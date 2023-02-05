«Кейн может спокойно уходить за медалями. Сейчас лучшее время для его продажи и начала перестройки». Экс-защитник «Тоттенхэма» Вега о рекорде Харри

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Рамон Вега Футбол

Экс-защитник «Тоттенхэма» Рамон Вега считает, что Харри Кейн достиг потолка в этой команде.

Сегодня форвард установил рекорд по голам за лондонский клуб – у него 267 мячей.

«Теперь он может спокойно уйти из «Тоттенхэма» и перейти в команду, в которой может выиграть медали.

Этот футболист – легенда, он может так играть где угодно. Но я думаю, что теперь ему нужны трофеи – тогда в конце карьеры его можно будет считать совершенным игроком.

Будь я Леви, сейчас было бы лучшее время для продажи Кейна и ухода в перестройку. Харри Кейн – это сегодняшний день, а нам пора искать нового Кейна», – сказал Вега.

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1 комментарий

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Манул Манулов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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