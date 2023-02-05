«Спортинг» начал продажу боксов в честь Роналду по случаю дня рождения: «Поздравляем лучшего португальского игрока в истории»
«Спортинг», первый клуб Криштиану Роналду, поздравил португальца с 38-летием.
«Поздравляем лучшего португальского игрока в истории», – написали в соцсетях «Спортинга».
По случаю дня рождения португальский клуб начал продажу боксов в честь Роналду.
«В особый день, для особого спортсмена, особый подарок – это бокс Криштиану Роналду.
Лимитированный выпуск, посвящается лучшему португальскому игроку в истории и включает в себя копию футболки его дебютного матча, а также ранее неопубликованную книгу, рассказывающую о 7 годах его тренировок в «Спортинге», – сообщили в клубе.
Фото: instagram.com/sportingclubedeportugal/
Тут ботов много. Накидывают так для актива в каждом посте с обеих сторон.
Эйсебио 9 голов на ЧМ
Бронзовая медаль ЧМ
кринжтиану ни в одном победном турнире не стал лучшим игроком!:))
Лучший игрок Евро 2016 Гризманн
Лучший игрок финала ЧЕ Пепе
Лучший игрок финала ЛН Диаш
3 гола в ПО ЧМ Рамуш
кринжтиану🤡
А если я титулы Месси еще сюда напишу, так кринжи и его глоры вообще не уснут:)))🤣🤣🤣
p.s. При всем уважении к легенде Бенфики, все таки Роналду лучший.
пишу второй раз
вместо "бокс" прочитал "ботокс")