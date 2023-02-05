Обвиненный в изнасиловании Алвес должен 2,25 млн евро налогов. У экс-игрока «Барсы» арестовали недвижимость в Испании

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У Дани Алвеса обнаружили задолженность по налогам.

Как сообщает El Confidencial со ссылкой на официальные документы, Алвес, который сейчас находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе, задолжал 2,25 миллиона евро. Муниципальные власти наложили арест на его долю в особняке, 50% прав на который принадлежит бывшей жене Алвеса. Также бразилец владеет квартирой площадью 60,5 квадратных метров, арест на которую наложен еще в марте прошлого года.

Основным аргументом адвоката Алвеса в пользу освобождения были «семейные, экономические и деловые» корни в Испании, однако три из пяти его компаний были ликвидированы в период с 2019 по 2021 год.

Издание отмечает, что на финансовом состоянии Алвеса также сказалось прекращение сотрудничества с рядом спонсоров после ареста.

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11 комментариев

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.ru
знала бы жертва изнасилования об этом раньше... точно бы в тот туалет не пошла
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Lana Rhoades
Алвес всегда с гнильцой был
А футболист выдающийся
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Mairambek Jusupbekov
Теперь по полному попал мужик.
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Владимир Туаев
Кокорин: Алвес настоящий мужик!
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RealJericho
Вангую, что скоро появятся новые заявления от прошлых жертв. Как это всегда и бывает
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Olegus7
Уж не рычаги это Барселоны вступили в действие?:)
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HK Traktor
Ну вот как они умудряются так косячить???
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pashko
Ничего себе он флеш роял собрал, иск от команды, срок, налоговые претензии, арест недвижки. Полный пакет
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igls54
47-й трофей принес и 48-й
0
-1
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ТрактоПоктер
Кокорин уважает
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Гамаль Хайдаров
самый дорогой секс в истории
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