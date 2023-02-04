Поттер про 0:0 с «Фулхэмом»: «Челси» нужно время, чтобы все наладить. Новички адаптируются, но это непросто – с таким ценником будут вопросы»

прокомментировал ничью «Челси» с «Фулхэмом» (0:0).

«Чувствуется разочарование от того, что мы не выиграли, конечно. Я думаю, мы все чувствовали воодушевление и позитив. Настрой у игроков действительно хороший. Они усердно работали друг за друга против организованной команды.

[Игроки « »] уже давно вместе. Мы же на другом этапе – игроки возвращаются после травм, добавляются новые футболисты. Нам нужно было время, чтобы все наладить. Нам не хватало связей, плавности и уверенности, которые приходит со знанием друг друга.

Мы чувствуем, что у нас очень сильная группа игроков. Нужно сплотиться и стать действительно хорошей командой. Вот в чем заключается совместная работа.

Когда игроки были травмированы, они не выходили на поле. У нас есть и новые футболисты. Речь идет о том, чтобы доносить идеи и работать с командой.

Новички адаптируются к новой стране и новой лиге. Это не так просто. Плюс когда такой ценник, будут возникать определенные вопросы, такова природа бизнеса», – сказал главный тренер « ».