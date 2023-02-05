Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами

стал лучшим бомбардиром в истории « ».

Форвард открыл счет в матче с « » (1:0, первый тайм) и забил свой 267-й гол за лондонский клуб.

29-летний англичанин побил рекорд по голам за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.