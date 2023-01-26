«Борнмут» договорился с «Ромой» о трансфере Дзаньоло за 30+5 млн евро и 10% от перепродажи. Решение – за хавбеком

Теги Рома Милан премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Борнмут Джанлука Ди Марцио Николо Дзаньоло деньги Фабрицио Романо Футбол

«Борнмут» может купить Николо Дзаньоло у «Ромы» этой зимой.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, английский клуб предложил за атакующего полузащитника 30 млн евро и договорился с «Ромой» о его трансфере.

Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что «Борнмут» предложил 30 млн евро гарантированно, бонусы и процент от последующей продажи. Corriere dello Sport уточняет, что речь идет о 5 млн евро бонусов и 10% от суммы последующей продажи. Игрок хотел бы остаться в Италии – он вряд ли захочет переходить в «Борнмут». «Рома» надеется убедить Николо дать согласие на переход.

Мнение Дзаньоло станет решающим в этой ситуации. В последние дни он обсуждал условия личного контракта с «Миланом». Сообщалось, что он готов ждать трансфера в «Милан» до лета, так как сейчас «россонери» не могут заплатить 35 млн евро.

В этом сезоне у 23-летнего атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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27 комментариев

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gPk
Ответ Кукич
Как Энтони и Мудрик могут стоить по 100 лямов, а игроки вроде Дзаньоло лишь 30 млн. !? Еще меня удивляет что Арсенал купил Эдегора в 2021 у Реала всего за 25 млн+ бонусы 4 .Когда Мартин играл в Сосьедаде было понятно что он один из перспективных ЦАП мира, был 2 лучшим игроком Ла Лиги по всем статич. показателям после Бога(Месси). Реал конечно придурковато продал Мартина, и Хакими, и Тео Эрнандеса
Контракт + кресты которые он 2 раза рвал.
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Tigo_Volchara93
Николо пора уходить, и Рома заработает и карьеру перезапустит, а идеально было бы в другой чемпионат отправить
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arsepool
Милану бы он конечно больше пригодился. Мог бы и Диаса и нового ДеБрейне заменить, да и строителя с саломейкерсом на правом фланге.
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krealpmoney
Ответ Кирилл Голивец
Талант игрока очевиден. Один из самых крутых молодых итальянцев и самый слабый по составу клуб АПЛ без истории и болельщиков.
Мда, Борнмут был основан еще в 19 веке, на 30 лет почти раньше той же Ромы. И в свое время от финансового краха Борнмуту помогали спасаться - угадайте кто - болельщики...
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Re{FRIGE}r@toR
Кого бы Борнмут сейчас не купил - в этом сезоне они очень не конкурентноспособны в АПЛ
Вылет в Шип - логичный итог сезона
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Кирилл Голивец
Талант игрока очевиден. Один из самых крутых молодых итальянцев и самый слабый по составу клуб АПЛ без истории и болельщиков.
Без болельщиков? Ясно-понятно, не стоило начинать разговор с человеком, который всерьез верит в "талант" бревна Дзаньоло.
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ftre65fr65t
Ответ Кирилл Голивец
Талант игрока очевиден. Один из самых крутых молодых итальянцев и самый слабый по составу клуб АПЛ без истории и болельщиков.
Как точно описал! Борнмут похож на сгенерированный нейросетью типичный английский клуб, красный цвет и вертикальные полоски в форме, стадион-блок с четыремя отдельными трибунами. Клуб нищий относительно других клубов АПЛ, ни за что большее бороться не способны. Дзаньоло явно достоин большего.
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Кирилл Голивец
Ответ Шухрат Кесикбаев
Одно результативное действие в Серии А в этом сезоне. Это скорее оскорбление для Борнмута.
Талант игрока очевиден. Один из самых крутых молодых итальянцев и самый слабый по составу клуб АПЛ без истории и болельщиков.
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Шухрат Кесикбаев
Ответ Кирилл Голивец
Человек-травма, человек-чуть другая футбольная эпоха относительно своего паспорта, но Борнмут - это какое-то оскорбление для Николо даже при всех известных минусах
Одно результативное действие в Серии А в этом сезоне. Это скорее оскорбление для Борнмута.
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lyosha1786
А как же данное слово Милану?
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Febos_
Ответ Кукич
Любой клуб английский клуб из подвала финансово мощнее любого итальянского гранда, даже мать его Борнмут
И в этом виноваты исключительно сами итальянцы , когда они доминировали в Европе нельзя было большую часть пирога разделить между двумя - тремя клубами, это относится и Ла лиге .
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a2wai
Ответ Кукич
Как Энтони и Мудрик могут стоить по 100 лямов, а игроки вроде Дзаньоло лишь 30 млн. !? Еще меня удивляет что Арсенал купил Эдегора в 2021 у Реала всего за 25 млн+ бонусы 4 .Когда Мартин играл в Сосьедаде было понятно что он один из перспективных ЦАП мира, был 2 лучшим игроком Ла Лиги по всем статич. показателям после Бога(Месси). Реал конечно придурковато продал Мартина, и Хакими, и Тео Эрнандеса
У Дзаньоло заканчивается контракт через полтора года, Рома будет рада получить любые деньги за него.
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Кукич
Ответ Febos_
Если даже Борнмут выигрывает конкуренцию за игрока у Милана , то меня реально жаль фанатов россонери
Любой клуб английский клуб из подвала финансово мощнее любого итальянского гранда, даже мать его Борнмут
+16
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+15
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Febos_
Если даже Борнмут выигрывает конкуренцию за игрока у Милана , то меня реально жаль фанатов россонери
+8
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Кукич
Как Энтони и Мудрик могут стоить по 100 лямов, а игроки вроде Дзаньоло лишь 30 млн. !? Еще меня удивляет что Арсенал купил Эдегора в 2021 у Реала всего за 25 млн+ бонусы 4 .Когда Мартин играл в Сосьедаде было понятно что он один из перспективных ЦАП мира, был 2 лучшим игроком Ла Лиги по всем статич. показателям после Бога(Месси). Реал конечно придурковато продал Мартина, и Хакими, и Тео Эрнандеса
+3
-2
+1
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Amalfitano
Одного из атакующих игроков новой волны в итальянской сборной пытаются продать в клуб который опустится в шип через несколько месяцев. Ясненько, понятненько!
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Сэйлор Мун
Блин Заньёла ты чего? Там Борнмут личку предлагает. Иди уже туда, а Милан как нибудь и без тебя справиться.

Хотя если есть возможность забрать игрока из римского середняка бесплатно, попутно не дав им заработать потенциальные 30 млн... то почему бы и да? )

Заньёла! Жди лета, переходи в Милан, а там транзитом за те же 30 млн поедешь в Турин.
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окечуква
Зря в Роме не остаётся. Хочу ошибаться, но есть какое-то ощущение, что лучше для него уже нигде не будет.
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Владимир Владимирович
Бедный Дзаньоло, куда скажут туда и уйдет . Вроде многообещающим был игроком…
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Е.Р.
правильно, беги от автобусника
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-4
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Dan Kennedy
Ответ Игорь Новиков
Вряд ли он захочет играть в Чемпионшипе.
Отдадут в аренду в Лорьян)
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Бухгалтер2021
мало забивает
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Игорь Новиков
Вряд ли он захочет играть в Чемпионшипе.
+5
-3
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King_X
Не думаю, что перейдёт
Сам Дзаньоло откажется скорее всего
+10
-3
+7
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Nuraly Amirov
Если выберет Борнмут, а не Милан, идею о Суперлиге можно забыть
+5
-1
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