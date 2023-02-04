«Челси» второй раз при Поттере не может обыграть «Фулхэм». До этого была серия из 7 побед
«Челси» второй раз подряд при Грэме Поттере не смог обыграть «Фулхэм».
В 22-м туре «синие» поделили очки, сыграв 0:0. А 12 января 2023 года «Фулхэм» обыграл «Челси» (2:1).
До этих двух матчей «Челси» 7 раз подряд побеждал «Фулхэм».
Есть инфа от знающего человека что скоро будут реальные изменения. После того как стабилизируют трансферную политику в Челси, купят новых игроков и сформируют топовый состав кубок АПЛ будет нашим.
От нас требуется сидеть тихо и ждать новых ТО. После того как все сделают, все будет нормально. Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Никаких митингов против команды, никаких Абрамовичей. Просто переждать и всё будет хорошо, там все схвачено.
Весь Челси с Фулхэмом за два матча-гол)