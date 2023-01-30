Агент Барриоса: «Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему нравится в клубе»

Теги Зенит премьер-лига Россия Бешикташ возможные трансферы агенты Вильмар Барриос Футбол

Агент Вильмара Барриоса высказался о будущем игрока.

Ранее появилась информация, что «Зенит» получил от «Бешикташа» предложение о трансфере колумбийца.

«Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему все нравится в «Зените», – заявил Луис Фелипе Поссо.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.

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4 комментария

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Дмитрий9779
Ответ художник кукрынист
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Хм,а кто ты такой чтобы за него решать?
Человек обеспечивает свою жизнь за счёт хорошо выполняемой работы и уважает контракт.
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SMART789
Ответ Ксения Лисенкова
Это хорошая новость.
но не для наших московских спарринг партнеров
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Ответ Дмитрий9779
У Вильмара долгосрочный контрпкт (до конца сезона 25-26),оставайся до конца карьеры.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
У Вильмара долгосрочный контрпкт (до конца сезона 25-26),оставайся до конца карьеры.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ксения Лисенкова
Это хорошая новость.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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