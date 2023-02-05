Сестра Роналду: «Сегодня день рождения короля. Лучший из тех, кого я знаю в этом мире. Жизнь на планете без тебя потеряла бы яркость»
Сестра Криштиану Роналду поздравила его с 38-летием.
«Сегодня день рождения короля. Не могу описать словами, как сильно я тебя люблю, обожаю, уважаю и благодарю.
Ты – лучший человек из тех, кого я знаю в этом мире. Говорю это не только потому, что мы одной крови. Очень трудно встретить кого-то похожего на тебя.
Пусть еще много-много лет к твоему возрасту будет добавляться еще один год, потому что жизнь на этой планете без тебя теряет яркость...
Наслаждайся, мой дорогой брат. Я очень тебя люблю», – написала Элма Авейру.
Криштиану Роналду исполнилось 38 лет. Неймар празднует 31-летие
СМЫСЛ ВО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ!
люблю тебя:)