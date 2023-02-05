«Барриос выключил Месси, скушал обладателя «Золотого мяча». Но у него нет удара, поэтому нет и большого интереса на рынке». Орлов о хавбеке «Зенита»

Теги Зенит Андрей Аршавин премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Колумбии по футболу Геннадий Орлов Каземиро Вильмар Барриос Футбол

Геннадий Орлов высказался о колумбийском защитнике «Зенита» Вильмаре Барриосе.

– Почему Барриос не уходит в топ-клубы?

– Недавно Андрей Аршавин сказал: «Нет, кто ж его возьмет – Барриосу уже 30 лет». Я объясню, в чем дело: колумбиец великолепно отбирает мяч, но у него нет завершающего удара – он же не бьет по воротам.

У него, по-моему, три мяча всего забито за четыре сезона в «Зените». А полузащитник – это игрок, который обязательно должен уметь сыграть в атаке. Если бы он еще и бил хорошо по воротам...

Возьмите того же бразильского опорника Каземиро – это классик, и таких в Европе достаточно. Поэтому Барриоса хоть иногда и включают в десятку сильнейших опорников европейских чемпионатов, интереса большого на рынке к нему нет. Хотя он настоящая звезда в колумбийской сборной.

Да и в «Зените» – звезда, без реверансов. Помните, как Барриос выключил Месси из игры в матче сборных? Молодец, скушал обладателя «Золотого мяча».

Но вот нет завершающего удара. И, быть может, умения дать остроумный пас вразрез, которым обладали в «Зените», скажем, Роман Широков или Андрей Аршавин, – сказал комментатор.

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20 комментариев

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AF007
Ответ Artem Piatkov
На Копа Америка 2021, когда у Месси 0+0 против Колумбии в полуфинале
0+0 у твоего криштика в плей-офф ЧМ. А у Месси в той игре 0+1, бесстыжая врунья
+2
0
+2
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Дмитрий9779
Барриос держит опорку бульдожьей хваткой,а забивать в Зените есть кому и без него
0
-1
-1
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Игорь Климов
Ответ Илья Банюк
Игореша, ну как же не появится под постом о меськи?
Чьих будешь?
0
0
0
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тралмейстер
Ответ Cruel Snake
Ну захотел человек своим сном поделиться. Что в этом такого?
Если вы не смотрели кубок Южной Америки не значит что это сон. Барриос "сожрал" Месси и не поперхнулся.
0
-4
-4
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Фантом
Ответ Фут.Боль
Пусть хотя бы в 5 матчах из 10 закроет, тогда можно делать выводы. А судить по одной игре может только Геннадий Орлов.
Чтобы не судить как Орлов, надо для начала найти игрока, который за последние лет пять сыграл против Месси 10 матчей. Хотя бы. С каким угодно результатом.

Справишься или только трындеть на ровном месте умеешь?
0
-1
-1
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Илья Банюк
Ответ Игорь Климов
Орлов - это Морган.
Игореша, ну как же не появится под постом о меськи?
0
-3
-3
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sp.msk.86
Таких, как Каземиро полно))
0
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Илья Банюк
Ответ Мосгорсуд
Да какой там Месси и Роналду!!!! Барриос лучший в мире по версии Орлова)))
Он так не говорил. Ты не в себе?
+1
-5
-4
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Илья Банюк
Ответ Dr.Gebbelsss
Помните, как Барриос выключил Месси из игры в матче сборных? Нет? вот и я не помню)
Надо было матчи смоиреть,а не удовлетворять свои похоти на плакатик месси
0
-6
-6
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Пепси пеналдувич
Ответ otchim kaloeda
Скушал обладателя ЗМ.. И потерял все 32 зуба
Всего то 32? Орлов бы сказал все 40😁
0
0
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Arrahmano Matcyev
Ответ Artem Piatkov
На Копа Америка 2021, когда у Месси 0+0 против Колумбии в полуфинале
Какой 0+0? У Месси голевая была
+7
0
+7
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Игорь Климов
Орлов - это Морган.
+2
-1
+1
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Pelerin
Дедушка уде давно с своей собственной уютненькой реальности живёт )
+2
-2
0
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Alon Raven
Ответ Фут.Боль
Пусть хотя бы в 5 матчах из 10 закроет, тогда можно делать выводы. А судить по одной игре может только Геннадий Орлов.
Если он закроет в 5 из 10, то он станет самым дорогим игроком на рынке.. Всё таки у Месси коэффициент, кажется, около 70%.
+3
-1
+2
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Мосгорсуд
Да какой там Месси и Роналду!!!! Барриос лучший в мире по версии Орлова)))
+12
-3
+9
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Artem Piatkov
Ответ Dr.Gebbelsss
Помните, как Барриос выключил Месси из игры в матче сборных? Нет? вот и я не помню)
На Копа Америка 2021, когда у Месси 0+0 против Колумбии в полуфинале
+15
-10
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Cruel Snake
Ответ Dr.Gebbelsss
Помните, как Барриос выключил Месси из игры в матче сборных? Нет? вот и я не помню)
Ну захотел человек своим сном поделиться. Что в этом такого?
+8
-7
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Пусть хотя бы в 5 матчах из 10 закроет, тогда можно делать выводы. А судить по одной игре может только Геннадий Орлов.
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dr.Gebbelsss
Помните, как Барриос выключил Месси из игры в матче сборных?
Нет?
вот и я не помню)
+47
-7
+40
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otchim kaloeda
Скушал обладателя ЗМ..
И потерял все 32 зуба
+7
-4
+3
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