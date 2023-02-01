Дзаньоло может подать в суд на «Рому» за травлю и психологическое давление. Он отстранен от команды

может подать на «Рому» в суд.

По данным Il Messaggero, футболист и его окружение думают над тем, чтобы обратиться в суд в связи с отстранением от команды до конца сезона. Дзаньоло хочет засудить «Рому» за «травлю и психологическое давление», которые последовали вслед за его решением о подаче запроса на трансфер.

Как ожидается, Николо будет исправно посещать индивидуальные тренировки, хотя вчерашнее занятие он пропустил самовольно, без разрешения «Ромы».

Напомним, в ходе январского трансферного окна Дзаньоло подал запрос на трансфер из «Ромы», но клуб получил лишь одно официальное предложение – от «Борнмута». Приняв его, «Рома» поставила полузащитнику ультиматум – он должен был либо согласиться на трансфер в английский клуб, либо столкнуться с риском отстранения до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло от перехода отказался, и « » отстранила его. Вечером 30 января он передумал и согласился на трансфер в «Борнмут», но тут от сделки отказались уже англичане, которые крупно потратились зимой.