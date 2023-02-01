Абаскаль рад, что ВАР нет в товарищеских матчах: «Судьи нормально общались друг с другом. Футбол теряет что-то в подобные моменты»

Теги Спартак премьер-лига Россия судьи видеоповторы Спорт-Экспресс Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль высказался о ВАР. 

– В турнире (Winline Зимнем Кубке РПЛ – прим.) будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

– Я хотел бы сказать по ВАР. У нас было два товарищеских матча на сборе – я был рад, что у судей нет возможности обратиться к ВАР. Они нормально общались друг с другом. Такой формат взаимодействия между арбитрами – это приятно. Потому что порой футбол теряет что-то в подобные моменты.

Что до тайм-аутов, они есть в видах спорта, которые идут в закрытых помещениях. Там другая специфика. В баскетболе можно набирать по 100 очков. А в футболе очень высока цена гола, цена ошибки. И чем меньше пауз и задержек, тем лучше.

Ну и листочки, которые выдаются во время игры футболистам, выходящим на замену. Если ты такое дашь, тут же сотни камер это снимут, все об этом узнают, – сказал главный тренер «Спартака».

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6 комментариев

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Владимир Молявин
Хорошо ответил.
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TravenS
Лимит на просмотр вара это уже ахинея какая-то. Либо правила применения технологии обеспечивают справедливость судейства, либо вообще не используются
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GuruFutbola
Ответ Sevuska
Ну почему же только баскетбол !? И в футболе встречается крупный счёт - 2:8 , например , в одном матче , и цена гола приютом не столь высока , даже если играешь против Месси 😎
Можно согласится, но куда приятней регулярно громить свою личную игрушку со счетом 3:0 0:3 2:6 5:0 0:4 0:3 5:1 0:3 0:4
;)
+1
-5
-4
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Sevuska
Ну почему же только баскетбол !?
И в футболе встречается крупный счёт - 2:8 , например , в одном матче , и цена гола приютом не столь высока , даже если играешь против Месси 😎
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Skunst
Кто не скачет--тот не Абосскаль (с))))))
+2
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-3
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инок
Абаскаль вполне адекватен. В товарищеских играх
ВАР совершенно не нужен.
+3
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+3
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