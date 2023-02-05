Сестра Роналду: «Сегодня день рождения короля. Лучший из тех, кого я знаю в этом мире. Жизнь на планете без тебя потеряла бы яркость»

Сестра Криштиану Роналду поздравила его с 38-летием.

«Сегодня день рождения короля. Не могу описать словами, как сильно я тебя люблю, обожаю, уважаю и благодарю.

Ты – лучший человек из тех, кого я знаю в этом мире. Говорю это не только потому, что мы одной крови. Очень трудно встретить кого-то похожего на тебя.

Пусть еще много-много лет к твоему возрасту будет добавляться еще один год, потому что жизнь на этой планете без тебя теряет яркость...

Наслаждайся, мой дорогой брат. Я очень тебя люблю», – написала .

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