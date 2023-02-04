Поттер про 0:0 с «Фулхэмом»: «Челси» нужно время, чтобы все наладить. Новички адаптируются, но это непросто – с таким ценником будут вопросы»

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

Грэм Поттер прокомментировал ничью «Челси» с «Фулхэмом» (0:0).

«Чувствуется разочарование от того, что мы не выиграли, конечно. Я думаю, мы все чувствовали воодушевление и позитив. Настрой у игроков действительно хороший. Они усердно работали друг за друга против организованной команды.

[Игроки «Фулхэма»] уже давно вместе. Мы же на другом этапе – игроки возвращаются после травм, добавляются новые футболисты. Нам нужно было время, чтобы все наладить. Нам не хватало связей, плавности и уверенности, которые приходит со знанием друг друга.

Мы чувствуем, что у нас очень сильная группа игроков. Нужно сплотиться и стать действительно хорошей командой. Вот в чем заключается совместная работа.

Когда игроки были травмированы, они не выходили на поле. У нас есть и новые футболисты. Речь идет о том, чтобы доносить идеи и работать с командой.

Новички адаптируются к новой стране и новой лиге. Это не так просто. Плюс когда такой ценник, будут возникать определенные вопросы, такова природа бизнеса», – сказал главный тренер «Челси».

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47 комментариев

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Пацан пацан
Ответ GLASGOW
Английские тренеры - это просто мусор. Кроме как "проход по флангу-навес" и орать "камон-камон" больше ничего не умеют. О чём говорить, если последний раз английский тренер выигрывал Лигу Чемпионов 40 лет назад.
Тухель также играл последние полгода
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mr kovalsky
Ответ Кукич
Болелы Чулси нам нужно повыгонять Маунта,Галлахера,Стерлинга и Кукурелья и прочий мусор Арсенал : Мартинелли куплен за 6 млн(2019),Эдегор 25-30(2021), Сака воспитанник, Джаку пересобрал ,Парти лучший опорник Испании за 50 млн(2020), Салиба за 28(2019),Габриел за 26млн(2020) , Зинченко за 35 млн(2022),Жезуса за 45 млн (2022). Артета тренер Учитесь челсики
“Парти лучший опорник испании»

Бускетс и Каземиро: а че в смысле
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stason79
Ответ felixdyadya
Кроме забросов за спину защитникам ни какой идеи нету ,нужен нормальный тренер который может сделать команду здесь и сейчас
имя его давай.
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Dmitry Aqf
Ответ Konstantin Meerov
Поттера уволят. Сомнений нет. Мужик не вывозит.
Такие заявления всегда выглядят странно.
Как будто на рынке гора свободных тренеров, и любой из них вот сейчас возьмет челси, сделает винстрик в апл и выиграет лч.
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Nohcho Kurbanov
Ответ GLASGOW
Английские тренеры - это просто мусор. Кроме как "проход по флангу-навес" и орать "камон-камон" больше ничего не умеют. О чём говорить, если последний раз английский тренер выигрывал Лигу Чемпионов 40 лет назад.
Так они свой апл не могут выиграть, отчем говорить. Уже ск лет английского тренера нет среди победителей апл
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Кукич
Ответ Konstantin Meerov
Поттера уволят. Сомнений нет. Мужик не вывозит.
А болелы Челси же утверждали что под Поттера провели перестройку в январе😄 Придется летом опять лярдную перестройку проводить Боуэльке
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art57
Не проглядывается рисунок игры, непонятно, что хочет Поттер. Или игроки не выполняют его установок. Думаю - скорее первое.
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Ман Сити
Молодец результаты не очень, но не ноет и не жалуется. Физруку клопу бы поучится, у него все виноваты вокруг. И в таблице Поттер уже выше физрука.
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glock17
Ответ Alexander Yavriantz
В МЮ было много игроков на выход, а с приходом ЭТХ заиграли. Под толкового тренера не надо будет ещё состав покупать.
так заиграли, что первые три месяца Тен Хана только ленивый грязью не поливал. на МЮ все кто хотел вначале сезона оттоптался, и более менее игра только сейчас появилась
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Кукич
Ответ Misha Lepekhov
Арсенал что-то выиграл за последние 15 лет? Да и этот сезон как обычно позорно сольют, Сити уже по факту чемпион
Кубки Англии,Суперкубки . А Чулси до Абрамовича 50 лет был в жопе английского футбольного мира.🤣 Насчет чемпионства Шыти .Арсенал на 5 очков(по потерянным 8 ) опережает Сити и играет только в 2 турнирах и задачи любой ценой выиграть ЛЕ нет и через чемп в ЛЧ попадают ,а у Сити желанная ЛЧ ,Апл и Кубоа Англии и состав порядел Канселу сбежал от методик Лысого.Так что не гони раньше времени
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Андрей Хенто
Ответ rigobersong
Аленичев из КФК поднял Арсенал в РПЛ, если у клуба есть цель и возможности, то не обязательно быть гением, что бы проделать такую работу:) И как вообще это относится к конкретному случаю, условно приходит Хави в Барселону и ты видишь рисунок игру хоть с Ахмоашем, хоть с Рафиньей, уровень исполнителей влияет только на качество, а не на идею тренера, который минусы может замаскировать. Приходит Конте и дает результат здесь и сейчас, Поттер же ничего не дает, это просто ужас, а не команда, игроки не знают, что им делать на поле:) У него было время, но совсем нет идей:))
Так о том и речь, что он хорош только для команд аутсайдеров и средней руки, это не его вина, а вина тех, кто сделал на него ставку. Получится - будут носить на руках, не получится - его ждёт отличная денежная компенсация за увольнение. А вообще мне его жаль, что он попал в такое "смутное время".
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Alexander Yavriantz
Ответ Blaumerc
сначала говорили что в летнее ТО, игроков купили для Тухеля. Тухель ушёл, в зимнее ТО исправили и накупили для Поттера. а теперь вы говорите что нужен новый тренер. а потом и для нового тренера купить игроков ещё на миллиард евро? а что делать с игроками на три состава которые уже есть?
В МЮ было много игроков на выход, а с приходом ЭТХ заиграли. Под толкового тренера не надо будет ещё состав покупать.
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AbsenT
Ответ Кукич
Мудрик с Ливером божил против Милнера🤣.Вышел против нормальной обороны и сгинул.На новичка любой игрок может ярко дебютировать,потом соперники и тренеры изучают и находят способ нейтрализовать.Яркий пример Торрейра в первые месяцы играл люто за Арсенал
При чем тут нейтрализовать, он же не в атаке играет или как ты собрался нейтрализовывать его талант отбора мяча или хорошего дальнего паса? Он универсален: может и пас отдать, может и ударить, может и в отборе цепко сыграть, да и с мячом не возится, как Жоржиньо. Так что да, уже видно, за что платили такие деньги.
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Konstantin Meerov
Поттера уволят. Сомнений нет. Мужик не вывозит.
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Misha Lepekhov
Ответ Кукич
Болелы Чулси нам нужно повыгонять Маунта,Галлахера,Стерлинга и Кукурелья и прочий мусор Арсенал : Мартинелли куплен за 6 млн(2019),Эдегор 25-30(2021), Сака воспитанник, Джаку пересобрал ,Парти лучший опорник Испании за 50 млн(2020), Салиба за 28(2019),Габриел за 26млн(2020) , Зинченко за 35 млн(2022),Жезуса за 45 млн (2022). Артета тренер Учитесь челсики
Арсенал что-то выиграл за последние 15 лет? Да и этот сезон как обычно позорно сольют, Сити уже по факту чемпион
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DolJun
Ответ Кукич
Болелы Чулси нам нужно повыгонять Маунта,Галлахера,Стерлинга и Кукурелья и прочий мусор Арсенал : Мартинелли куплен за 6 млн(2019),Эдегор 25-30(2021), Сака воспитанник, Джаку пересобрал ,Парти лучший опорник Испании за 50 млн(2020), Салиба за 28(2019),Габриел за 26млн(2020) , Зинченко за 35 млн(2022),Жезуса за 45 млн (2022). Артета тренер Учитесь челсики
на моменте «артета тренер» просто в голосину))
надеюсь боули затарится еще на 600 лямов чтобы читать больше подобных сказок))
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GLASGOW
Английские тренеры - это просто мусор.

Кроме как "проход по флангу-навес" и орать "камон-камон" больше ничего не умеют.

О чём говорить, если последний раз английский тренер выигрывал Лигу Чемпионов 40 лет назад.
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Кукич
Ответ Игорь Удалов
Енцо впечатляет, если честно
Мудрик с Ливером божил против Милнера🤣.Вышел против нормальной обороны и сгинул.На новичка любой игрок может ярко дебютировать,потом соперники и тренеры изучают и находят способ нейтрализовать.Яркий пример Торрейра в первые месяцы играл люто за Арсенал
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rigobersong
Ответ Андрей Хенто
Риго, может он и не так хорош для топ-клуба, но как ты прокоментируешь его работу в шведском Эстерсунде? Пришёл в 2011 году когда команда была в 4-ой лиге. Сходу поднял её в третью, через год во вторую, затем через два года занял второе место во второй и поднялся в главную лигу Швеции, потом выиграл Кубок Швеции и в следующем сезоне довёл команду до 1/16, где уступил Милану, причём вторую игру выиграл у них. Не беру его проделанную работу в Брайтоне, там он отлично справлялся со своими обязанностями. Просто не всем дано руководить такого рода командами и это нормально.
Аленичев из КФК поднял Арсенал в РПЛ, если у клуба есть цель и возможности, то не обязательно быть гением, что бы проделать такую работу:) И как вообще это относится к конкретному случаю, условно приходит Хави в Барселону и ты видишь рисунок игру хоть с Ахмоашем, хоть с Рафиньей, уровень исполнителей влияет только на качество, а не на идею тренера, который минусы может замаскировать. Приходит Конте и дает результат здесь и сейчас, Поттер же ничего не дает, это просто ужас, а не команда, игроки не знают, что им делать на поле:) У него было время, но совсем нет идей:))
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Artur Turik
Ответ Blaumerc
сначала говорили что в летнее ТО, игроков купили для Тухеля. Тухель ушёл, в зимнее ТО исправили и накупили для Поттера. а теперь вы говорите что нужен новый тренер. а потом и для нового тренера купить игроков ещё на миллиард евро? а что делать с игроками на три состава которые уже есть?
Под Зидана закупались? Под Тухеля закупались зимой? Таких примеров куча, если толковый тренер, хотя бы средний результат должен показать в топ клубе. Это значит 4-5 место, а не 10-15
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Кукич
Болелы Чулси нам нужно повыгонять Маунта,Галлахера,Стерлинга и Кукурелья и прочий мусор
Арсенал : Мартинелли куплен за 6 млн(2019),Эдегор 25-30(2021), Сака воспитанник, Джаку пересобрал ,Парти лучший опорник Испании за 50 млн(2020), Салиба за 28(2019),Габриел за 26млн(2020) , Зинченко за 35 млн(2022),Жезуса за 45 млн (2022).
Артета тренер
Учитесь челсики
+2
-3
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Игорь Удалов
Енцо впечатляет, если честно
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Колбаскер тут
А Мудрик выйдет? А скиньте мяч. Чисто политический трансфер
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Дима Трепутин
Ответ Blaumerc
сначала говорили что в летнее ТО, игроков купили для Тухеля. Тухель ушёл, в зимнее ТО исправили и накупили для Поттера. а теперь вы говорите что нужен новый тренер. а потом и для нового тренера купить игроков ещё на миллиард евро? а что делать с игроками на три состава которые уже есть?
Позвать качественно тренера, очевидно же что Поттер не тянет когда Ромка правил такого не прощали, раскашелился на игроков ну тогда будь добр и тренера нового
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Никому_никабельный
Тренер кажется в растерянности. После таких-то покупок
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