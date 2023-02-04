Поттер про 0:0 с «Фулхэмом»: «Челси» нужно время, чтобы все наладить. Новички адаптируются, но это непросто – с таким ценником будут вопросы»
Грэм Поттер прокомментировал ничью «Челси» с «Фулхэмом» (0:0).
«Чувствуется разочарование от того, что мы не выиграли, конечно. Я думаю, мы все чувствовали воодушевление и позитив. Настрой у игроков действительно хороший. Они усердно работали друг за друга против организованной команды.
[Игроки «Фулхэма»] уже давно вместе. Мы же на другом этапе – игроки возвращаются после травм, добавляются новые футболисты. Нам нужно было время, чтобы все наладить. Нам не хватало связей, плавности и уверенности, которые приходит со знанием друг друга.
Мы чувствуем, что у нас очень сильная группа игроков. Нужно сплотиться и стать действительно хорошей командой. Вот в чем заключается совместная работа.
Когда игроки были травмированы, они не выходили на поле. У нас есть и новые футболисты. Речь идет о том, чтобы доносить идеи и работать с командой.
Новички адаптируются к новой стране и новой лиге. Это не так просто. Плюс когда такой ценник, будут возникать определенные вопросы, такова природа бизнеса», – сказал главный тренер «Челси».
Бускетс и Каземиро: а че в смысле
Как будто на рынке гора свободных тренеров, и любой из них вот сейчас возьмет челси, сделает винстрик в апл и выиграет лч.
надеюсь боули затарится еще на 600 лямов чтобы читать больше подобных сказок))
Кроме как "проход по флангу-навес" и орать "камон-камон" больше ничего не умеют.
О чём говорить, если последний раз английский тренер выигрывал Лигу Чемпионов 40 лет назад.
Арсенал : Мартинелли куплен за 6 млн(2019),Эдегор 25-30(2021), Сака воспитанник, Джаку пересобрал ,Парти лучший опорник Испании за 50 млн(2020), Салиба за 28(2019),Габриел за 26млн(2020) , Зинченко за 35 млн(2022),Жезуса за 45 млн (2022).
Артета тренер
Учитесь челсики