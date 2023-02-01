Дзаньоло может подать в суд на «Рому» за травлю и психологическое давление. Он отстранен от команды

Теги Рома серия А Италия происшествия Николо Дзаньоло Футбол

Николо Дзаньоло может подать на «Рому» в суд.

По данным Il Messaggero, футболист и его окружение думают над тем, чтобы обратиться в суд в связи с отстранением от команды до конца сезона. Дзаньоло хочет засудить «Рому» за «травлю и психологическое давление», которые последовали вслед за его решением о подаче запроса на трансфер.

Как ожидается, Николо будет исправно посещать индивидуальные тренировки, хотя вчерашнее занятие он пропустил самовольно, без разрешения «Ромы». 

Напомним, в ходе январского трансферного окна Дзаньоло подал запрос на трансфер из «Ромы», но клуб получил лишь одно официальное предложение – от «Борнмута». Приняв его, «Рома» поставила полузащитнику ультиматум – он должен был либо согласиться на трансфер в английский клуб, либо столкнуться с риском отстранения до конца контракта, который рассчитан до лета 2024 года.

Дзаньоло от перехода отказался, и «Рома» отстранила его. Вечером 30 января он передумал и согласился на трансфер в «Борнмут», но тут от сделки отказались уже англичане, которые крупно потратились зимой.

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34 комментария

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Roman
Его же Милан хотел? Почему Борнемут? Или Рома не хочет усилять конкурента ?
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Roman
Ответ Заяцволк
Да, это одно из самых позорных явлений - отмочить какой-нибудь стыд по своему собственному решению, а потом прикинуться овечкой. В мире такое часто встречается. Ещё примеры: 1. Украина напичкала себя западным оружием, развела у себя преступные идеологии, издевалась над Донбассом, отказалась от Минских соглашений. Получила СВО, и теперь плачет "Ой, нас обижают, дайте нам ещё оружия, мы жертвы" 2. Оппозиционер выходит на несогласованный митинг, провоцирует полицию, ведет себя агрессивно. Его справедливо забирают, а он начинает плакать "Ой, репрессии, я жертва, сколько можно терпеть этот режим"
Чувак, тут такое нельзя писать, здесь полно либерастов. У них другая правда. Вот если ты приплетешь Месси или Рона, и обосрешь Путина, тогда тебя заплюсуют))))
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jacktheripped
Ответ Joey Ramone
Сделал запрос, нормальных предложений не нашлось. Теперь надо так гасить его? Что-то Рома либо лютует, либо мы всего не знаем.
Он поставил ультиматум Роме и Фридкинам, сказал, что больше не наденет футболку Ромы и играть за клуб не намерен, оповестил партнеров по команде и тренера. Фридкины(владельцы) лично договаривались с Борнмутом и выбили ему зп 5 лямов, он просил 4.5.
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RealJon
И про Борнмута не забудьте. Когда в самом конце Заниоло изменил свою решению и согласился на переход, в Борнмуте ему послали куда дальше )))
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jacktheripped
Ответ Милан.фан
И заодно подать в суд на Моуриньо, который и тоавил Дзаньоло ☝️ ...
Моур его вообще не трогал, это владельцы его щемят.
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Goozla
Самсонов-стайл
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Фантом
Он решил завершить карьеру?

После такого его же ни один вменяемый клуб не возьмет, просто из соображений самосохранения.
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Рокко Сиффредди
Ждём бесплатно в Лацио летом 2024
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Beriya
Круговорот тупизма в природе (трансферном окне)
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Joey Ramone
Сделал запрос, нормальных предложений не нашлось. Теперь надо так гасить его? Что-то Рома либо лютует, либо мы всего не знаем.
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TiNO
Ты еще на фанатов в суд подай, клоун. Сам всю эту кашу заварил, а теперь все вокруг виноваты
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Милан.фан
И заодно подать в суд на Моуриньо, который и тоавил Дзаньоло ☝️ ...
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Artuom Batishev
😅

Тоесть игрок хороший, не смотря на требование трансфера, не смотря на отказ выходить в матче, не смотря на пропуск тренировки...

А клуб, наказывающий его за это, - плохой!) Ай-яй-яй... бедного футболистика, ни за что...
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Doctor of Philosophy
Зачем это они так с ним? Это же их едва ли не главный актив.
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Batt Monner
Карсдорп, теперь Дзаньоло. Сразу видно влияние португальского шантажиста, который всегда ищет виноватых, на кого спихнуть неудачи
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Kanonir152
Ответ Заяцволк
Да, это одно из самых позорных явлений - отмочить какой-нибудь стыд по своему собственному решению, а потом прикинуться овечкой. В мире такое часто встречается. Ещё примеры: 1. Украина напичкала себя западным оружием, развела у себя преступные идеологии, издевалась над Донбассом, отказалась от Минских соглашений. Получила СВО, и теперь плачет "Ой, нас обижают, дайте нам ещё оружия, мы жертвы" 2. Оппозиционер выходит на несогласованный митинг, провоцирует полицию, ведет себя агрессивно. Его справедливо забирают, а он начинает плакать "Ой, репрессии, я жертва, сколько можно терпеть этот режим"
Как вы умудряетесь приписывать такие примеры к нытью футболиста?
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Блуждающий странник
Роме респект. Наглые футболисты и их агенты крутят клубами как хотят, жаль, что не все топы так себя ведут. Для молодых футболистов полтора года без практики это фактически завершение карьеры на таком уровне, но клубы всегда ведутся и теряют деньги и ресурсы в угоду репутации и игроку, тут всецело за руководство Ромы
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Заяцволк
Ответ Ave Maria. Deus Vult
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Ave Maria. Deus Vult
Ответ Заяцволк
Да, это одно из самых позорных явлений - отмочить какой-нибудь стыд по своему собственному решению, а потом прикинуться овечкой. В мире такое часто встречается. Ещё примеры: 1. Украина напичкала себя западным оружием, развела у себя преступные идеологии, издевалась над Донбассом, отказалась от Минских соглашений. Получила СВО, и теперь плачет "Ой, нас обижают, дайте нам ещё оружия, мы жертвы" 2. Оппозиционер выходит на несогласованный митинг, провоцирует полицию, ведет себя агрессивно. Его справедливо забирают, а он начинает плакать "Ой, репрессии, я жертва, сколько можно терпеть этот режим"
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Заяцволк
Ответ M_i_t_y_a
Сначала сам ставит ультиматумы, пропускает тренировки, а потом начинает плакать, что его бедненького обидели
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Dvin
Чем дальше, тем больше проявляется его гнилая сущность. Надеюсь, в форме любимого клуба его больше не увидим
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Старый Волк
Феерический 🤡
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Jaroslav Prokhorov
а Фридкинам только уважение, если действительно отстранят! читал, что это лично решения Дэна.
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Jaroslav Prokhorov
в контексте того, что его ждали и верили в него после двух подряд крестов, дзаниоло выглядит ещё более ничтожным.
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Никита Самарин
Очень жаль, что с Дзаньоло так получилось, казалось, что вырастет супер игрок, который будет лидером сборной Италии. А в результате...
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