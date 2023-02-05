Агент Абаскаля: «Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Он остается»
Агент Гильермо Абаскаля заявил, что его клиент не покинет «Спартак» зимой.
Ранее была информации об интересе к тренеру «Спартака» со стороны испанской «Севильи».
«Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» – заявил Давид Собрадо.
После первой части сезона «Спартак» занимает 2-е место в Мир РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.
Там карпин свою жопу в Спартак снова хочет устроить
Хороший тренер и человек.