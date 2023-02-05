«Аль-Наср» поздравил Роналду с 38-летием: «С днем рождения лучшего 🥳🎂»

«Аль-Наср» поздравил с 38-летием.

«Parabéns («Поздравляем» с португальского – прим. Sports.ru), Криштиану! С днем рождения лучшего 🥳🎂», – написали в твиттере саудовского клуба.

К поздравлениям « » прикрепил видео с первой примеркой формы клуба португальцем.

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