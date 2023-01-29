У Кварацхелии 15 (7+8) очков по «гол+пас» в Серии А, больше лишь у Осимхена – 17

совершил очередное результативное действие в Серии А.

21-летний атакующий полузащитник « » отдал голевой пас на форварда в матче 20-го тура против «Ромы» (1:0, первый тайм).

Теперь на счету вингера сборной Грузии 15 (7+8) очков по системе «гол+пас» в 16 матчах чемпионата Италии.

Хвича догнал по этому показателю из «Аталанты» (12+3), впереди лишь Осимхен с 17 (14+3) баллами.

В списке ассистентов Кварацхелия делит первое место с хавбеком «Лацио» Сергеем Милинковичем-Савичем.

Подробная статистика выступлений экс-игрока «Локомотива» и «Рубина» доступна здесь.

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