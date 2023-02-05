Помощник Конте: «Футбол у Кейна в ДНК. Он величайший в АПЛ и этом спорте, пример для подражания»
Ассистент главного тренера «Тоттенхэма» высказался о 200-м голе Харри Кейна в АПЛ.
«У Кейна футбол в ДНК. Он понимает каждый аспект игры. Он может играть на любой позиции.
Он величайший в этой лиге, в этом спорте. Он пример для подражания», – сказал Кристиан Стеллини Sky Sports.
Кейн забил 200-й гол в АПЛ – лишь Ширер и Руни достигали этой отметки. Харри сделал это быстрее всех
Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами
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