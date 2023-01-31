Дзаньоло согласился на переход в «Борнмут» вчера вечером. «Вишни» отказались от трансфера из-за крупных трат зимой

Теги Рома премьер-лига Англия серия А Италия Борнмут Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло слишком поздно согласился на переход в «Борнмут». 

Напомним, ранее полузащитник «Ромы», желавший покинуть команду, отказался от трансфера в английский клуб. 

По информации Sky Sport, вчера вечером итальянец передумал и дал добро на переход в «Борнмут», но в этот раз трансфер заблокировали сами «вишни» – они и так потратили слишком много денег в это трансферное окно. В общей сложности зимние трансферы обошлись им в сумму около 63 миллионов евро. 

Ранее стало известно, что в подписании Дзаньоло заинтересован «Лидс». 

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8 комментариев

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Александр Покореев
У итальянских талантов встроенный режим самоуничтожения. Если не травмы, то характер - причина загубленной карьеры.
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Under
Ответ King_X
Со всех сторон глупая история получилась
а со стороны Борнмута почему глупая?
+3
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+3
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Адепт Суперлиги
63 млн, чтобы всё равно вылететь в чемпионшип)
0
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0
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Niko [Ars]
Дзаньоло туда-сюда тягают, но всё никак не вытянут
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<~Inter~>
Ответ King_X
Со всех сторон глупая история получилась
Так сильно потеряла только Рома. Они вряд-ли когда-то ещё получат такое предложение за Дзаньоли
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Lindeman
😒
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Unwar25
😂
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0
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King_X
Со всех сторон глупая история получилась
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