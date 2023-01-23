«Милан» готов арендовать Дзаньоло с выкупом при выходе в ЛЧ за 25 млн евро. Клуб общается с окружением хавбека «Ромы»

« » заинтересован в подписании полузащитника «Ромы» .

По данным журналиста , «россонери» хотят арендовать футболиста с правом выкупа, но готовы пойти и на более решительный шаг – аренду с обязательным выкупом при попадании в Лигу чемпионов. При этом сумма трансфера не должна превышать 25 млн евро с учетом бонусов.

«Милан» уже контактирует с окружением хавбека, предпочитающего остаться в Италии, а также собирается в ближайшее время обсудить сделку с «Ромой».

В текущем сезоне 23-летний игрок провел 13 матчей в Серии А и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.