«Спортинг» начал продажу боксов в честь Роналду по случаю дня рождения: «Поздравляем лучшего португальского игрока в истории»

«Спортинг», первый клуб , поздравил португальца с 38-летием.

«Поздравляем лучшего португальского игрока в истории», – написали в соцсетях «Спортинга».

По случаю дня рождения португальский клуб начал продажу боксов в честь Роналду.

«В особый день, для особого спортсмена, особый подарок – это бокс Криштиану Роналду.

Лимитированный выпуск, посвящается лучшему португальскому игроку в истории и включает в себя копию футболки его дебютного матча, а также ранее неопубликованную книгу, рассказывающую о 7 годах его тренировок в « », – сообщили в клубе.

Фото: instagram.com/sportingclubedeportugal/