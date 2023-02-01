Дзаньоло может подать в суд на «Рому» за травлю и психологическое давление. Он отстранен от команды
Николо Дзаньоло может подать на «Рому» в суд.
По данным Il Messaggero, футболист и его окружение думают над тем, чтобы обратиться в суд в связи с отстранением от команды до конца сезона. Дзаньоло хочет засудить «Рому» за «травлю и психологическое давление», которые последовали вслед за его решением о подаче запроса на трансфер.
Как ожидается, Николо будет исправно посещать индивидуальные тренировки, хотя вчерашнее занятие он пропустил самовольно, без разрешения «Ромы».
Напомним, в ходе январского трансферного окна Дзаньоло подал запрос на трансфер из «Ромы», но клуб получил лишь одно официальное предложение – от «Борнмута». Приняв его, «Рома» поставила полузащитнику ультиматум – он должен был либо согласиться на трансфер в английский клуб, либо столкнуться с риском отстранения до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.
Дзаньоло от перехода отказался, и «Рома» отстранила его. Вечером 30 января он передумал и согласился на трансфер в «Борнмут», но тут от сделки отказались уже англичане, которые крупно потратились зимой.
После такого его же ни один вменяемый клуб не возьмет, просто из соображений самосохранения.
Тоесть игрок хороший, не смотря на требование трансфера, не смотря на отказ выходить в матче, не смотря на пропуск тренировки...
А клуб, наказывающий его за это, - плохой!) Ай-яй-яй... бедного футболистика, ни за что...