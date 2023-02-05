Помощник Конте: «Футбол у Кейна в ДНК. Он величайший в АПЛ и этом спорте, пример для подражания»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Кристиан Стеллини Харри Кейн Футбол

Ассистент главного тренера «Тоттенхэма» высказался о 200-м голе Харри Кейна в АПЛ.

«У Кейна футбол в ДНК. Он понимает каждый аспект игры. Он может играть на любой позиции.

Он величайший в этой лиге, в этом спорте. Он пример для подражания», – сказал Кристиан Стеллини Sky Sports.

Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех

Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
инок
Кейн классный нап! Пример для подражания.
Уважаю его
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Геннадий Тимченко
да, прав Мбаппе - в ПСЖ он был бы гораздо полезнее праздного Неймара 👍
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий