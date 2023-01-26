«Борнмут» договорился с «Ромой» о трансфере Дзаньоло за 30+5 млн евро и 10% от перепродажи. Решение – за хавбеком
«Борнмут» может купить Николо Дзаньоло у «Ромы» этой зимой.
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, английский клуб предложил за атакующего полузащитника 30 млн евро и договорился с «Ромой» о его трансфере.
Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что «Борнмут» предложил 30 млн евро гарантированно, бонусы и процент от последующей продажи. Corriere dello Sport уточняет, что речь идет о 5 млн евро бонусов и 10% от суммы последующей продажи. Игрок хотел бы остаться в Италии – он вряд ли захочет переходить в «Борнмут». «Рома» надеется убедить Николо дать согласие на переход.
Мнение Дзаньоло станет решающим в этой ситуации. В последние дни он обсуждал условия личного контракта с «Миланом». Сообщалось, что он готов ждать трансфера в «Милан» до лета, так как сейчас «россонери» не могут заплатить 35 млн евро.
В этом сезоне у 23-летнего атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.
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Хотя если есть возможность забрать игрока из римского середняка бесплатно, попутно не дав им заработать потенциальные 30 млн... то почему бы и да? )
Заньёла! Жди лета, переходи в Милан, а там транзитом за те же 30 млн поедешь в Турин.
Сам Дзаньоло откажется скорее всего