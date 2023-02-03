Александр Мостовой: «Любой тренер РПЛ мог бы работать в Европе. Футбол везде одинаковый, все уже давно придумано»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой Футбол

Александр Мостовой считает, что тренеры из Мир РПЛ могли бы работать в Европе.

«Любой тренер РПЛ мог бы тренировать в Европе. В футболе все уже давно придумано и изобретено. Футбол везде одинаковый, как и правила.

Мы видим из года в год, как люди уходят, приходят, ездят из страны в страну.

Можно сказать так: может тренировать в Европе тот, у кого лучше агент», – сказал бывший игрок «Спартака» и «Сельты»

Напомним, ранее появилась информация, что экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско возглавит сборную Бельгии.

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11 комментариев

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Wiley Fox
Мог бы

Недолго. Как карпин и слуцкий
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Фут.Боль
В принципе верно, он же не уточнил где именно в Европе и в какой именно Лиге.
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Yuri Ten
Ответ Пользователь Имени
Не любой, а с лицензией
Только не рассказывайте Сашке про тренера Реймса
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градус ненависти
Это как Лоза мог бы играть в Битлз. Ноты ведь те же
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Пользователь Имени
Ответ igls54
Редко кто дружит с головой Сильней, чем Саша Мостовой
И тренер знаем он крутой
А все с лицензией отстой
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Gornostaev
Саша только вот так и не стал "любым тренером РПЛ"...
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Дмитрий9779
Только играют по-разному.
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igls54
Редко кто дружит с головой
Сильней, чем Саша Мостовой
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Вадим Прытков
в принципе да. везде играют по 11 футболистов и мячик круглый))
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Пользователь Имени
Не любой, а с лицензией
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kk.abb
Это что-то из области анекдота про блондинку и шанс встретить динозавра на улице.
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