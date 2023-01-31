Дзаньоло согласился на переход в «Борнмут» вчера вечером. «Вишни» отказались от трансфера из-за крупных трат зимой

слишком поздно согласился на переход в « ».

Напомним, ранее полузащитник «Ромы», желавший покинуть команду, отказался от трансфера в английский клуб.

По информации Sky Sport, вчера вечером итальянец передумал и дал добро на переход в «Борнмут», но в этот раз трансфер заблокировали сами «вишни» – они и так потратили слишком много денег в это трансферное окно. В общей сложности зимние трансферы обошлись им в сумму около 63 миллионов евро.

Ранее стало известно, что в подписании Дзаньоло заинтересован «Лидс».