«Кейн может спокойно уходить за медалями. Сейчас лучшее время для его продажи и начала перестройки». Экс-защитник «Тоттенхэма» Вега о рекорде Харри
Экс-защитник «Тоттенхэма» Рамон Вега считает, что Харри Кейн достиг потолка в этой команде.
Сегодня форвард установил рекорд по голам за лондонский клуб – у него 267 мячей.
«Теперь он может спокойно уйти из «Тоттенхэма» и перейти в команду, в которой может выиграть медали.
Этот футболист – легенда, он может так играть где угодно. Но я думаю, что теперь ему нужны трофеи – тогда в конце карьеры его можно будет считать совершенным игроком.
Будь я Леви, сейчас было бы лучшее время для продажи Кейна и ухода в перестройку. Харри Кейн – это сегодняшний день, а нам пора искать нового Кейна», – сказал Вега.
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