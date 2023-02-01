Абаскаль рад, что ВАР нет в товарищеских матчах: «Судьи нормально общались друг с другом. Футбол теряет что-то в подобные моменты»

высказался о ВАР.

– В турнире (Winline Зимнем Кубке РПЛ – прим.) будут возможности запроса видеопросмотра раз за тайм. Как вы относитесь к таким новшествам на предсезонке?

– Я хотел бы сказать по ВАР. У нас было два товарищеских матча на сборе – я был рад, что у судей нет возможности обратиться к ВАР. Они нормально общались друг с другом. Такой формат взаимодействия между арбитрами – это приятно. Потому что порой футбол теряет что-то в подобные моменты.

Что до тайм-аутов, они есть в видах спорта, которые идут в закрытых помещениях. Там другая специфика. В баскетболе можно набирать по 100 очков. А в футболе очень высока цена гола, цена ошибки. И чем меньше пауз и задержек, тем лучше.

Ну и листочки, которые выдаются во время игры футболистам, выходящим на замену. Если ты такое дашь, тут же сотни камер это снимут, все об этом узнают, – сказал главный тренер « ».