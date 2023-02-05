«Спортинг» начал продажу боксов в честь Роналду по случаю дня рождения: «Поздравляем лучшего португальского игрока в истории»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Португалия Спортинг фото высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд бизнес и маркетинг Футбол

«Спортинг», первый клуб Криштиану Роналду, поздравил португальца с 38-летием.

«Поздравляем лучшего португальского игрока в истории», – написали в соцсетях «Спортинга».

По случаю дня рождения португальский клуб начал продажу боксов в честь Роналду.

«В особый день, для особого спортсмена, особый подарок – это бокс Криштиану Роналду.

Лимитированный выпуск, посвящается лучшему португальскому игроку в истории и включает в себя копию футболки его дебютного матча, а также ранее неопубликованную книгу, рассказывающую о 7 годах его тренировок в «Спортинге», – сообщили в клубе.

Фото: instagram.com/sportingclubedeportugal/

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35 комментариев

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Виктор Петров
Ответ Aleksey Harutyunyan
Не буду спорить с тобой. Просто я уверен, что сам не веришь в свои слова.
Когда ты сравнивала наркоманку марадонку с Месси ты верила в свои слова?
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AnMe
Ответ mancity111
Глоры Лео уже разошлись. Теперь Роналду не лучший в Португалии оказывается. 5 ЗМ и 5 ЛЧ. Победа на ЧЕ. Лучший бомбардир и ассистент в главном европейском турнире - это ерунда
Согласен с вами, как фан Лео.
Тут ботов много. Накидывают так для актива в каждом посте с обеих сторон.
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Decard Show
Как же велик Криштиану
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FilinMD
Отличный сувенир, нужно брать)
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Бухгалтер2021
«Поздравляем лучшего игрока в истории»
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Любитель пожрать
Под шумок навариваются чуваки.
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Абдул Абакаев
причём тут давно почивший Эйсебио
+3
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Red Line
Ответ Aleksey Harutyunyan
Да, лучший португальский игрок Месси, ты хотел сказать. А так понимаю ты не смотришь вообще футбол, вряд ли найдется другой португальский игрок, который достиг большего и на такой длиной дистанции такую игру показывал.
если только Эйсебио)
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stas82
Эйсебио
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на войне как на войне
👍
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Aleksey Harutyunyan
Ответ AF007
При сравнении Месси и Марадоны фанаткам манекена было наплевать на дистанцию
Ну они фанатики персоны а не футбола как ты. Для меня если ты любишь футбол, то хотя бы восхищался игрой Месси и Роналду.
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всёотлично
даже родной клуб его считает только лучшим португальским?! 🤨
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Яр571
Фигу
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rigobersong
Лучший португальский игрок в Истории

Эйсебио 9 голов на ЧМ
Бронзовая медаль ЧМ

кринжтиану ни в одном победном турнире не стал лучшим игроком!:))

Лучший игрок Евро 2016 Гризманн
Лучший игрок финала ЧЕ Пепе
Лучший игрок финала ЛН Диаш
3 гола в ПО ЧМ Рамуш
кринжтиану🤡

А если я титулы Месси еще сюда напишу, так кринжи и его глоры вообще не уснут:)))🤣🤣🤣
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mancity111
Глоры Лео уже разошлись. Теперь Роналду не лучший в Португалии оказывается. 5 ЗМ и 5 ЛЧ. Победа на ЧЕ. Лучший бомбардир и ассистент в главном европейском турнире - это ерунда
+2
-4
-2
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Aleksey Harutyunyan
Ответ Виктор Петров
Лучший потругейский игрок Эйсебио, Кристинка и рядом не стояла
Не буду спорить с тобой. Просто я уверен, что сам не веришь в свои слова.
+5
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Dimonty
Ответ Борис Александрович
ой как модеры неудобные комменты чистят ) а шо такое ?) пишу второй раз вместо "бокс" прочитал "ботокс")
Да нет, на месте https://www.sports.ru/football/1114872848-pozdravlyaem-luchshego-portugalskogo-igroka-v-istorii-sporting-nachal-.html?comment_id=1648164%C2%A6news%C2%A61114872848
0
0
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Dimonty
Ответ Tazemyrat Kemalow
Лучший Португальский футболист это ЭЙСЕБИО! Это официально можете проверять в сайте ФИФА! ☝️👍
Пруфы в студию

p.s. При всем уважении к легенде Бенфики, все таки Роналду лучший.
+8
-4
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Гусейн Магомедрасулов
лицо Роналду понемногу становится похожим на лицо с его статуи. мастер похоже знал
+8
-5
+3
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Виктор Петров
Ответ Tazemyrat Kemalow
FAKTOS! ➕😂
4й бруну фернандеш 5ая возможно Кристинка, но это не точно
+4
-6
-2
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Виктор Петров
Ответ Aleksey Harutyunyan
Да, лучший португальский игрок Месси, ты хотел сказать. А так понимаю ты не смотришь вообще футбол, вряд ли найдется другой португальский игрок, который достиг большего и на такой длиной дистанции такую игру показывал.
Лучший потругейский игрок Эйсебио, Кристинка и рядом не стояла
+4
-6
-2
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AF007
Ответ Aleksey Harutyunyan
Да, лучший португальский игрок Месси, ты хотел сказать. А так понимаю ты не смотришь вообще футбол, вряд ли найдется другой португальский игрок, который достиг большего и на такой длиной дистанции такую игру показывал.
При сравнении Месси и Марадоны фанаткам манекена было наплевать на дистанцию
+12
-10
+2
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Tazemyrat Kemalow
Ответ AF007
Лучший все-таки Эйсебио. Принёс сборной её единственную медаль на мировых форумах. Второй Фигу, третий Эдер
FAKTOS! ➕😂
+5
-8
-3
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Tazemyrat Kemalow
Лучший Португальский футболист это ЭЙСЕБИО! Это официально можете проверять в сайте ФИФА! ☝️👍
+10
-11
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Борис Александрович
ой как модеры неудобные комменты чистят ) а шо такое ?)
пишу второй раз
вместо "бокс" прочитал "ботокс")
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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