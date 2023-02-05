Кейн побил рекорд Гривза по голам за «Тоттенхэм» и стал лучшим бомбардиром клуба с 267 мячами

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Тоттенхэм рекорды Джимми Гривз Харри Кейн Футбол

Харри Кейн стал лучшим бомбардиром в истории «Тоттенхэма».

Форвард открыл счет в матче АПЛ с «Манчестер Сити» (1:0, первый тайм) и забил свой 267-й гол за лондонский клуб.

29-летний англичанин побил рекорд Джимми Гривза по голам за «Тоттенхэм» во всех турнирах.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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39 комментариев

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Михаил Родченков
Ответ Рамзан Нальгиев
игрок одного рекорда)
Игрок одного века
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TBFTT
Подскажите, а кто забил наибольшее количество голов за какой-либо английский клуб в истории?
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U. M. A. Muhammad
Ван Перси :Где твоя медаль АПЛ????
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saric
Ответ 6LACK
Я, кстати, вообще не вижу смысла в том, чтобы «катить бочку» на Кейна из-за отсутствия трофеев. «Ураган» – лучший игрок в истории «Шпор», и в скором времени, возможно, лучший бомбардир в истории АПЛ. К этому можно добавить ещё и то, что Кейн – лучший игрок самой успешной сборной Англии за 50 лет. Да, многие скажут, что футбол – игра командная и в первую очередь важны именно такие победы, но личный результат, которого может достичь Кейн, на мой взгляд, гораздо выше в иерархии футбольного успеха, чем три титула в Германии или Франции каждый сезон. Что даст Кейну переход в условную Баварию? «Салатницу»? Очень круто! 40 голов за год на протяжении нескольких сезонов? Тоже неплохо, заодно подтвердит свой уровень в другой лиге, но нужно ли игроку АПЛ проходить проверку Бундеслигой? Всё равно Кейна в той же Баварии будут оценивать по ЛЧ, а сколько лет понадобилось Левандовскому, чтобы наконец взять её? Или все уже забыли, как много упреков было в его адрес каждой весной, когда он в очередной раз проваливал несколько решающих матчей? К чему Кейну слушать постоянные сравнения с ним, когда времени у него гораздо меньше, и прайм карьеры уже подходит к концу? Также ни в коем случае нельзя сказать, что Кейн на каком-то этапе жертвовал командным успехом ради личной статистки. Лично для меня Кейн железобетонно входит как в список наиболее разносторонних современных нападающий (Бензема, Суарес, Кавани), так и в топ-3 игроков АПЛ с момента расцвета в середине 10-х (Де Брюйне – главный плеймейкер лучшей команды на этом этапе, Салах – сильнейший игрок на определенных отрезках с самыми яркими вспышками, Кейн же – самый стабильный и надёжный игрок лиги). Связка Кейн-Сон – вообще один из самых эффективных дуэтов в Европе в последние лет 5. Кейн был эффективен и у Почеттино, и у Моуриньо, и у Конте, оставаясь лучшим игроком команды, когда у других был спад. Даже здоровье на стороне Харри. Ему удаётся не вылетать надолго и сохранять свой темп результативности от сезона в сезон. У меня нет сомнений, что перейди Кейн в Ман Сити, имел бы сейчас тот же темп, что и Холланд. Да, у него была неприятная история с контрактом, пропуском тренировок, но у кого только из нынешних топов не было таких проблем с клубом? Месси, Левандовски, Мбаппе, Дембеле – все пытались использовать звёздный статус как дополнительный аргумент в переговорах с клубом. Кейн – живая легенда АПЛ, а погоня за лёгкими титулами может только скомкать всё впечатление от карьеры. Футбол сейчас переполнен «новыми вызовами для игрока N», поэтому остаться в Тоттенхэме будет лучшим решением для Кейна. На 5-6 лет ещё должно хватить, а там и Гвардиола с Клоппом вроде как все чаще говорят об отпуске, так что мало ли что…
Согласен. Титулы уже давно не показатель уровня команды. Хочешь титулы иди в ПСЖ или в Баварию, Реал. Барселону. Но какой смысл уходить из команды ТОП-6 лучшей лиги мира, чтоб играть против аугсбурга и жироны?
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6LACK
Я, кстати, вообще не вижу смысла в том, чтобы «катить бочку» на Кейна. «Ураган» – лучший игрок в истории «Шпор», и в скором времени, возможно, лучший бомбардир в истории АПЛ. К этому можно добавить, что Кейн – лучший игрок самой успешной сборной Англии за 50 лет. Да, многие скажут, что футбол – игра командная и в первую очередь важны именно такие победы, но личный результат, которого может достичь Кейн, на мой взгляд, гораздо выше в иерархии футбольного успеха, чем три титула в Германии или Франции каждый сезон.

Что даст Кейну переход в условную Баварию? «Салатницу»? Очень круто! 40 голов за год на протяжении нескольких сезонов? Тоже неплохо, заодно подтвердит свой уровень в другой лиге, но нужно ли игроку АПЛ проходить проверку Бундеслигой? Всё равно Кейна в той же Баварии будут оценивать по ЛЧ, а сколько лет понадобилось Левандовскому, чтобы наконец взять её? Или все уже забыли, как много упреков было в его адрес каждой весной, когда он в очередной раз проваливал несколько решающих матчей? К чему Кейну слушать постоянные сравнения с ним, когда времени у него гораздо меньше, и прайм карьеры уже подходит к концу?

Также ни в коем случае нельзя сказать, что Кейн на каком-то этапе жертвовал командным успехом ради личной статистки. Лично для меня Кейн железобетонно входит как в список наиболее разносторонних современных нападающий (Бензема, Суарес, Кавани), так и в топ-3 игроков АПЛ с момента расцвета в середине 10-х (Де Брюйне – главный плеймейкер лучшей команды на этом этапе, Салах – сильнейший игрок на определенных отрезках с самыми яркими вспышками, Кейн же – самый стабильный и надёжный игрок лиги). Связка Кейн-Сон – вообще один из самых эффективных дуэтов в Европе в последние лет 5. Кейн был эффективен и у Почеттино, и у Моуриньо, и у Конте, оставаясь лучшим игроком команды, когда у других был спад. Даже здоровье на стороне Харри. Ему удаётся не вылетать надолго и сохранять свой темп результативности от сезона в сезон. У меня нет сомнений, что перейди Кейн в Ман Сити, имел бы сейчас тот же темп, что и Холланд. Да, у него была неприятная история с контрактом, пропуском тренировок, но у кого только из нынешних топов не было таких проблем с клубом? Месси, Левандовски, Мбаппе, Дембеле – все пытались использовать звёздный статус как дополнительный аргумент в переговорах с клубом.

Кейн – живая легенда АПЛ, а погоня за лёгкими титулами может только скомкать всё впечатление от карьеры. Футбол сейчас переполнен «новыми вызовами для игрока N», поэтому остаться в Тоттенхэме будет лучшим решением для Кейна. На 5-6 лет ещё должно хватить, а там и Гвардиола с Клоппом вроде как все чаще говорят об отпуске, так что мало ли что…
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Dexter Dallas
Ответ Shadow1882
Кто мог подумать, что парень, выходивший в Лиге Европы на позицию атакующего полузащитника, однажды станет рекордсменом клуба по голам и просто легендой. Феноменально
Ну застрянь салах в ливере или Холланд в боруссии на всю карьеру думаю так же бы стали лучшим бомбардирами этих клубов
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Шамиль Абдулпатахов
А король то голый!!
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qazaqdop
200-й гол в АПЛ! Ширеру приготовиться
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mkudusov
Ответ Гни свою́ линию
Игрок одного клуба)
Если перейдет в другой английский клуб и продолжит там забивать, то станет «игроком одной лиги»)
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6LACK
Я, кстати, вообще не вижу смысла в том, чтобы «катить бочку» на Кейна из-за отсутствия трофеев. «Ураган» – лучший игрок в истории «Шпор», и в скором времени, возможно, лучший бомбардир в истории АПЛ. К этому можно добавить ещё и то, что Кейн – лучший игрок самой успешной сборной Англии за 50 лет. Да, многие скажут, что футбол – игра командная и в первую очередь важны именно такие победы, но личный результат, которого может достичь Кейн, на мой взгляд, гораздо выше в иерархии футбольного успеха, чем три титула в Германии или Франции каждый сезон.

Что даст Кейну переход в условную Баварию? «Салатницу»? Очень круто! 40 голов за год на протяжении нескольких сезонов? Тоже неплохо, заодно подтвердит свой уровень в другой лиге, но нужно ли игроку АПЛ проходить проверку Бундеслигой? Всё равно Кейна в той же Баварии будут оценивать по ЛЧ, а сколько лет понадобилось Левандовскому, чтобы наконец взять её? Или все уже забыли, как много упреков было в его адрес каждой весной, когда он в очередной раз проваливал несколько решающих матчей? К чему Кейну слушать постоянные сравнения с ним, когда времени у него гораздо меньше, и прайм карьеры уже подходит к концу?

Также ни в коем случае нельзя сказать, что Кейн на каком-то этапе жертвовал командным успехом ради личной статистки. Лично для меня Кейн железобетонно входит как в список наиболее разносторонних современных нападающий (Бензема, Суарес, Кавани), так и в топ-3 игроков АПЛ с момента расцвета в середине 10-х (Де Брюйне – главный плеймейкер лучшей команды на этом этапе, Салах – сильнейший игрок на определенных отрезках с самыми яркими вспышками, Кейн же – самый стабильный и надёжный игрок лиги). Связка Кейн-Сон – вообще один из самых эффективных дуэтов в Европе в последние лет 5. Кейн был эффективен и у Почеттино, и у Моуриньо, и у Конте, оставаясь лучшим игроком команды, когда у других был спад. Даже здоровье на стороне Харри. Ему удаётся не вылетать надолго и сохранять свой темп результативности от сезона в сезон. У меня нет сомнений, что перейди Кейн в Ман Сити, имел бы сейчас тот же темп, что и Холланд. Да, у него была неприятная история с контрактом, пропуском тренировок, но у кого только из нынешних топов не было таких проблем с клубом? Месси, Левандовски, Мбаппе, Дембеле – все пытались использовать звёздный статус как дополнительный аргумент в переговорах с клубом.

Кейн – живая легенда АПЛ, а погоня за лёгкими титулами может только скомкать всё впечатление от карьеры. Футбол сейчас переполнен «новыми вызовами для игрока N», поэтому остаться в Тоттенхэме будет лучшим решением для Кейна. На 5-6 лет ещё должно хватить, а там и Гвардиола с Клоппом вроде как все чаще говорят об отпуске, так что мало ли что…
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Artem Gavrishov
Круто! Достойный рекорд! Вписал своё имя в историю клуба.
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Shuller18
Кейн крутой конечно.
Кстати, немного не по теме, я тут недавно узнал, что у Игоря Семшова, который был видным футболистом своего времени в России, тоже ни одного трофея за карьеру. Бывают же аномалии
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Егор Антипов
Ответ kollega
Две т
Он и написал с двумя.
А надо три.
+9
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Kappa Pride
Ответ Winnie the Pooh
если честно, очень жалко самого кейна. такой нападающий, и в тоттенхеме.. а мог бы в сити оказаться, но леви решил иначе.
Так не Леви же за него контракт подписал до 24-го после финала ЛЧ
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Winnie the Pooh
если честно, очень жалко самого кейна. такой нападающий, и в тоттенхеме.. а мог бы в сити оказаться, но леви решил иначе.
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buFFon
поздравляю, хороший универсальный нап👍🏻
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black11berry
200 голов в АПЛ!
третий в истории после Ширера (260) и Руни (208)
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Экспертное мнение
Теперь можно и в Баварию за титулами, в историю Тоттенхэм свое имя он уже вписал надолго
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HellLight
а какой рекорд он побил в плане личных наград за уарьеру?
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Рамзан Нальгиев
Ответ Mekanych Red Devil
Игрок одного сезона (с)
игрок одного рекорда)
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закрыт по беспределу
Гарик крут
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korobokchekhova
Да что тут говорить, реально круто!
+1
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kollega
Ответ Antonio Marcas
Харри Кейн легенда Тотенхэма!
Две т
+1
-1
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eao79rus
Ответ Гни свою́ линию
Игрок одного клуба)
Игрок одной карьеры
+11
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+11
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Tom Harvey
Кстати, Кейн возможно и за сборную станет лучшим бомбардиром в следующем матче, он делит с Руни первое место(53).
+2
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