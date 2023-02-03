Поттер о покупке Энцо за 121 млн евро: «За любого хавбека сейчас запросят много, а они не брали ЧМ»

Теги Челси премьер-лига Англия Грэм Поттер Энцо Фернандес деньги Футбол

Грэм Поттер высказался о переходе Энцо Фернандеса в «Челси» за 121 млн евро.

У тренера лондонского клуба спросили, не считает ли он риском покупку игрока за такие деньги, ведь он перешел в «Бенфику» прошлым летом всего за 10 млн евро.

«Могу понять, почему это называют авантюрой, конечно. Любой трансфер – это авантюра.

Посмотрите на рынок полузащитников – а это полузащитники, которые не выигрывали чемпионат мира. За любого из них запросят большую сумму. Мы получили игрока с большим характером. Он играл в полузащите Аргентины, которая выиграла чемпионат мира. Энцо обладает качествами, которые позволяют заиграть в любой лиге мира. И он уже хорошо проявил себя в Лиге чемпионов.

Конечно, ему нужно адаптироваться. Но мы поможем ему с этим. У него такой характер, что думаешь: «Ох, за него я не переживаю», – сказал Поттер.

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31 комментарий

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Александр Казаков
А маккалистера нельзя было подписать? Дешевле в 2 раза.
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Alex Serpen
Так Бенфика же его купила за 45 миллионов. Разве нет?
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Alex Serpen
Просто представьте себе результат Челси, если бы такие трансферы были сделаны под Тухеля...
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Serg13s
Если столько стоит Энцо, то сколько стоит Киммих??
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Troy_nsk
Как говорил однофамилец тренера "Челси" по имени Гарри - "Мы возьмем все")
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Алексей Куликов
Ответ mArty-.-
Вот бы по всем трансферам Челси услышать комментарии от него, хотя это и займет пару часов
Нетфликс сериал тогда про это снимет.
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deadjoker
Ответ Сергей Кайзер
Ибо если не он, то играть сегодня а центре особо и некому))
Ну а как же завораживающая игра пары галлахер Лофтус :))
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Сергей Кайзер
Ответ deadjoker
Ну вот сегодня, надеюсь, посмотрим на него.
Ибо если не он, то играть сегодня а центре особо и некому))
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jind28
Чисто ответ из Football Manager после трансфера, почто слово в слово
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breeze1989
Ответ crispymousse
Опыт Барселоны с Коутиньо и Гризманном ничему людей не научил. Даже играя в лучших лигах мира, можно с треском провалиться.
Это не провал, это позор. Купили двух свободных художников, в то время когда в Барсе играл Месси. И 200 миллионам не нашлось места на поле
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Felp
Ответ Сергей Галынский
Так ценой на Мудрика вы и аодеяли цены
Антони
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Ritac Suleymanov
Почему-то за Баринова столько не дают
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crispymousse
Опыт Барселоны с Коутиньо и Гризманном ничему людей не научил. Даже играя в лучших лигах мира, можно с треском провалиться.
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Misha Ivankov
Ответ Reece24
Энцо - супер трансфер. Аналог ему с учётом возраста только Беллингем. Но там фавориты другие клубы. Так что Челси все сделал правильно.
Успокаивай себя)
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Сергей Галынский
Так ценой на Мудрика вы и аодеяли цены
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deadjoker
Ну вот сегодня, надеюсь, посмотрим на него.
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Gutal1n
Ответ mArty-.-
Вот бы по всем трансферам Челси услышать комментарии от него, хотя это и займет пару часов
Ему самому надо еще пару недель, чтобы познакомиться с новичками)
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benjamin92
Энцо надо было летом спокойно переходить в супер-клуб. В Челси потеряет время, деградирует в борьбе за 10 место
0
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maximilian_15
«Могу понять, почему это называют авантюрой, конечно. Любой трансфер – это авантюра.
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Авантюра - это купить вздутую упаковку молока или йогурта по скидке, а не футболиста за 120 млн.
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Акира_1
Ответ mArty-.-
Вот бы по всем трансферам Челси услышать комментарии от него, хотя это и займет пару часов
Ну у него немного скучные ответы. Поттер мог бы конкретные примеры приводить типа Нуньеса, Дембеле или прочих 😆
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Акира_1
Ответ Mohnatiy
Закидывать миллионами - это ещё та авантюра.
Челси так форсировал этот трансфер из-за того, что летом за него хотели предложить 100 лямов другие клубы, а Челси был бы второстепенным выбором при этом из-за отсутствия ЛЧ. Условия существования нынешнего Челси вынуждают к переплатам, увы, но зато набрали молодой состав.
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Гусейн Магомедрасулов
Эти покупки Челси с долгосрочными контрактами, не очень отличается от рычагов Барселоны. Будет смешно если не выстрелят
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Алексей Гусев
боюсь амерам за то спасибо надо сказать, им надо вбрасывать бабло в разные сферы, они это и делают, привет Энцо за120+, привет Мудрик за100 и т.д.
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<~Inter~>
Ответ DolJun
надеюсь времени на адаптацию много не потребуется
Ну к следующему сезону адаптироваться должен, а раньше и смысла особого нет
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Hong Kil
Захарянц же легендарный! Пару тысяч фунтов вам жалко что ли?
0
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