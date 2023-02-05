«Аль-Наср» поздравил Роналду с 38-летием: «С днем рождения лучшего 🥳🎂»
«Аль-Наср» поздравил Криштиану Роналду с 38-летием.
«Parabéns («Поздравляем» с португальского – прим. Sports.ru), Криштиану! С днем рождения лучшего 🥳🎂», – написали в твиттере саудовского клуба.
К поздравлениям «Аль-Наср» прикрепил видео с первой примеркой формы клуба португальцем.
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P.S а персофанам игрока Аль Насра терпение и побольше прозвучали такие лозунги от вас "и это в 38":)