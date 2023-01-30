Агент Барриоса: «Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему нравится в клубе»
Агент Вильмара Барриоса высказался о будущем игрока.
Ранее появилась информация, что «Зенит» получил от «Бешикташа» предложение о трансфере колумбийца.
«Вильмар не планирует покидать «Зенит» в это трансферное окно. Ему все нравится в «Зените», – заявил Луис Фелипе Поссо.
Барриос выступает за «Зенит» с 2019 года. В текущем сезоне Мир РПЛ он провел 17 матчей, в которых забил один мяч и сделал 2 ассиста. Его подробную статистику можно найти здесь.
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