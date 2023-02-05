Кейн о рекорде по голам за «Тоттенхэм»: «Сделать это в топ-матче против одной из лучших команд мира – нечто особенное»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн поделился эмоциями после рекорда по голам за «Тоттенхэм».

Рекордный 267-й гол форварда за лондонский клуб принес «шпорам» победу» над «Манчестер Сити» (1:0).

«Волшебный момент. Я отчаянно хотел сделать это в победном матче. Как только мы повели 1:0, дело было за тем, чтобы сыграть на ноль.

Добиться такого на глазах у наших болельщиков – особенный момент. Было так много разговоров об этом, а я просто хотел, чтобы это произошло. Так что сделать это в топ-матче против одной из лучших команд мира – это нечто особенное.

Когда я начал играть регулярно, мне даже в голову не приходило, что я забью 200 голов в Премьер-лиге. Я воодушевлен. У меня впереди еще несколько лет карьеры, так что я забью еще несколько», – сказал Кейн.

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7 комментариев

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Mairambek Jusupbekov
Перес купи его летом!
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RealJericho
Кто бы что ни говорил, но я очень рад за Хэрри
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GiGgS11
Кейн, не дури голову:) Переходи в МЮ, ты нужен дьяволам как Ван Перси в сезоне 12/13...😉

P.s. ошалеть, десять лет прошло 😅
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Андрей Хенто
Пожалуй, лучше момента и не придумаешь для юбилейного гола. Если бы только в матче за чемпионство, но это к сожалению не про Тоттенхэм. Красавец, Харри!
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Wekil Halylow
Эх жалько что он играет за ттх а мог уже много трофей взять у него даже сборной физруком нечего ловит
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инок
Кейна с голевым рекордом за Тоттенхэм!
Так продолжать и дальше.
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Shuller18
А ведь недавно мог стать единолично лучшим бомбардиром в истории сборной в четвертьфинале ЧМ против действующего чемпиона. Но увы... Хоть здесь отыгрался)
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