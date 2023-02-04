«Челси» второй раз при Поттере не может обыграть «Фулхэм». До этого была серия из 7 побед

« » второй раз подряд при не смог обыграть «Фулхэм».

В 22-м туре «синие» поделили очки, сыграв 0:0. А 12 января 2023 года «Фулхэм» обыграл «Челси» (2:1).

До этих двух матчей «Челси» 7 раз подряд побеждал « ».