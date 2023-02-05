Сестра Роналду: «Сегодня день рождения короля. Лучший из тех, кого я знаю в этом мире. Жизнь на планете без тебя потеряла бы яркость»

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Элма Авейру Футбол

Сестра Криштиану Роналду поздравила его с 38-летием.

«Сегодня день рождения короля. Не могу описать словами, как сильно я тебя люблю, обожаю, уважаю и благодарю.

Ты – лучший человек из тех, кого я знаю в этом мире. Говорю это не только потому, что мы одной крови. Очень трудно встретить кого-то похожего на тебя.

Пусть еще много-много лет к твоему возрасту будет добавляться еще один год, потому что жизнь на этой планете без тебя теряет яркость...

Наслаждайся, мой дорогой брат. Я очень тебя люблю», – написала Элма Авейру.

Криштиану Роналду исполнилось 38 лет. Неймар празднует 31-летие

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82 комментария

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нелюбитель футбола
Яркость потерял Юве после твоего прихода и последующего побега.. Да и то, потому, что ты там брал взятки... А вот МЮ после твоего побега просто расцвёл... Как и Реал... Освещай своей "яркостью" теперь пустыню и верблюдов... Нам это нравится.. А-ха-ха-ха...💥👺..
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Максим Бегун
У короля 24 июня день рождения, она что-то перепутала
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красная_карточка
потеряла бы всякий смысл особенно для Великого Алонсо
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уличный иуда
Ответ ygcn5c2ty9
Ой, не был в курсе, что она знает про мой день рождения) приятно, но король перебор, можно просто Даня, ахахах
Мои поздравления)
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Coongur
Ясен пень, без его бабла жизнь потеряла бы яркость)
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АтАс
Та че уж там....яркость...на всей планете....-
СМЫСЛ ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ!
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Oleg77491
Смотрел тут недавно Дом дракона. Там тоже сестры братья в кучу. Очень напоминает
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JBa
Ответ Айлин 1990
Инцест 100%
ахахахахах
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уличный иуда
Ответ Уволен
мне 30 сегодня и всем по...)))
С днем рождения бро) Всех благ, и чтобы больше не увольняли)
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JBa
Ответ Уволен
мне 30 сегодня и всем по...)))
с днем рождения!

люблю тебя:)
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KennyN
Ну дак она права. Наркота дает много яркости, но стоит дорого. Без брата яркость бы была ей не по карману
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nugoboss
Ответ sixpounder666
Такая это какая? Нездоровая?
С вашей восприятия этого мира, вам этого не понять. Мне вас жалко.
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Вячеслав Суворов
А у какого короля день рождения в один день с Роном?
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Любитель побеждать
Т***ни меня, мой король!
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Mixos Demid
Ответ Давид Agabekyan
Ну не надо. Неймар до короля не дотягивает
Неймар и до бастарда не дотягивает!
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BuTaJIbKa
до последней фразы думал, что она Неймару пишет
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Кокич
Эльма пожелала брату счастья, здоровья и прибавки к жалованью.
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Xm.md
Ответ Oleg
Без ЧМ лучшим в истории стать невозможно.
Свои личные критерии можешь например своим же друзьям рассказывать, это не имеет никакого отношения к делу
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bibendum
А где поздравление от Пирса?
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Интеллигентный колхозник
Ужас какой. Никому не пожелаешь получать от членов семьи столь пафосные и лицемерные поздравления.
+6
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Khrom-1970
Щас ,Ибра поправится))). Он будет не согласен. К тренировкам уже приступил.
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Уволен
Ответ Recreated
Солнце опустилось за горизонт Дома у меня стаканов звон Собрались друзья со всех сторон Друг врубай магнитофон Я имею право сегодня пить Я имею право сегодня жить Я имею право про всё забыть Да чего там говорить
Уважение!))) Добра и мира вам.
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Уволен
Ответ Mmr19
C днем рождения!!!Пусть еще много-много лет к твоему возрасту будет добавляться еще один год, потому что жизнь на этой планете без тебя теряет яркость
Спасибо! вот вот а она про Роналду пишет) тут более ярче люди есть)
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Arty K.
Ответ Уволен
мне 30 сегодня и всем по...)))
Давай, шоб Юра Хой звучал на всю! С праздником!
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Уволен
Ответ ɔculpa
Давай номер карты, подарю тебе пару сотен р. Тем более, что ты Уволен, и скромная сумма не помешает)
Спасибо большое! приятно)))
+1
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