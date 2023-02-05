Сборная Португалии поздравила Роналду с 38-летием: «У величайшего день рождения»
Сборная Португалии поздравила Криштиану Роналду с днем рождения.
Португальскому форварду исполнилось 38 лет.
«У величайшего сегодня день рождения! 🤩 С днем рождения, капитан!» – написали в соцсетях сборной Португалии.
Напомним, с национальной командой Роналду выиграл Лигу наций и Евро-2016.
Когда Месси будет стоять на поле и мешать партнёрам, тогда и поговорим.
Саудите вполне серьезно могут подарить Рону верблюда.
Вы понимаете?
Смешно их сравнивать, тем более у твоего кумира 0+0 на ЧМ)
А уровень чемпиона Европы мы увидели в финалиссима!
Хотя могут дать пенальти)