по семь раз на дню?
Просто карту заблокировал
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Старый Сухи
Не понял. То спортс написал, что она удалила все совмесные с Алвесом фотки отовсюду. А тут спортс сообщает что навестила его в тюрьме и написала что не бросит его. Как то не очень стыкуются эти два сообщения.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Afinogenov
Ответ Zlatan Ibra
Она беременная? Что за перепады настроения по семь раз на дню?
"Изначально экс-игрок сборной Бразилии отказывал жене в визите, но в воскресенье ей удалось навестить его. Компанию ей составил Бруно Бразил, друг Алвеса, который был с ним в клубе".

Да они, по ходу, пришли его потроллить)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
Ответ arsenal.ave
Почему сразу худший, по хорошему ведь каждому мужику полезно отсидеть, только в плюс Алвесу пойдет
Александр Тринадцатый стул ©
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
Ответ Artem Piatkov
То подаёт на развод и удаляет из Инстаграма То в тюрьме навещает биполярочка?
одно другому не мешает - мож он какой-то особый шампунь попросил принести или любимую расчёску 🤷
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ARIGAMI ARIGAMI
А развод?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
balander09
Такая же непостоянная как показания мужа
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лукашин Петр
Уважение такой Женщине!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Andreir888
Офигеть! Всем бы таких жён! Она ведь ещё и красотка!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
arsenal.ave
Почему сразу худший, по хорошему ведь каждому мужику полезно отсидеть, только в плюс Алвесу пойдет
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artem Piatkov
То подаёт на развод и удаляет из Инстаграма
То в тюрьме навещает

биполярочка?
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Никому_никабельный
Если это правда, то достойно уважения
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zlatan Ibra
Она беременная? Что за перепады настроения по семь раз на дню?
+10
-5
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий