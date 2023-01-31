Сергеев о драке «Спартака» и «Зенита»: «Промес – зачинщик, но остался безнаказанным. Несправедливо»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Александр Селихов Малком Вильмар Барриос Александр Соболев Родригао Иван Сергеев Чемпионат.com Шамар Николсон Футбол

Иван Сергеев считает, что Квинси Промеса должны были наказать за драку «Спартака» и «Зенита».

После финального свистка в матче Фонбет Кубка России между игроками «Зенита» и «Спартака» случилась драка, по итогам которой судья Владимир Москалев удалил 6 игроков – Александра Соболева, Шамара Николсона, Александра Селихова (был запасным), Вильмара Барриоса, Родригао и Малкома. Позже КДК дисквалифицировал их на 6 матчей Кубка.

«Напряженная игра. Нам нужно было побеждать. Но в конце получилось так, что Промес стал провоцировать Барриоса. Началась суета, драка.

До сих пор не понимаю, почему его не удалили. Хотя он зачинщик. Но остался безнаказанным. Это несправедливо. При этом многих других удалили. Понятно, что захлестнули эмоции, большой накал. Но все-таки уже пора оставить эту историю в прошлом», – сказал нападающий «Зенита».

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45 комментариев

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Pelerin
Ответ Александр Павлов
Все прямо под копирку. Конечно. Они за это газовые деньги получают
Это как обряд посвящения. Хочешь быть в команде, озвучь мысли Лёши Миллера, а то у него, болезного, до сих пор зудит ))
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Вася Васильков
Провокатор там был Бариус. Поменяйте уже ему фамилию на Гапон. Когда мимо трехкратных премиальных то нервишки то и не выдержали.
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KOTOV71
В каждом комментарии "нытики,методичка, пылает,..и т.п.", неудивительно,что эти слова,так хорошо известны болельщикам " самого Популярного клуба".
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АРТУР АЛИЕВ
Извините, на этой ветке обсуждают кто лучше Месси или Роналду? Или здесь только противостояние Спартака и Зенита
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Кино Музыка
Не понимаю подобных жалоб. Мужики, вас не на зону за эту драку отправили, увечий и штрафов не было. Поржали да разошлись.
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Sajres_Smit
Драку начал Родригао, разве это не очевидно? Что за попытки представить чёрное белым?
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schwein
Ответ Дмитрий
Почему они начинают рассказ с Промеса? Может перед бычкой Промеса что-то случилось или он с ровного места на людей кидается?
У парня реальный срок маячит, очевидно что нервишки пошаливают.
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Spartakus1984
Промес зачинщик,Сергеев нытик,так и живем
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Алексей Денисов
Ответ Александр Павлов
Все прямо под копирку. Конечно. Они за это газовые деньги получают
Не газовые а наши с тобой
+1
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Captain_Noname
Ответ schwein
Скажи спасибо, что ножом не пырнул.
Зачем, если можно банально настучать по репе?

Родригао не даст соврать, отбили капустный кочан бедолаге
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Дмитрий
Почему они начинают рассказ с Промеса? Может перед бычкой Промеса что-то случилось или он с ровного места на людей кидается?
+3
-3
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evil
Город над вольной не вой
0
-1
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igor gor
Ответ Burel
до сих пор пылает после разгрома в Тушино от молодёжи Спартака
Разгром 7-1 а 3-0 это крупная победа и то случайная как и Чемпионство 2017м
+2
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proiski_vragov
я знаю, что будет, если зайду на спортс через 100 лет
ахахахаха
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igor gor
Ответ Сергей Лепехин
Кто не плачет, тот не питерец
Ноют Спартаковцы как там у вас Гинер все купил потом Президент Татарии все купил потом Газпром все купил так вроде ныли
+3
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Кондитер
Ответ Давид Agabekyan
Мы хотя бы заговоры не ищем
Кто вы? Верни Карабах Азербайджану!!
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sam750
Хватит уже ныть!!!
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Олег Щёголев
Сезон белых ночей начался в Питере раньше времени - с ноября. Ученые в тупике.
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Давид Agabekyan
Ответ Arman FCSM
"Зенит" - команда нытиков
Мы хотя бы заговоры не ищем
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-10
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sla3138
Больше 2-х месяцев прошло... Главная цель для них уже не кубок, а Промеса наказать?
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Evincive
Ещё один. Неужели есть список выступающих ?
Как не надоест.
+2
-2
0
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Ivan Petrov
У Миллера бомбит ,что лучший игрок играет не в его команде
+8
-3
+5
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Fidelitas et virtus
🗿
0
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0
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TOSHIBA
Их там в Зените похоже наизусть заставили эти слова выучить, повторяют как попугаи одно и тоже.
+10
-3
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Ivan Petrov
Сейчас прибегут всякие Викторы,швайни,Дмитрии 69 и прочая ботва с шутками про нож
+9
-2
+7
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