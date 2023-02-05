Помощник Конте: «Футбол у Кейна в ДНК. Он величайший в АПЛ и этом спорте, пример для подражания»

Ассистент главного тренера « » высказался о 200-м голе в АПЛ.

«У Кейна футбол в ДНК. Он понимает каждый аспект игры. Он может играть на любой позиции.

Он величайший в этой лиге, в этом спорте. Он пример для подражания», – сказал Кристиан Стеллини Sky Sports.

Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех

Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами