Агент Абаскаля: «Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Он остается»

Агент Гильермо Абаскаля заявил, что его клиент не покинет «Спартак» зимой.

Ранее была информации об интересе к тренеру « » со стороны испанской «Севильи».

«Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» – заявил Давид Собрадо.

После первой части сезона «Спартак» занимает 2-е место в Мир РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.