Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами
Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».
Форвард открыл счет в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм) и забил свой 267-й гол за лондонский клуб.
29-летний англичанин побил рекорд Джимми Гривза по голам за «Тоттенхэм» во всех турнирах.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Что даст Кейну переход в условную Баварию? «Салатницу»? Очень круто! 40 голов за год на протяжении нескольких сезонов? Тоже неплохо, заодно подтвердит свой уровень в другой лиге, но нужно ли игроку АПЛ проходить проверку Бундеслигой? Всё равно Кейна в той же Баварии будут оценивать по ЛЧ, а сколько лет понадобилось Левандовскому, чтобы наконец взять её? Или все уже забыли, как много упреков было в его адрес каждой весной, когда он в очередной раз проваливал несколько решающих матчей? К чему Кейну слушать постоянные сравнения с ним, когда времени у него гораздо меньше, и прайм карьеры уже подходит к концу?
Также ни в коем случае нельзя сказать, что Кейн на каком-то этапе жертвовал командным успехом ради личной статистки. Лично для меня Кейн железобетонно входит как в список наиболее разносторонних современных нападающий (Бензема, Суарес, Кавани), так и в топ-3 игроков АПЛ с момента расцвета в середине 10-х (Де Брюйне – главный плеймейкер лучшей команды на этом этапе, Салах – сильнейший игрок на определенных отрезках с самыми яркими вспышками, Кейн же – самый стабильный и надёжный игрок лиги). Связка Кейн-Сон – вообще один из самых эффективных дуэтов в Европе в последние лет 5. Кейн был эффективен и у Почеттино, и у Моуриньо, и у Конте, оставаясь лучшим игроком команды, когда у других был спад. Даже здоровье на стороне Харри. Ему удаётся не вылетать надолго и сохранять свой темп результативности от сезона в сезон. У меня нет сомнений, что перейди Кейн в Ман Сити, имел бы сейчас тот же темп, что и Холланд. Да, у него была неприятная история с контрактом, пропуском тренировок, но у кого только из нынешних топов не было таких проблем с клубом? Месси, Левандовски, Мбаппе, Дембеле – все пытались использовать звёздный статус как дополнительный аргумент в переговорах с клубом.
Кейн – живая легенда АПЛ, а погоня за лёгкими титулами может только скомкать всё впечатление от карьеры. Футбол сейчас переполнен «новыми вызовами для игрока N», поэтому остаться в Тоттенхэме будет лучшим решением для Кейна. На 5-6 лет ещё должно хватить, а там и Гвардиола с Клоппом вроде как все чаще говорят об отпуске, так что мало ли что…
Что даст Кейну переход в условную Баварию? «Салатницу»? Очень круто! 40 голов за год на протяжении нескольких сезонов? Тоже неплохо, заодно подтвердит свой уровень в другой лиге, но нужно ли игроку АПЛ проходить проверку Бундеслигой? Всё равно Кейна в той же Баварии будут оценивать по ЛЧ, а сколько лет понадобилось Левандовскому, чтобы наконец взять её? Или все уже забыли, как много упреков было в его адрес каждой весной, когда он в очередной раз проваливал несколько решающих матчей? К чему Кейну слушать постоянные сравнения с ним, когда времени у него гораздо меньше, и прайм карьеры уже подходит к концу?
Также ни в коем случае нельзя сказать, что Кейн на каком-то этапе жертвовал командным успехом ради личной статистки. Лично для меня Кейн железобетонно входит как в список наиболее разносторонних современных нападающий (Бензема, Суарес, Кавани), так и в топ-3 игроков АПЛ с момента расцвета в середине 10-х (Де Брюйне – главный плеймейкер лучшей команды на этом этапе, Салах – сильнейший игрок на определенных отрезках с самыми яркими вспышками, Кейн же – самый стабильный и надёжный игрок лиги). Связка Кейн-Сон – вообще один из самых эффективных дуэтов в Европе в последние лет 5. Кейн был эффективен и у Почеттино, и у Моуриньо, и у Конте, оставаясь лучшим игроком команды, когда у других был спад. Даже здоровье на стороне Харри. Ему удаётся не вылетать надолго и сохранять свой темп результативности от сезона в сезон. У меня нет сомнений, что перейди Кейн в Ман Сити, имел бы сейчас тот же темп, что и Холланд. Да, у него была неприятная история с контрактом, пропуском тренировок, но у кого только из нынешних топов не было таких проблем с клубом? Месси, Левандовски, Мбаппе, Дембеле – все пытались использовать звёздный статус как дополнительный аргумент в переговорах с клубом.
Кейн – живая легенда АПЛ, а погоня за лёгкими титулами может только скомкать всё впечатление от карьеры. Футбол сейчас переполнен «новыми вызовами для игрока N», поэтому остаться в Тоттенхэме будет лучшим решением для Кейна. На 5-6 лет ещё должно хватить, а там и Гвардиола с Клоппом вроде как все чаще говорят об отпуске, так что мало ли что…
Кстати, немного не по теме, я тут недавно узнал, что у Игоря Семшова, который был видным футболистом своего времени в России, тоже ни одного трофея за карьеру. Бывают же аномалии
А надо три.
третий в истории после Ширера (260) и Руни (208)