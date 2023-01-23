«Милан» готов арендовать Дзаньоло с выкупом при выходе в ЛЧ за 25 млн евро. Клуб общается с окружением хавбека «Ромы»
«Милан» заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.
По данным журналиста Джанлуки Ди Марцио, «россонери» хотят арендовать футболиста с правом выкупа, но готовы пойти и на более решительный шаг – аренду с обязательным выкупом при попадании в Лигу чемпионов. При этом сумма трансфера не должна превышать 25 млн евро с учетом бонусов.
«Милан» уже контактирует с окружением хавбека, предпочитающего остаться в Италии, а также собирается в ближайшее время обсудить сделку с «Ромой».
В текущем сезоне 23-летний игрок провел 13 матчей в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
это как определяется?!мб по длине крестообразной связки?очередной бред и когда это Дзаньоло успел стать талантом поколения?!наверное все ж кузенский Барелла,да тот же Распадори уже посильнее будет
Все потому что правильно говорят,что со здоровьем у Дзаньоло резюме как раз на 25 млн
Кателаре был с самого начала фейл трансфер не подходящий под игру Пиоли в прессинг и контратаки. Кьергаард бы вошёл как влитой.
С этими крестами, один из самых быстрых игроков Серии А.
Альтернативы ему рассматриваемые клубом, такой же крестовик только не игравший в Серии А и гораздо менее талантливый Асенсио, Пулисик вообще недофутболист ( вот как раз стабильно пропускающий 2/3 сезона ) и старик Зиеш. Первый и третий, так ещё и зарабатывать 5+ в год хотят.
Дзаньоло при этом и летом и сейчас предпочитает Милан клубам Апл.
Это талант поколения в Италии, который до Моуриньо показывал футбол, который Кьеза(кстати рискнул бы Кьезу взять после его травмы?) никогда бы ни смог показать.
Такая возможность появилась у Милана только лишь потому, что он отказался продлевать контракт, судя по всему не все ладно с моу и потому, что не хочет в апл. Когда за Мадуэке и Гакпо отдают 45 и 40+15( особенно Гакпо лол) соотвественно. 25 млн за Дзаньоло это считай бесплатно.
Ну и напомню, что он играет на трёх позициях, на всех из которых у Асм проблемы.
Атлет, высокий, с бешеной скоростью и злой. Он идеально пойдёт Пиоли.
А то, вот у него стата сейчас не очень, прямо скажем. - Рома моура просто параша играет в ужасающий футбол, смотреть который мучение и если бы не другой, как говорили, перед сезоном хрусталь - Дибала, сейчас была бы на уровне Торино.
Как минимум он будет прессинговать 90+ минут, а с техническими характеристиками у Дзаньоло проблем нет.