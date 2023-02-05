Агент Абаскаля: «Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Он остается»

Теги Спартак премьер-лига Россия агенты Гильермо Абаскаль Футбол

Агент Гильермо Абаскаля заявил, что его клиент не покинет «Спартак» зимой.

Ранее была информации об интересе к тренеру «Спартака» со стороны испанской «Севильи».

«Гильермо точно не покинет «Спартак» зимой. Это абсолютно исключено. Он остается в команде!» – заявил Давид Собрадо.

После первой части сезона «Спартак» занимает 2-е место в Мир РПЛ, набрав 36 очков в 17 матчах.

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8 комментариев

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Виталик Украинский
Агент Абаскаля: зима закончится через месяц...
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Valentin Kompaneytsev
Ответы не убедительные, вызывающие сомнения и вопросы.
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Wiley Fox
А весной?

Там карпин свою жопу в Спартак снова хочет устроить
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инок
Ну и молодец, что Абаскаль останется в Спартаке.
Хороший тренер и человек.
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Михаил1970
До марта останется?
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Remon Tada
Он остаётся!
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LifeSpartak
Речь вообще то шла про лето! У МБ на канале есть про это!
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Russian Horse
Значит точно уйдет.
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-5
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