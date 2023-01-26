«Борнмут» договорился с «Ромой» о трансфере Дзаньоло за 30+5 млн евро и 10% от перепродажи. Решение – за хавбеком

«Борнмут» может купить у «Ромы» этой зимой.

Как сообщает журналист , английский клуб предложил за атакующего полузащитника 30 млн евро и договорился с «Ромой» о его трансфере.

Инсайдер Фабрицио Романо пишет, что « » предложил 30 млн евро гарантированно, бонусы и процент от последующей продажи. Corriere dello Sport уточняет, что речь идет о 5 млн евро бонусов и 10% от суммы последующей продажи. Игрок хотел бы остаться в Италии – он вряд ли захочет переходить в «Борнмут». «Рома» надеется убедить Николо дать согласие на переход.

Мнение Дзаньоло станет решающим в этой ситуации. В последние дни он обсуждал условия личного контракта с « ». Сообщалось, что он готов ждать трансфера в «Милан» до лета, так как сейчас «россонери» не могут заплатить 35 млн евро.

В этом сезоне у 23-летнего атакующего полузащитника 2 гола и 1 результативная передача в 17 матчах за «Рому» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.