Агент Барриоса: «Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему нравится в клубе»

Агент Вильмара Барриоса высказался о будущем игрока.

Ранее появилась информация, что «Зенит» получил от « » предложение о трансфере колумбийца.

«Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему все нравится в « », – заявил Луис Фелипе Поссо.

Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.