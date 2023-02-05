У Хвичи 17 (8+9) очков по «гол+пас» в Серии А – он лучший ассистент лиги. Кварацхелия забил «Специи» с пенальти и отдал пас

Теги премьер-лига Россия серия А Италия Наполи Специя Виктор Осимхен Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия совершил очередные результативные действия в Серии А.

21-летний атакующий полузащитник «Наполи» забил с пенальти в ворота «Специи» (3:0, второй тайм) в матче 21-го тура, а затем отдал голевой па  на форварда Виктора Осимхена.

Теперь на счету вингера сборной Грузии 17 (8+9) очков по системе «гол+пас» в 17 матчах Серии А. Впереди него лишь Осимхен с 19 (16+3) баллами.

В спсике лучших ассистентов лиги Хвича занимает первое место. У Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» 8 передач.

Подробная статистика выступлений экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» доступна здесь.

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18 комментариев

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Назар Игорь
Если Осимена пригласят в АПЛ то без Хвичи пусть не уходит. Связка изумительная.
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Diamond house
Ответ Экспертное мнение
Хвича в одно рыло тащит средний Наполи без Мертенса, Кулибали, Инсинье, Фабиана Руиса. Жаль, что это событие происходит не в 1987 году, можно было бы создать миф как один игрок приносит титул середняку. Кто-то скажет, есть же Осимхен. Окей. Открываем список бомбардиров Наполи-1987: Марадона - 10 голов, 3 с пенальти. Карневале - 8 голов, 0 с пенальти. О не может быть, Марадона разве не играл 1 против 11??? Нет, не может быть, это ложь, да и вообще раньше трава была зеленее, а молоко вкуснее!111
Марадона разве центрфорвард, чтобы голы забивать?
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Edgardinho
Летом передет в АПЛ вместе с Осимхеном
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encaro_one
75 млн. уплаченные за Осимхена уже не кажутся дикими. Ну а Хвича понятно, что уже за 50+ млн. стоит
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marchellinos
Умничка !
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закрыт по беспределу
Связка Хвича-Витя это сила канеш
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Экспертное мнение
Ответ Игорь Новиков
Молоток! Первый титул со времен Марадоны возьмут с Кварадоной в составе)
Кварацхелия возьмет впервые со времен Марацхелии
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mr kovalsky
Он там штатный уже?
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Philatelist79
Удачи парню
+3
0
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Человек1991
Хвичанальти ) или Пенацхелия)
+3
-4
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Ванька-Манька
в разы сильнее распиаренных головиных и миранчуков))
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инок
Хвича молодец! Нашел свою команду.
Удачи ему, и главное без травм.
+5
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Экспертное мнение
Хвича в одно рыло тащит средний Наполи без Мертенса, Кулибали, Инсинье, Фабиана Руиса. Жаль, что это событие происходит не в 1987 году, можно было бы создать миф как один игрок приносит титул середняку.

Кто-то скажет, есть же Осимхен. Окей.
Открываем список бомбардиров Наполи-1987:
Марадона - 10 голов, 3 с пенальти.
Карневале - 8 голов, 0 с пенальти.

О не может быть, Марадона разве не играл 1 против 11??? Нет, не может быть, это ложь, да и вообще раньше трава была зеленее, а молоко вкуснее!111
+2
-5
-3
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Игорь Новиков
Молоток!

Первый титул со времен Марадоны возьмут с Кварадоной в составе)
+8
-2
+6
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rigobersong
Не пенпльти в чемпионате пустыни, но неплохо:))
+2
-3
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charly_54
Просто разрывает парень
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Фанат Лионеля Месси
Красавчик
Тащит Наполи к чемпионству
+11
-2
+9
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Sportik 975
Молодец! Так держать!
+12
0
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