Сборная Португалии поздравила Роналду с 38-летием: «У величайшего день рождения»

поздравила с днем рождения.

Португальскому форварду исполнилось 38 лет.

«У величайшего сегодня день рождения! 🤩 С днем рождения, капитан!» – написали в соцсетях сборной Португалии.

Напомним, с национальной командой Роналду выиграл Лигу наций и Евро-2016.