«Милан» готов арендовать Дзаньоло с выкупом при выходе в ЛЧ за 25 млн евро. Клуб общается с окружением хавбека «Ромы»

Теги Рома Милан серия А Италия возможные трансферы Джанлука Ди Марцио Николо Дзаньоло деньги Футбол

«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.

По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» хотят арендовать футболиста с правом выкупа, но готовы пойти и на более решительный шаг – аренду с обязательным выкупом при попадании в Лигу чемпионов. При этом сумма трансфера не должна превышать 25 млн евро с учетом бонусов.

«Милан» уже контактирует с окружением хавбека, предпочитающего остаться в Италии, а также собирается в ближайшее время обсудить сделку с «Ромой».

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 13 матчей в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

40 комментариев

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Igor Borzov
Ответ Антонио Мартынов
А паспорт то тут при чем? Не слышал, что лимит на итальянцев введён в Серии а был
В лиге чемпионов есть. Среди 25 заявленных какое-то количество должно быть из родной страны коуба и какое-то доморощенных
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Шухрат Кесикбаев
Ответ 0rbit
лол ) Дзаньоло - это феррари, эти двое жигули и москвич.
Дзаньоло даже не Фиат
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whereissuso
Ответ 0rbit
лол ) Дзаньоло - это феррари, эти двое жигули и москвич.
Телега на ослиной тяге он, а не феррари
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whereissuso
Ответ Lindeman
Что за бред ты несёшь?
я тебе даже больше скажу, это явление практически во всех топ-лигах существует)
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FEF2
у Милана тогда будет лучшая в Италии связка травматов Флоренци - Дзаньоло
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Захар Кривостоев
За него Рома хочет ровно в два раза больше, без аренд и итальянских клубов. Шансы Милана стремятся к нулю.
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MilanLombardia
Ответ 0rbit
С этими двумя «крестами» Дзаньоло за прошлый сезон отыграл больше минут и матчей чем 1/2 нашего стартового состава. С этими крестами, один из самых быстрых игроков Серии А. Альтернативы ему рассматриваемые клубом, такой же крестовик только не игравший в Серии А и гораздо менее талантливый Асенсио, Пулисик вообще недофутболист ( вот как раз стабильно пропускающий 2/3 сезона ) и старик Зиеш. Первый и третий, так ещё и зарабатывать 5+ в год хотят. Дзаньоло при этом и летом и сейчас предпочитает Милан клубам Апл. Это талант поколения в Италии, который до Моуриньо показывал футбол, который Кьеза(кстати рискнул бы Кьезу взять после его травмы?) никогда бы ни смог показать. Такая возможность появилась у Милана только лишь потому, что он отказался продлевать контракт, судя по всему не все ладно с моу и потому, что не хочет в апл. Когда за Мадуэке и Гакпо отдают 45 и 40+15( особенно Гакпо лол) соотвественно. 25 млн за Дзаньоло это считай бесплатно. Ну и напомню, что он играет на трёх позициях, на всех из которых у Асм проблемы.
и гораздо менее талантливый Асенсио

это как определяется?!мб по длине крестообразной связки?очередной бред и когда это Дзаньоло успел стать талантом поколения?!наверное все ж кузенский Барелла,да тот же Распадори уже посильнее будет
Все потому что правильно говорят,что со здоровьем у Дзаньоло резюме как раз на 25 млн
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Сэйлор Мун
Ответ ya_za_ac_milan
Да не нужны нам игроки из ноунейм чемпионатов, разве одного 36 миллионного ДетКетеларе мало. Сейчас придёт 30-35 милионный Окафор. Да это ерунда какая то. Лучше сразу брать игрока с сильного чемпионата- с опреленным набором качеств, на слабую позицию, который сходу может усилить коллектив. Брать за потенциал, возможность купить второго Леао. Да это глупо.
Игрок из сильного чемпионата и чтобы не нонейм как ты выразился, стоит раза в два дороже рыночной цены.

Кателаре был с самого начала фейл трансфер не подходящий под игру Пиоли в прессинг и контратаки. Кьергаард бы вошёл как влитой.
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milan111
13 матчей, 1 гол…берем топового напа,будет конкурировать с Ориги за лучшее место для просмотра матчей со скамейки запасных.
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Bayastan
Ответ Rinat Khudayberdin
Там у Юве ещё SALE намечается)
Салемакерс?
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ya_za_ac_milan
Ответ Сэйлор Мун
А не проще ли на эти деньги слетать в Зальцбург и договориться с тем же условным Окафором или Кьергардом? Заньёла это мертвец, на новый уровень он уже никогда не выйдет.
Да не нужны нам игроки из ноунейм чемпионатов, разве одного 36 миллионного ДетКетеларе мало. Сейчас придёт 30-35 милионный Окафор. Да это ерунда какая то. Лучше сразу брать игрока с сильного чемпионата- с опреленным набором качеств, на слабую позицию, который сходу может усилить коллектив. Брать за потенциал, возможность купить второго Леао. Да это глупо.
+2
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ya_za_ac_milan
Проблема нынешнего Милана - легковесность в средней линии и в нападении. Если раньше у нас был Кессье, очень мощный игрок, который мог потолкаться, выиграть силовое единоборство, проделывал огромный объем беговой работы. Был Ребич, который ломал игру соперника в начальной стадии нападения, колкий как ёжик, выводил и раздражал всех. Был Ибра который своим видом и дейсвиями внушал неуверенность и сеял волнения среди соперников- то теперь у нас одни Джентельмены. Милан перестали бояться, у Милана физически слабые игроки. Нас топчут уже Интер, Торино как раз те клубы, которые в приоритет ставят физуху, имеют в наличии кучу грязных игроков, которые добывают победу любой ценой. Милану нужны- А сильные физически, Б бедбои. Заньоло идеально подходит. Рубака на поле, не уступающий противостояния, никого не боится, не устает. По сути идеально подходящий Милану. Видя как круто играет Леао, мелкий Браимка, он включит всю свою злость и продемостирирует лучшую игру. Да и сейчас он с легкостью вытеснит с состава как Мессиаса, так и Салкмакерса. Я думаю это топовый трансфер. Очень жаль что Кьезу в своё время не купили. Но Заньоло может стать не хуже, игроки очень схожи по игре
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Dima
Ответ whereissuso
Скинуть не меньше половины трансферного бюджета на скандального, два раза рвавшего кресты, паспортиста это прямо апогей трансферной компании последних полутора-двух лет для милана будет
Ну давай хоть парочку скандалов! Весь стрем трансфера в порванных крестах и его манере игры...
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0rbit
Ответ Rina Rian
Все кто пишут искусственные кресты топ..в Милан лабе от простуды неделями лежат, не говоря уже о травмах немного сильнее, тогда уже месяцами
С этими двумя «крестами» Дзаньоло за прошлый сезон отыграл больше минут и матчей чем 1/2 нашего стартового состава.
С этими крестами, один из самых быстрых игроков Серии А.
Альтернативы ему рассматриваемые клубом, такой же крестовик только не игравший в Серии А и гораздо менее талантливый Асенсио, Пулисик вообще недофутболист ( вот как раз стабильно пропускающий 2/3 сезона ) и старик Зиеш. Первый и третий, так ещё и зарабатывать 5+ в год хотят.
Дзаньоло при этом и летом и сейчас предпочитает Милан клубам Апл.

Это талант поколения в Италии, который до Моуриньо показывал футбол, который Кьеза(кстати рискнул бы Кьезу взять после его травмы?) никогда бы ни смог показать.

Такая возможность появилась у Милана только лишь потому, что он отказался продлевать контракт, судя по всему не все ладно с моу и потому, что не хочет в апл. Когда за Мадуэке и Гакпо отдают 45 и 40+15( особенно Гакпо лол) соотвественно. 25 млн за Дзаньоло это считай бесплатно.

Ну и напомню, что он играет на трёх позициях, на всех из которых у Асм проблемы.
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Сэйлор Мун
А не проще ли на эти деньги слетать в Зальцбург и договориться с тем же условным Окафором или Кьергардом? Заньёла это мертвец, на новый уровень он уже никогда не выйдет.
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Rina Rian
Все кто пишут искусственные кресты топ..в Милан лабе от простуды неделями лежат, не говоря уже о травмах немного сильнее, тогда уже месяцами
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August Milevic
Ответ Антонио Мартынов
А паспорт то тут при чем? Не слышал, что лимит на итальянцев введён в Серии а был
Там своя довольно стремная система. Для легионеров там создана налоговая льгота. Поэтому топ клубы закупают в основном игроков из за рубежа, но для заявки в еврокубки нужен набор местных воспитанников. Из за этого они и становятся дорогими
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Аркаша Селюков
Ответ Антонио Мартынов
А паспорт то тут при чем? Не слышал, что лимит на итальянцев введён в Серии а был
Для заявки в лч нужны
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0rbit
Ответ whereissuso
К сожалению, не лучше
лол ) Дзаньоло - это феррари, эти двое жигули и москвич.
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Artem89S
Ответ whereissuso
Скинуть не меньше половины трансферного бюджета на скандального, два раза рвавшего кресты, паспортиста это прямо апогей трансферной компании последних полутора-двух лет для милана будет
Бред и всер. Талантище, молод, итальянец. Тонали тоже не сразу топом в Милане стал. Будет шикарное приобретение, это тебе не лавочники типо вранксов и ориги
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0rbit
Ответ Н.Ф.
Как новость про Дзаньоло, так сразу стоны про его кресты. Как будто искусственные крестообразные связки рвутся легче натуральных. Как раз наоборот.
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0rbit
буду очень рад если придёт, каждый второй коммент про «кресты» но никто не удосужился посмотреть сколько он отбегал минут в прошлом сезоне, да и в этом.
Атлет, высокий, с бешеной скоростью и злой. Он идеально пойдёт Пиоли.

А то, вот у него стата сейчас не очень, прямо скажем. - Рома моура просто параша играет в ужасающий футбол, смотреть который мучение и если бы не другой, как говорили, перед сезоном хрусталь - Дибала, сейчас была бы на уровне Торино.

Как минимум он будет прессинговать 90+ минут, а с техническими характеристиками у Дзаньоло проблем нет.
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Макс Шева
Ответ Антонио Мартынов
А паспорт то тут при чем? Не слышал, что лимит на итальянцев введён в Серии а был
Это он все о России думает
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Lindeman
Ответ whereissuso
При том, что это Италия и там за молодых, обладающих хотя бы минимальным талантом, всегда переплачивают и пресса к ним в разы более лояльна, чем к неуступающим по футбольным качествам легионерам
Что за бред ты несёшь?
+5
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+5
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whereissuso
Ответ Антонио Мартынов
А паспорт то тут при чем? Не слышал, что лимит на итальянцев введён в Серии а был
При том, что это Италия и там за молодых, обладающих хотя бы минимальным талантом, всегда переплачивают и пресса к ним в разы более лояльна, чем к неуступающим по футбольным качествам легионерам
+2
-7
-5
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