Сестра Криштиану Роналду Катя поздравила брата с 38-летием.

«Мы делили радости и печали, победы и поражения... Брат, сегодня прошел еще один год.

Желаю тебе мудрости, здоровья. И чтобы ты и дальше оставался благословенным человеком света и сыном Божьим. Ты – свет в его глазах, ты – свет в глазах стольких людей, ты – благословенный. Для нас честь, что ты есть в нашей жизни.

Кто бы мог подумать, что худой, непослушный мальчик станет таким человеком, другом, отцом, сыном, братом, коллегой, профессионалом и победителем, которым ты являешься сегодня...

Ты так многому меня научил. Тогда я не понимала некоторых вещей, сейчас понимаю. Только мы знаем так много. Мой брат, мой друг и товарищ, спасибо тебе за все, спасибо за многое.❤️🙏

😂 С днем рождения, брат! Побольше здоровья, в остальном я знаю, что тебе нужно... Люблю❤️», – написала в соцсетях.