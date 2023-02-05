Кейн о рекорде по голам за «Тоттенхэм»: «Сделать это в топ-матче против одной из лучших команд мира – нечто особенное»

поделился эмоциями после рекорда по голам за « ».

Рекордный 267-й гол форварда за лондонский клуб принес «шпорам» победу» над « » (1:0).

«Волшебный момент. Я отчаянно хотел сделать это в победном матче. Как только мы повели 1:0, дело было за тем, чтобы сыграть на ноль.

Добиться такого на глазах у наших болельщиков – особенный момент. Было так много разговоров об этом, а я просто хотел, чтобы это произошло. Так что сделать это в топ-матче против одной из лучших команд мира – это нечто особенное.

Когда я начал играть регулярно, мне даже в голову не приходило, что я забью 200 голов в Премьер-лиге. Я воодушевлен. У меня впереди еще несколько лет карьеры, так что я забью еще несколько», – сказал Кейн.