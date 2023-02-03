Александр Мостовой: «Любой тренер РПЛ мог бы работать в Европе. Футбол везде одинаковый, все уже давно придумано»
Александр Мостовой считает, что тренеры из Мир РПЛ могли бы работать в Европе.
«Любой тренер РПЛ мог бы тренировать в Европе. В футболе все уже давно придумано и изобретено. Футбол везде одинаковый, как и правила.
Мы видим из года в год, как люди уходят, приходят, ездят из страны в страну.
Можно сказать так: может тренировать в Европе тот, у кого лучше агент», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Сельты»
Напомним, ранее появилась информация, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии.
Недолго. Как карпин и слуцкий
А все с лицензией отстой
Сильней, чем Саша Мостовой