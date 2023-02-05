У Хвичи 17 (8+9) очков по «гол+пас» в Серии А – он лучший ассистент лиги. Кварацхелия забил «Специи» с пенальти и отдал пас
Хвича Кварацхелия совершил очередные результативные действия в Серии А.
21-летний атакующий полузащитник «Наполи» забил с пенальти в ворота «Специи» (3:0, второй тайм) в матче 21-го тура, а затем отдал голевой па на форварда Виктора Осимхена.
Теперь на счету вингера сборной Грузии 17 (8+9) очков по системе «гол+пас» в 17 матчах Серии А. Впереди него лишь Осимхен с 19 (16+3) баллами.
В спсике лучших ассистентов лиги Хвича занимает первое место. У Сергея Милинковича-Савича из «Лацио» 8 передач.
Подробная статистика выступлений экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» доступна здесь.
Удачи ему, и главное без травм.
Кто-то скажет, есть же Осимхен. Окей.
Открываем список бомбардиров Наполи-1987:
Марадона - 10 голов, 3 с пенальти.
Карневале - 8 голов, 0 с пенальти.
О не может быть, Марадона разве не играл 1 против 11??? Нет, не может быть, это ложь, да и вообще раньше трава была зеленее, а молоко вкуснее!111
Первый титул со времен Марадоны возьмут с Кварадоной в составе)
Тащит Наполи к чемпионству