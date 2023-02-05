Сестра Роналду поздравила брата с 38-летием: «Ты свет в глазах Бога, благословенный. Для нас честь, что ты есть в нашей жизни»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Катя Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду Катя поздравила брата с 38-летием.

«Мы делили радости и печали, победы и поражения... Брат, сегодня прошел еще один год.

Желаю тебе мудрости, здоровья. И чтобы ты и дальше оставался благословенным человеком света и сыном Божьим. Ты – свет в его глазах, ты – свет в глазах стольких людей, ты – благословенный. Для нас честь, что ты есть в нашей жизни. 

Кто бы мог подумать, что худой, непослушный мальчик станет таким человеком, другом, отцом, сыном, братом, коллегой, профессионалом и победителем, которым ты являешься сегодня...

Ты так многому меня научил. Тогда я не понимала некоторых вещей, сейчас понимаю. Только мы знаем так много. Мой брат, мой друг и товарищ, спасибо тебе за все, спасибо за многое.❤️🙏

😂 С днем рождения, брат! Побольше здоровья, в остальном я знаю, что тебе нужно... Люблю❤️», – написала Катя Авейру в соцсетях.

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39 комментариев

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Scorpion
Старшая сестра, что она ещё может пожелать такому младшему брату как КриРо. На самом деле он большой человек и уважать его нужно. Мои поздравления.
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Леван Мкртчян
Ответ Tiestorzn17
Она своим убогим пафосом только позорит его.
Роналду мог бы это легко пресечь при желании, но нарциссическая натура португальца не дает возможности лишить себя , еще пары десятков секунд самолюбования . Его эго наслаждается , отражаясь в пафосно-бессмысленных текстах сестер
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aidos_1979
А ведь все эти позорные лизоблюдства пишутся с согласия самого фрукта)))
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Vlad
Это испанский стыд
+2
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RWGladiator
Она лучшая сестра в мире. Тут вопрос больше к спортсу который постит каждое ее мнение
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Семен Войнов
🤣🤣🤣🤣 Игрок бедуинской лиги нуждается в верблюде , а не в поздравлениях !
+2
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+2
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Станислав Л
Ответ Моё Моя
А что плоого, когда один из членов семьи поздравляет, пусть даже так пафосно, другого родственника?
ты прочел, что она написала? Это же бред
+1
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Oleg
А потом мир удивляется почему у него прогрессирует нарциссизм и самомнение.
Там вся семья, мягко выражаясь, не в себе.
Нет что бы ему сказать правду, спустить на землю, но они в нем все психические расстройства культивируют.
Потом правда удивляются почему он не нужен МЮ , почему он на лавке в сборной и как итог не в Европейских топ 5 чемпионатах, а в Аль Насре.
+2
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Леван Мкртчян
Ответ Football poet
Их семья просто образец «адекватности». И ведь Роналду мог ей сказать «не пиши такую ересь, не позорь меня», но видимо ему наоборот нравится, когда про него так пишут, так как она с начала его карьеры так о нем говорит
Если что, она тут сказала, что Роналду свет в очах Бога.
Может всё-таки это уже перебор даже для не самой адекватной португальской семейки
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на войне как на войне
Ответ Football poet
Эммм…причем тут поздравления?? Поздравлять же ведь можно вполне адекватно, а не как тут….. Плюс этим она имидж Роналду больше портит. Современному спортсмену важно в соцсетях, в сми везде поддерживать свой имидж, есть целые компании, которые этим занимаются, а тут его сестра просто в глупом свете выставляет, это касается не только ДР, а вообще его «плохих» игр, оскорбления от нее главных тренеров, партнеров по команде, того же Месси
Эммм… причём тут поздравления?? Комментировать на Спортсе ведь можно адекватно, не оскорбляя Роналду? Но у ваших ведь не получается? Верно?

Что касается сестры, ее личный аккаунт - пишет как считает нужным
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Пирс Морган
Ответ marshalericsson1357
Мудрость ему и правда не помешает. Так глядишь и Моргану прекратит интервью давать
Да ладно, хорошее было интервью
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Jaxongir Shodiev
Ну мудрости ему бы не помешало так то
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King_X
Кстати, мудрости и здоровья реально в этом сезоне Кришу не хватает
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fatei4
Чего только свет в глазах? Бери выше - сам бох! Или ещё лучше - отец бога! Бог богов, создатель создателей. Иначе и не объяснить помутнения судей, когда велись на его позорные симуляции и ставили пенки
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Моё Моя
Ответ Peter Parker
Ну а чего нет. Можешь не работать и жить за его счет ни в чем не отказывая, пиши себе время от времени такие признания и дальше балдей.
А что плоого, когда один из членов семьи поздравляет, пусть даже так пафосно, другого родственника?
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Максим Кутузов
Ответ Football poet
Их семья просто образец «адекватности». И ведь Роналду мог ей сказать «не пиши такую ересь, не позорь меня», но видимо ему наоборот нравится, когда про него так пишут, так как она с начала его карьеры так о нем говорит
Я не удивлюсь, если она это под его диктовку писала..))
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Семен Войнов
Катя , аллеееее!!!!
Ну ты хоть верблюда личного братца своему подари ! А то саудиты не дарят почему то)))(
Ранальду давно заслужил личного верблюда :)))
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Football poet
Ответ на войне как на войне
Уважаемый, она Вам пишет или на Спортс? Она пишет на личной странице в Инстаграм. Вы хотите запретить им со своих аккаунтов поздравлять брата? Тогда запретите всем, кто пользуется соцсетями, поздравлять в Инстаграм.
Эммм…причем тут поздравления?? Поздравлять же ведь можно вполне адекватно, а не как тут….. Плюс этим она имидж Роналду больше портит. Современному спортсмену важно в соцсетях, в сми везде поддерживать свой имидж, есть целые компании, которые этим занимаются, а тут его сестра просто в глупом свете выставляет, это касается не только ДР, а вообще его «плохих» игр, оскорбления от нее главных тренеров, партнеров по команде, того же Месси
+2
-1
+1
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на войне как на войне
Ответ <CRISTIANO>
Ладно, что сумасшедшая пишет это, но зачем это цитировать????
Ладно сестра брата поздравляет и хейтерки статейки строчат, в ожидании таких, как Вы. А зачем вы. хейтерки, пишите?
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хавбек+
если так продолжат навяжут конкуренцию семейке Кардашьян
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ДЖИН
Да тут реально молятся на идола. Свят Свят Свят.
+1
-1
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udiekemen
Не понимаю почему её обсирают, ведь любая сестра такая, очень любит младшего брата)
+2
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Attack Sir
Ответ Великий Алонсо
Сегодня праздник! День Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Всем сайтом присоединяемся к поздравлениям 🙏🙏🙏
Так это ты, кажется, вкладкой ошибся, Алонсо. На Спортсе такой праздник не отмечают...
+1
0
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Boba jac
Ответ Великий Алонсо
Сегодня праздник! День Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру. Всем сайтом присоединяемся к поздравлениям 🙏🙏🙏
Почему ты ещё не пьяная Алонса ?
+3
0
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<CRISTIANO>
Ладно, что сумасшедшая пишет это, но зачем это цитировать????
+2
-1
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