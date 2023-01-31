Дзаньоло согласился на переход в «Борнмут» вчера вечером. «Вишни» отказались от трансфера из-за крупных трат зимой
Николо Дзаньоло слишком поздно согласился на переход в «Борнмут».
Напомним, ранее полузащитник «Ромы», желавший покинуть команду, отказался от трансфера в английский клуб.
По информации Sky Sport, вчера вечером итальянец передумал и дал добро на переход в «Борнмут», но в этот раз трансфер заблокировали сами «вишни» – они и так потратили слишком много денег в это трансферное окно. В общей сложности зимние трансферы обошлись им в сумму около 63 миллионов евро.
Ранее стало известно, что в подписании Дзаньоло заинтересован «Лидс».
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