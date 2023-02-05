«МЮ» поздравил Роналду с днем рождения, выложив старое фото, относящееся к его 1-му этапу в клубе
«Манчестер Юнайтед» коротко поздравил Криштиану Роналду с днем рождения.
Английский клуб опубликовал старую фотографию нападающего, относящуюся к его первому этапу в «МЮ». На картинке написано: «С днем рождения, Криштиану».
Фото: instagram.com/manchesterunited/
Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. За это время он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды победил в Кубке английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
В августе 2021 года Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед». В ноябре 2022-го вышло скандальное интервью Роналду Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал Эрика тен Хага и обвинил его в неуважении. Также Роналду подверг критике руководство «Ман Юнайтед».
22 ноября 2022 года «Ман Юнайтед» и Роналду расторгли контракт по договоренности сторон. После ЧМ-2022 португалец перешел в саудовский «Аль-Наср».
Всё ок.
Только вот они все с предсезонок не сбегали.
Сейчас только из-за самоустранения Ливера и Челси залезли в тройку.
Тирижды подряд Апл и дважды подряд финал ЛЧ
Португалец7 за короткие три сезона 2007-2009 успел обрести величие в истории мю! Ни руни ни контона так не было ярким как Португалец7 в образце 2007-2009
Гиггз - да, с его изменами с женой брата, избиением подруг. Ориентир для всех прямо. Кин, ломавший людей. Да, именно с них надо брать пример)