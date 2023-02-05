Сестра Роналду поздравила брата с 38-летием: «Ты свет в глазах Бога, благословенный. Для нас честь, что ты есть в нашей жизни»
Сестра Криштиану Роналду Катя поздравила брата с 38-летием.
«Мы делили радости и печали, победы и поражения... Брат, сегодня прошел еще один год.
Желаю тебе мудрости, здоровья. И чтобы ты и дальше оставался благословенным человеком света и сыном Божьим. Ты – свет в его глазах, ты – свет в глазах стольких людей, ты – благословенный. Для нас честь, что ты есть в нашей жизни.
Кто бы мог подумать, что худой, непослушный мальчик станет таким человеком, другом, отцом, сыном, братом, коллегой, профессионалом и победителем, которым ты являешься сегодня...
Ты так многому меня научил. Тогда я не понимала некоторых вещей, сейчас понимаю. Только мы знаем так много. Мой брат, мой друг и товарищ, спасибо тебе за все, спасибо за многое.❤️🙏
😂 С днем рождения, брат! Побольше здоровья, в остальном я знаю, что тебе нужно... Люблю❤️», – написала Катя Авейру в соцсетях.
Там вся семья, мягко выражаясь, не в себе.
Нет что бы ему сказать правду, спустить на землю, но они в нем все психические расстройства культивируют.
Потом правда удивляются почему он не нужен МЮ , почему он на лавке в сборной и как итог не в Европейских топ 5 чемпионатах, а в Аль Насре.
Может всё-таки это уже перебор даже для не самой адекватной португальской семейки
Что касается сестры, ее личный аккаунт - пишет как считает нужным
Ну ты хоть верблюда личного братца своему подари ! А то саудиты не дарят почему то)))(
Ранальду давно заслужил личного верблюда :)))