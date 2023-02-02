Мостовой о словах Карпина: «Федун очень много сделал для «Спартака», а другие воспользовались. Каждый хотел заработать и убежать»

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Тренер «Ростова» и сборной России, работавший в «Спартаке» на должностях тренера и генерального директора, заявил, что мнение бывшего владельца клуба могло меняться несколько раз в день.

«Не думаю, что у «Спартака» не все получалось, когда Карпин был главным тренером, потому что у него было недопонимание с Федуном. Тогда, получается, что у всех было недопонимание.

В то время многие бизнесмены покупали футбольные клубы, это была волна хайпа. Тогда много людей, которые не понимали в футболе, много говорили о нем, лезли в него, что сейчас тоже делается, но не в таком количестве. Может, в «Спартаке» где-то так и было.

Как только Федун отошел, сразу дела пошли в гору, у красно-белых начало что-то получаться. Но я не думаю, что некоторые сезоны у «Спартака» были провалены из-за Федуна. Леонид Арнольдович же на поле не играет.

Зато он построил стадион, всем платил деньги, причем бешеные. Многие в «Спартак» приходили, при Федуне у красно-белых было как минимум 10 тренеров и с ними еще 50 человек персонала. И все они заработали, никто не сказал, что Федун не заплатил или что-то не дал.

Леонид Арнольдович очень много сделал для «Спартака», а другие этим пользовались. Слишком была большая ротация тренеров. Но, что поделаешь, когда каждый приходил, пытался побольше заработать и убежать? Кстати, Карпин тоже уже раза три был в «Спартаке, причем в разных качествах», – сказал экс-игрок «Спартака».

Зарема о Карпине: «Единственное, в чем он может обвинять Федуна, – что отказывался покупать игры и судей. Ему в «Спартаке» слишком до хрена дали»