Обвиненный в изнасиловании Алвес должен 2,25 млн евро налогов. У экс-игрока «Барсы» арестовали недвижимость в Испании

У Дани Алвеса обнаружили задолженность по налогам.

Как сообщает El Confidencial со ссылкой на официальные документы, Алвес, который сейчас находится под стражей по обвинению в изнасиловании женщины в ночном клубе, задолжал 2,25 миллиона евро. Муниципальные власти наложили арест на его долю в особняке, 50% прав на который принадлежит бывшей жене Алвеса. Также бразилец владеет квартирой площадью 60,5 квадратных метров, арест на которую наложен еще в марте прошлого года.

Основным аргументом адвоката Алвеса в пользу освобождения были «семейные, экономические и деловые» корни в , однако три из пяти его компаний были ликвидированы в период с 2019 по 2021 год.

Издание отмечает, что на финансовом состоянии Алвеса также сказалось прекращение сотрудничества с рядом спонсоров после ареста.

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