«МЮ» поздравил Роналду с днем рождения, выложив старое фото, относящееся к его 1-му этапу в клубе

«Манчестер Юнайтед» коротко поздравил с днем рождения.

Английский клуб опубликовал старую фотографию нападающего, относящуюся к его первому этапу в «МЮ». На картинке написано: «С днем рождения, Криштиану».

Фото: instagram.com/manchesterunited/

Роналду выступал за « » с 2003 по 2009 год. За это время он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды победил в Кубке английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В августе 2021 года Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед». В ноябре 2022-го вышло скандальное интервью Роналду Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал Эрика тен Хага и обвинил его в неуважении. Также Роналду подверг критике руководство «Ман Юнайтед».

22 ноября 2022 года «Ман Юнайтед» и Роналду расторгли контракт по договоренности сторон. После ЧМ-2022 португалец перешел в саудовский «Аль-Наср».