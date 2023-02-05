«Барриос выключил Месси, скушал обладателя «Золотого мяча». Но у него нет удара, поэтому нет и большого интереса на рынке». Орлов о хавбеке «Зенита»
Геннадий Орлов высказался о колумбийском защитнике «Зенита» Вильмаре Барриосе.
– Почему Барриос не уходит в топ-клубы?
– Недавно Андрей Аршавин сказал: «Нет, кто ж его возьмет – Барриосу уже 30 лет». Я объясню, в чем дело: колумбиец великолепно отбирает мяч, но у него нет завершающего удара – он же не бьет по воротам.
У него, по-моему, три мяча всего забито за четыре сезона в «Зените». А полузащитник – это игрок, который обязательно должен уметь сыграть в атаке. Если бы он еще и бил хорошо по воротам...
Возьмите того же бразильского опорника Каземиро – это классик, и таких в Европе достаточно. Поэтому Барриоса хоть иногда и включают в десятку сильнейших опорников европейских чемпионатов, интереса большого на рынке к нему нет. Хотя он настоящая звезда в колумбийской сборной.
Да и в «Зените» – звезда, без реверансов. Помните, как Барриос выключил Месси из игры в матче сборных? Молодец, скушал обладателя «Золотого мяча».
Но вот нет завершающего удара. И, быть может, умения дать остроумный пас вразрез, которым обладали в «Зените», скажем, Роман Широков или Андрей Аршавин, – сказал комментатор.
Справишься или только трындеть на ровном месте умеешь?
Нет?
вот и я не помню)
И потерял все 32 зуба