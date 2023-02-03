Поттер о покупке Энцо за 121 млн евро: «За любого хавбека сейчас запросят много, а они не брали ЧМ»
Грэм Поттер высказался о переходе Энцо Фернандеса в «Челси» за 121 млн евро.
У тренера лондонского клуба спросили, не считает ли он риском покупку игрока за такие деньги, ведь он перешел в «Бенфику» прошлым летом всего за 10 млн евро.
«Могу понять, почему это называют авантюрой, конечно. Любой трансфер – это авантюра.
Посмотрите на рынок полузащитников – а это полузащитники, которые не выигрывали чемпионат мира. За любого из них запросят большую сумму. Мы получили игрока с большим характером. Он играл в полузащите Аргентины, которая выиграла чемпионат мира. Энцо обладает качествами, которые позволяют заиграть в любой лиге мира. И он уже хорошо проявил себя в Лиге чемпионов.
Конечно, ему нужно адаптироваться. Но мы поможем ему с этим. У него такой характер, что думаешь: «Ох, за него я не переживаю», – сказал Поттер.
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Авантюра - это купить вздутую упаковку молока или йогурта по скидке, а не футболиста за 120 млн.