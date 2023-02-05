«МЮ» поздравил Роналду с днем рождения, выложив старое фото, относящееся к его 1-му этапу в клубе

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

«Манчестер Юнайтед» коротко поздравил Криштиану Роналду с днем рождения.

Английский клуб опубликовал старую фотографию нападающего, относящуюся к его первому этапу в «МЮ». На картинке написано: «С днем рождения, Криштиану».

Фото: instagram.com/manchesterunited/

Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. За это время он трижды стал чемпионом Англии, выиграл Кубок и Суперкубок Англии, дважды победил в Кубке английской лиги, а также стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.

В августе 2021 года Криштиану вернулся в «Манчестер Юнайтед». В ноябре 2022-го вышло скандальное интервью Роналду Пирсу Моргану, в котором он раскритиковал Эрика тен Хага и обвинил его в неуважении. Также Роналду подверг критике руководство «Ман Юнайтед».

22 ноября 2022 года «Ман Юнайтед» и Роналду расторгли контракт по договоренности сторон. После ЧМ-2022 португалец перешел в саудовский «Аль-Наср».

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73 комментария

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rooney pers
Ответ Гегенпрессинг Рангника
После его поведения инфантильного никто его легендой не считает, это легенда аль-насра
Ты футбол лет 7-19 смотришь. Тебя можно понять.
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шампион
Ответ Визувий
Ну по такой логике можно сказать что из за самоустранения МЮ в прошлом сезоне, Ливер и Челси залезли в тройку))
МЮ уже лет десять как самоустранился.
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Визувий
Ответ шампион
Рон, Руни, Тевес - Маню тогда был реальной силой. Сейчас только из-за самоустранения Ливера и Челси залезли в тройку.
Ну по такой логике можно сказать что из за самоустранения МЮ в прошлом сезоне, Ливер и Челси залезли в тройку))
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Dm Kznts
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кришти не легенда МЮ и не имеет ничего общего с этим клубом, его возвращение самое позорное в 21 веке, просто вытер ноги о команду и партнеров, жаль что поздравили эту арабскую принцессу
вот поэтому и поздравили его старой фоткой с первой каденции, как бы подчеркнув что вторая каденция оказалась стратегическим проколом деревянного вудварта.
Всё ок.
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Токсик
Ответ jbpopov
У МЮ больше мозгов, оказывается, чем у пользователей спорт сру
советую тебе исправить название сайта, мне уже когда-то влепили пермач за это
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Fox_Mulder_12
Ответ Игорь Новиков
Каких партнеров он обсирал? Гиггз - да, с его изменами с женой брата, избиением подруг. Ориентир для всех прямо. Кин, ломавший людей. Да, именно с них надо брать пример)
Руни?)
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Dm Kznts
Ответ Игорь Новиков
Каких партнеров он обсирал? Гиггз - да, с его изменами с женой брата, избиением подруг. Ориентир для всех прямо. Кин, ломавший людей. Да, именно с них надо брать пример)
про Эрика и Руни ты забыл компромат пдогнать...
Только вот они все с предсезонок не сбегали.
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ryze expari
Ответ jbpopov
У МЮ больше мозгов, оказывается, чем у пользователей спорт сру
написал типичный представитель дна портала
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BigPapa
Ответ Decard Show
Будем честны что Португалец7 по игре лучший в истории мю! А также мю с ним реально царствовал: Тирижды подряд Апл и дважды подряд финал ЛЧ
Легенда Наср-Аля)
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шампион
Рон, Руни, Тевес - Маню тогда был реальной силой.
Сейчас только из-за самоустранения Ливера и Челси залезли в тройку.
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-1
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Decard Show
Будем честны что Португалец7 по игре лучший в истории мю! А также мю с ним реально царствовал:
Тирижды подряд Апл и дважды подряд финал ЛЧ
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Tazemyrat Kemalow
А бадр поздравлял её 😂🤣
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Соль.
Даааа тогда был чертовски хорош
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Милан Тео 19
Фото как раз в тему, убегает с очередного разваленного им клуба 🤭😄
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на войне как на войне
Кстати, Роналду не отписался от Юве и МЮ. И на всех бывших товарищей тоже подписан
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Moscwow
Ответ Игорь Климов
Для этого и есть на ЧМ приз MVP турнира, а у Лео Месси их два, кстати, Месси единственный за всю историю футбола кто получил его дважды!
А еще Месси единственный за всю историю футбола, кому дарят награды просто так, за пиар и за фамилию, Гыгарюша
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Decard Show
Ответ VERBLYUD
Из 8 сезонов в МЮ играл хорошо только в 3-х. За 3 сезона невозможно стать легендой такого масштабного клуба.
Открою тебе страшную тайну:
Португалец7 за короткие три сезона 2007-2009 успел обрести величие в истории мю! Ни руни ни контона так не было ярким как Португалец7 в образце 2007-2009
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Игорь Новиков
Ответ Гегенпрессинг Рангника
А потом обосрал всех партнеров и команду, сбежал с предсезонки пытаясь выбить трансфер, хотя именно из-за него МЮ выпал из четверки, сбегал со стадиона и подрывал авторитет тренера когда МЮ начал возрождаться при Тен Хаге. Никакая это не легенда, Рой Кин, Гигз, Скоулз легенды, а рончик обычный наёмник, который плевал на клуб
Каких партнеров он обсирал?

Гиггз - да, с его изменами с женой брата, избиением подруг. Ориентир для всех прямо. Кин, ломавший людей. Да, именно с них надо брать пример)
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на войне как на войне
👍👍👍👍👍
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Fox_Mulder_12
Ответ Lifar Skladchikov
Лучший левый нападающий в истории футбола не легенда МЮ? Интересно
Лучший левый дайвер в истории футбола.
+1
-2
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Evgen_Hazard
Ему должно быть стыдно за свое поведение. Они не держат обид и зла на него, а он их на весь мир опозорил
+7
0
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Lifar Skladchikov
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кришти не легенда МЮ и не имеет ничего общего с этим клубом, его возвращение самое позорное в 21 веке, просто вытер ноги о команду и партнеров, жаль что поздравили эту арабскую принцессу
Лучший левый нападающий в истории футбола не легенда МЮ? Интересно
+1
-1
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Fox_Mulder_12
Ответ ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
С днём рождения Рон! Твой дебют в МЮ 18 августа совпал с моей первой просмотренной игрой моей любимой команды.
Жаль тебя
+2
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Eduard Rastryopin
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Кришти не легенда МЮ и не имеет ничего общего с этим клубом, его возвращение самое позорное в 21 веке, просто вытер ноги о команду и партнеров, жаль что поздравили эту арабскую принцессу
Фанатам Месси,конечно,виднее.
+2
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ManUtd_Mercedes-Benz_LH44
С днём рождения Рон! Твой дебют в МЮ 18 августа совпал с моей первой просмотренной игрой моей любимой команды.
+1
-1
0
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