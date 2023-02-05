«Аль-Наср» поздравил Роналду с 38-летием: «С днем рождения лучшего 🥳🎂»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

«Аль-Наср» поздравил Криштиану Роналду с 38-летием.

«Parabéns («Поздравляем» с португальского – прим. Sports.ru), Криштиану! С днем рождения лучшего 🥳🎂», – написали в твиттере саудовского клуба.

К поздравлениям «Аль-Наср» прикрепил видео с первой примеркой формы клуба португальцем.

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26 комментариев

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nugoboss
Алё, а где подарок шейх, или этот верблюд и есть подарок. 😁
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уличный иуда
Вроде днюха, ничего такого. Но даже тут умудряются Месси приписать…
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Трусики Бочкаревой
Аль-Наср поздравил Роналду с 38-летием. И это в 37 !!!
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cukken
Лучшего, после короля король 👑
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GuruFutbola
Ответ Константин Белоглазов
Комментарий удален модератором
Значит ты меня плохо знаешь)
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Илья Гордеев
День рождения лучшего-24 июня
Factos!💪🏽🙏🏽
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ХавиГави_Паратрупер
С днём рождения лучшего "🥳"? А саудовцы знают толк в подколах, ёмко изобразили типичный процесс клубнички в последний год аппетитной карьеры☺️
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Dmitrii K.
Роналду становится лидером Аль-Насра и это видно. Стоит только посмотреть последний матч, где он в одного вытащил игру, оформив ничью. У него было несколько штанг и перекладин в игре, так что ожидаю, что прорвало. Рон также ментальный лидер команды, это видно, тк Талиска становится на вторых ролях, понимая масштаб Легенды.
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VERBLYUD
Ответ son min
Ребят, на ветке появился Абду( Jerrold) под ником "Udiekemen":) После финала ЧМ его не было видно, а щас ходит обиженным и всем отвечает, и как всегда 24/7 сидит на спортсе:)
А я думаю, кого он напоминает мне))
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Aleksandr Dubovik
С днем рождения легенда! Спасибо за игру которая влюбила миллионы болельщиков по всему миру!
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Direct free kick
Лучший игрок XXI века
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Константин Белоглазов
Ответ GuruFutbola
Кринж не может промазать, это его единственный скилл)
Комментарий удален
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son min
Ребят, на ветке появился Абду( Jerrold) под ником "Udiekemen":) После финала ЧМ его не было видно, а щас ходит обиженным и всем отвечает, и как всегда 24/7 сидит на спортсе:)
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nobrainnopain
С днем рождения лучшего в Аль—Насри,- будет звучать корректнее
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atomio
как то это все так нелепо и кринжово звучит)
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GuruFutbola
Ответ udiekemen
Ну и логика, если бы не забил пенальти ты бы тут первым говорил что даже пенальти не забивает)
Кринж не может промазать, это его единственный скилл)
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Фанат Лионеля Месси
Сегодня у Талиски днюха ?
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AF007
Продолжит так лажать даже в пустыне, с 39-летием поздравлять криштика будет уже Кайрат
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Великий Алонсо
От всей души всем спортсом поздравляем Великого Криштиану, продолжай доминировать не только в постели, но и на футбольном поле 🙏🙏🙏
Пока кое-кто доминирует с кубком ЧМ в постели😏
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udiekemen
Ответ GuruFutbola
Лучшего пенальтиста альнасра 3 ферваля 2023 года
Ну и логика, если бы не забил пенальти ты бы тут первым говорил что даже пенальти не забивает)
+3
-4
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Великий Алонсо
От всей души всем спортсом поздравляем Великого Криштиану, продолжай доминировать не только в постели, но и на футбольном поле 🙏🙏🙏
+4
-9
-5
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Илья Гордеев
День рождения лучшего-24 июня
+18
-13
+5
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fc_champion
Напоминалочка в вайбере зарешала, так бы забыли все
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udiekemen
Король, выиграл всё что мог(кроме самого обидного) 22 года подряд забивает и играет) потрясающе..))
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son min
Поздравляем игрока Аль Насра с 38-летием. Надеюсь, и дальше будет забивать с пенки в 161-лиге:)
P.S а персофанам игрока Аль Насра терпение и побольше прозвучали такие лозунги от вас "и это в 38":)
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