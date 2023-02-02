Мостовой о Кокорине и тюрьме: «Глупое заявление. Каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой»
Александр Мостовой прокомментировал высказывание Александра Кокорина о тюрьме.
Форвард «Ариса» заявил, что считает тюрьму хорошей школой жизни, по его мнению, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы прочувствовать эту школу».
«Странное и глупое заявление. Зачем это говорить, если через это прошел? Ясно, что получил урок на всю жизнь и никогда не забудет. Но зачем это говорить и кому-то желать?
Он забывает, что каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой», – сказал бывший игрок сборной России.
Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял
«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие
Вот наглец!
Надо на предмет дискредитации рассмотреть
- кто порекомендовал;
- что они (адвокаты) обещали и за какие суммы;
- выросли ли суммы оплаты услуг и как было объяснено "что ничего не вышло" - ведь наврядли их бы пригласили, если прозвучало, что срок будет "реальным";
- предлагал ли Кокорину услуги Эльман Пашаев или чем эти оказались пронырливее❓🤔