У Кварацхелии 15 (7+8) очков по «гол+пас» в Серии А, больше лишь у Осимхена – 17

Теги Рома серия А Италия Наполи Сергей Милинкович-Савич Виктор Осимхен Адемола Лукман Хвича Кварацхелия Футбол

Хвича Кварацхелия совершил очередное результативное действие в Серии А.

21-летний атакующий полузащитник «Наполи» отдал голевой пас на форварда Виктора Осимхена в матче 20-го тура против «Ромы» (1:0, первый тайм).

Теперь на счету вингера сборной Грузии 15 (7+8) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Италии.

Хвича догнал по этому показателю Адемолу Лукмана из «Аталанты» (12+3), впереди лишь Осимхен с 17 (14+3) баллами.

В списке ассистентов Кварацхелия делит первое место с хавбеком «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.

Подробная статистика выступлений экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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11 комментариев

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Кира Найтли
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Бьёт он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
Вот форвард, вот настоящий форвард
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deadjoker
Ответ Chyngyz Orozaliev
Ассист в стиле Месси, там тоже дальше за него Мбаппе и Неймар делают
Да чего уж там Месси. Как Пеле с Марадонной в одном лице. По факту обычная не очень точная закидушка в зону, осимхен принял неудобный мяч и сразу подработал под удар попутно корпусом обманув спинацолу.
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Chyngyz Orozaliev
Ответ deadjoker
Там асист то такой, для статистики. Осимхен сделал всю работу, вот это конечно настоящий форвард.
Ассист в стиле Месси, там тоже дальше за него Мбаппе и Неймар делают
+5
-7
-2
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Владимир Владимирович
Кварадонна 🔥👍. Нельзя его отпускать , повысить зарплату и оставить лет на 5
+1
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+1
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Рома Захаров
Ответ Dmitry Rozanov
Хвича продолжает феерить. Удачи!
Это ДА, НО КАК МОЖНО СМОТРЕТЬ ФУТБОЛ, КОГДА ЕГО КОММЕНТИРУЕТ ЭТОТ ХЕР НА МАТЧЕ?!!!
+4
-4
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ deadjoker
Там асист то такой, для статистики. Осимхен сделал всю работу, вот это конечно настоящий форвард.
Бьёт он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается.
+27
-2
+25
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ShanGuide
Красавцы,теперь у Наполи нет конкурентов,только они сами
+5
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+4
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deadjoker
Там асист то такой, для статистики. Осимхен сделал всю работу, вот это конечно настоящий форвард.
+6
-5
+1
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Пепси пеналдувич
Руй сегодня хорош, даже ярче чем эти двое.
+5
-1
+4
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Dmitry Rozanov
Хвича продолжает феерить. Удачи!
+20
-1
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
corazón blanco
Пожалуй лучшая связка Европы на данный момент.
+16
-7
+9
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