Абаскаль рад, что ВАР нет в товарищеских матчах: «Судьи нормально общались друг с другом. Футбол теряет что-то в подобные моменты»
Гильермо Абаскаль высказался о ВАР.
– В турнире (Winline Зимнем Кубке РПЛ – прим.) будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?
– Я хотел бы сказать по ВАР. У нас было два товарищеских матча на сборе – я был рад, что у судей нет возможности обратиться к ВАР. Они нормально общались друг с другом. Такой формат взаимодействия между арбитрами – это приятно. Потому что порой футбол теряет что-то в подобные моменты.
Что до тайм-аутов, они есть в видах спорта, которые идут в закрытых помещениях. Там другая специфика. В баскетболе можно набирать по 100 очков. А в футболе очень высока цена гола, цена ошибки. И чем меньше пауз и задержек, тем лучше.
Ну и листочки, которые выдаются во время игры футболистам, выходящим на замену. Если ты такое дашь, тут же сотни камер это снимут, все об этом узнают, – сказал главный тренер «Спартака».
;)
И в футболе встречается крупный счёт - 2:8 , например , в одном матче , и цена гола приютом не столь высока , даже если играешь против Месси 😎
ВАР совершенно не нужен.