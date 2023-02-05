У Хвичи 17 (8+9) очков по «гол+пас» в Серии А – он лучший ассистент лиги. Кварацхелия забил «Специи» с пенальти и отдал пас

совершил очередные результативные действия в Серии А.

21-летний атакующий полузащитник « » забил с пенальти в ворота «Специи» (3:0, второй тайм) в матче 21-го тура, а затем отдал голевой па на форварда Виктора Осимхена.

Теперь на счету вингера сборной Грузии 17 (8+9) очков по системе «гол+пас» в 17 матчах Серии А. Впереди него лишь с 19 (16+3) баллами.

В спсике лучших ассистентов лиги Хвича занимает первое место. У Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» 8 передач.

Подробная статистика выступлений экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» доступна здесь.