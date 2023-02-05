Сборная Португалии поздравила Роналду с 38-летием: «У величайшего день рождения»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Сборная Португалии поздравила Криштиану Роналду с днем рождения.

Португальскому форварду исполнилось 38 лет.

«У величайшего сегодня день рождения! 🤩 С днем рождения, капитан!» – написали в соцсетях сборной Португалии.

Напомним, с национальной командой Роналду выиграл Лигу наций и Евро-2016.

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52 комментария

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нерд халилович
Ответ Pb-SE
А зачем? Дело не в том, кто во сколько сойдёт. Просто если не тянешь уровень, надо это признать и снизить запросы. Когда Месси будет стоять на поле и мешать партнёрам, тогда и поговорим.
Так Месси с 2015 стоит, а с 2019 у его фанатов не стоит то есть с рождения😆
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Temp LC
Ответ Oleg
Зачем этот бред про величайшего? У него итак собственный мир как зазеркалье, где он лучший, величайший и играет в сложном чемпионате. Из за этого стресс, истерики и срывы когда сталкивается с реальностью, где величайшие Месси, Марадона и Пеле, что Кубок Мира брали и доказывали величие на главном турнире в истории с аудиторией в несколько миллиардов.
До ЧМ 2022 Месси не был одним из лучших игроков? Был посмешищем футбола? Что за бред. Марадона который проигрывает по игре и статистике мертенсу, ало мертенсу из Наполи. Пеле который всю жизнь играл в чемпионате Бразилии лучше игрока доказывавшего своё величие 18 лет без передышек? Почти ни в одном турнире не уступая, он добился того чего такие как Пеле и Марадона даже мечтать не могут. 7-ми матчевый турнир не доказывает всё величие игрока, а это доказывает его стабильность на протяжении многих лет. Таким как ты это не понять
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Aleksey Harutyunyan
Опять болельщики Месси. Вроде новость о том как Португалия поздравляет свою главную звезду. А тут в коментах все прилипились к слову величайший. Вы ничего не имеете дело с футболом, он как и Месси был один из великих в этой эпохе. Если сборная России поздравила бы лучшего игрока в истории сборной (если бы выделялся бы один бы такой), назвав величайшим, вы бы снова прилипли бы сюда Месси?
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нерд халилович
Ответ Mina Ishura
Эдер затащил Евро и это факт , а ботокс скакал на бровке и плакал с бабочкой на лице и это тоже факт.
Пенальти затащил ЧМ и это факт, а пешеход пешеходил в опорке и проклинал Мбаппе и это тоже факт.
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нерд халилович
С 2014 по 2018 величайшие перфомансы одного игрока за всю историю футбола!!!
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Temp LC
Ответ Барсик Юрана
Эдер принёс первый титул своей нации? Ну разве он не велик?
Эдер? Случаем не игрок одного матча? Который даже в Локо не заиграл. А до шального гола в финале он что-то сделал?
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Theodor Herzl
Имели ввиду величайшего из 38-летних игроков сборной, родившихся 5 февраля.
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casatt
Я думал у Месси день рождения летом
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Pb-SE
Ответ Глебиньо
Ну посмотрим,раз уж накидываешь.Доиграет ли Месси на уровне до 37.
А зачем? Дело не в том, кто во сколько сойдёт. Просто если не тянешь уровень, надо это признать и снизить запросы.
Когда Месси будет стоять на поле и мешать партнёрам, тогда и поговорим.
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Boba jac
Кришти кришти , надо уходить вовремя , а не позориться. если и сейчас не уйдет,..) То это будет самым большим позором и зашкваром кринжика.
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А.Э.РАСИМ
Я боюсь одного по этому поводу.

Саудите вполне серьезно могут подарить Рону верблюда.

Вы понимаете?
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No Full
Ответ Mina Ishura
Эдер затащил Евро и это факт , а ботокс скакал на бровке и плакал с бабочкой на лице и это тоже факт.
а может Пепе..?
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Muhammad Juraev
Ответ Artem Piatkov
До Роналду - 0 трофеев При Роналду - Чемпионы Европы и победители Лиги Наций (сам Роналду оформил 3+3 и 3+0 на тех турнирах в решающих матчах) Просто фактом А Чемпионом Мира Аргентина была и до Месси, причём дважды, не говоря уже о 14 Кубках Америки П. С.: У Роналду 0 голов с пенальти на победных Евро и ЛН, у Месси же 6 купленных липовых пенок шейхов, чтобы "Наконец то выиграл!!" и пару красных карточек, которые аргентинцы не получили в финале)
9 очков в победных турнирах против 10 очков Месси только за 7 игр на ЧМ)
Смешно их сравнивать, тем более у твоего кумира 0+0 на ЧМ)
А уровень чемпиона Европы мы увидели в финалиссима!
+2
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No Full
Ответ No Full
величайший.....
ого..., смайлики с хохотом убрали.Что за цензура..?
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А.Э.РАСИМ
Ответ sportS
со здоровьечком!
У вас выключатель не работает.Позовите мастера или поменяйте.
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No Full
величайший.....
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на войне как на войне
🙏
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ДЖИН
Легенда Альнассра и чемпионатов мира . Поздравляем!
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Глебиньо
Ответ Семен Войнов
Надеюсь саудиты теперь подарят личного верблюда ранальду! Пенсионер аравийского значения заслужил личного верблюда ))))
Ну посмотрим,раз уж накидываешь.Доиграет ли Месси на уровне до 37.
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уличный иуда
Ответ Mina Ishura
Эдер затащил Евро и это факт , а ботокс скакал на бровке и плакал с бабочкой на лице и это тоже факт.
Привяжут кого угодно, лишь бы принизить заслуги Роналду…
+2
-4
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aidos_1979
Ответ VERBLYUD
Там в марте у Португалии матчи с Люксембургом и Лихтенштейном. Думаю, даже если бы он завершил карьеру лет 5 назад, ради этих матчей вернулся бы.
Сомневаюсь что даже своим постоянным клиентам фрукт сейчас сможет им забить)
Хотя могут дать пенальти)
+3
0
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sportS
Ответ А.Э.РАСИМ
И дальше: Доргой Неймар, мы очень рады, что португальцы участвовали в становлении Бразилии, и мы говорим на одном языке.И на этом языке мы говорим тебе : Поздравляем тебя дорогой Неймар, и счастья тебе.
со здоровьечком!
+1
-3
-2
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Mina Ishura
Эдер затащил Евро и это факт , а ботокс скакал на бровке и плакал с бабочкой на лице и это тоже факт.
+12
-4
+8
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rigobersong
Ответ Artem Piatkov
До Роналду - 0 трофеев При Роналду - Чемпионы Европы и победители Лиги Наций (сам Роналду оформил 3+3 и 3+0 на тех турнирах в решающих матчах) Просто фактом А Чемпионом Мира Аргентина была и до Месси, причём дважды, не говоря уже о 14 Кубках Америки П. С.: У Роналду 0 голов с пенальти на победных Евро и ЛН, у Месси же 6 купленных липовых пенок шейхов, чтобы "Наконец то выиграл!!" и пару красных карточек, которые аргентинцы не получили в финале)
Жаль тебя, всю жизнь жить и засыпать с красным лицом из-за зависти к величайшему Месси:))
+5
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sportS
Ответ Фанат Лионеля Месси
Капитан ? Я думал он уже завершил карьеру в сборной ,его же не будут вызывать с 1 голом в дворовой лиги ?
с пенки! ))
+1
-1
0
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