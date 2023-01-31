Сергеев о драке «Спартака» и «Зенита»: «Промес – зачинщик, но остался безнаказанным. Несправедливо»

считает, что должны были наказать за драку « » и «Зенита».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – , Шамара Николсона, (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

«Напряженная игра. Нам нужно было побеждать. Но в конце получилось так, что Промес стал провоцировать Барриоса. Началась суета, драка.

До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик. Но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но все-таки уже пора оставить эту историю в прошлом», – сказал нападающий «Зенита».