У Кварацхелии 15 (7+8) очков по «гол+пас» в Серии А, больше лишь у Осимхена – 17
Хвича Кварацхелия совершил очередное результативное действие в Серии А.
21-летний атакующий полузащитник «Наполи» отдал голевой пас на форварда Виктора Осимхена в матче 20-го тура против «Ромы» (1:0, первый тайм).
Теперь на счету вингера сборной Грузии 15 (7+8) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Италии.
Хвича догнал по этому показателю Адемолу Лукмана из «Аталанты» (12+3), впереди лишь Осимхен с 17 (14+3) баллами.
В списке ассистентов Кварацхелия делит первое место с хавбеком «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.
Подробная статистика выступлений экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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