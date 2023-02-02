Мостовой о словах Карпина: «Федун очень много сделал для «Спартака», а другие воспользовались. Каждый хотел заработать и убежать»

Теги Спартак Леонид Федун премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Мостовой Валерий Карпин деньги Футбол

Александр Мостовой прокомментировал слова Валерия Карпина о Леониде Федуне.

Тренер «Ростова» и сборной России, работавший в «Спартаке» на должностях тренера и генерального директора, заявил, что мнение бывшего владельца клуба могло меняться несколько раз в день.

«Не думаю, что у «Спартака» не все получалось, когда Карпин был главным тренером, потому что у него было недопонимание с Федуном. Тогда, получается, что у всех было недопонимание.

В то время многие бизнесмены покупали футбольные клубы, это была волна хайпа. Тогда много людей, которые не понимали в футболе, много говорили о нем, лезли в него, что сейчас тоже делается, но не в таком количестве. Может, в «Спартаке» где-то так и было.

Как только Федун отошел, сразу дела пошли в гору, у красно-белых начало что-то получаться. Но я не думаю, что некоторые сезоны у «Спартака» были провалены из-за Федуна. Леонид Арнольдович же на поле не играет.

Зато он построил стадион, всем платил деньги, причем бешеные. Многие в «Спартак» приходили, при Федуне у красно-белых было как минимум 10 тренеров и с ними еще 50 человек персонала. И все они заработали, никто не сказал, что Федун не заплатил или что-то не дал.

Леонид Арнольдович очень много сделал для «Спартака», а другие этим пользовались. Слишком была большая ротация тренеров. Но, что поделаешь, когда каждый приходил, пытался побольше заработать и убежать? Кстати, Карпин тоже уже раза три был в «Спартаке, причем в разных качествах», – сказал экс-игрок «Спартака».

Зарема о Карпине: «Единственное, в чем он может обвинять Федуна, – что отказывался покупать игры и судей. Ему в «Спартаке» слишком до хрена дали»

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9 комментариев

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Valentin Kompaneytsev
Футбол не сблизил Мостового и Карпина.
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Olegyura
Мостовой лучшее средство для хайпа. Больше нет других вариантов?!
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Wiley Fox
Мостовой не обворовывал Спартак, как газовый валера

Но секта борзыкина хором за своим толстым гуру тупость разносит

При этом сам карпин тренировал Спартак без лицензии, которая нужна только как средство обогащения Гершковича и прочего жулья
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romanisti89
Газизов сказал, что Федун не заплатил и что то не дал
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Константин Кв
Мостовой: "да не завидую я!"
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ALMANAC
И только Царю ни разу не позвонили🥺🥺🥺
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Руслан Диниев
Карпин три раза был в разных качествах, а я всего лишь в одном, но Царём, - добавил бывший полузащитник
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nugoboss
Но не может мимо такого хайпа пройти, ситуация накаляется. Против Карпин он опять не честно поступает.
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Ебздрогыч
Карпин раза три был, а я ни разу, обиженно сказал Мостовой
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