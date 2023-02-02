Мостовой о Кокорине и тюрьме: «Глупое заявление. Каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой»

прокомментировал высказывание о тюрьме.

Форвард « » заявил, что считает тюрьму хорошей школой жизни, по его мнению, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы прочувствовать эту школу».

«Странное и глупое заявление. Зачем это говорить, если через это прошел? Ясно, что получил урок на всю жизнь и никогда не забудет. Но зачем это говорить и кому-то желать?

Он забывает, что каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой», – сказал бывший игрок сборной России.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие