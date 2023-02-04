«Челси» второй раз при Поттере не может обыграть «Фулхэм». До этого была серия из 7 побед

Теги Челси Фулхэм премьер-лига Англия Грэм Поттер Футбол

«Челси» второй раз подряд при Грэме Поттере не смог обыграть «Фулхэм».

В 22-м туре «синие» поделили очки, сыграв 0:0. А 12 января 2023 года «Фулхэм» обыграл «Челси» (2:1).

До этих двух матчей «Челси» 7 раз подряд побеждал «Фулхэм».

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10 комментариев

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Last Hero
Может хватит бухтеть?

Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют трансферную политику в Челси, купят новых игроков и сформируют топовый состав кубок АПЛ будет нашим.

От нас требуется сидеть тихо и ждать новых ТО. После того как все сделают, все будет нормально. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов против команды, никаких Абрамовичей. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
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Batyr Demessinov
Нет остроты в игре, Хаверц играет через не хочу, Мудрик еще сыроват, у тренера нет идеи или не может донести до игроков. Интересно, когда они поймут,что Хаверц не ЦН?
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rigobersong
Ответ DolJun
ну динамика положительная: поражение и ничья
Привет, что с лицом?:))
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DolJun
ну динамика положительная: поражение и ничья
+5
-2
+3
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CriminalJoint62
Новые хозяева Челси. Виллиан бежал быстрее Мудрика. Кому из них 34 года😂🤣
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Акира_1
А кого вообще может Поттер обыграть? Борнмут и Кристалл Пэлас. Вау. 🤭
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Born is the King
Поставь на место Поттера Мостового даже он растопчет Фулхем. Насколько же Челси пробил дно
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rigobersong
Дайте физруку еще лярд на трансферы:))🤣🤣🤣
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llolishe
Дарвин Нуньес против Фулхэма за один матч-гол+ассист
Весь Челси с Фулхэмом за два матча-гол)
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Wekil Halylow
Для этого нужен клуб по силнее например Брайтон
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