Мостовой о Кокорине и тюрьме: «Глупое заявление. Каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой»

Теги премьер-лига Россия Александр Мостовой высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Спорт-Экспресс Кокорин и Мамаев Футбол

Александр Мостовой прокомментировал высказывание Александра Кокорина о тюрьме.

Форвард «Ариса» заявил, что считает тюрьму хорошей школой жизни, по его мнению, «каждый нормальный мужчина должен отсидеть, чтобы прочувствовать эту школу».

«Странное и глупое заявление. Зачем это говорить, если через это прошел? Ясно, что получил урок на всю жизнь и никогда не забудет. Но зачем это говорить и кому-то желать?

Он забывает, что каждый мужчина должен иметь детей, здоровых родителей и мирное небо над головой», – сказал бывший игрок сборной России.

Слова Кокорина про тюрьму – доказательство, что он так ничего и не понял

«Пещерная глупость». Цитату Кокорина о пользе тюрьмы разнесли Уткин, Нагучев и другие

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19 комментариев

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⚽️Juventini⚽️
Мужчина «должен» то что от него не зависит .
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Sergey Kuznetsov
Ответ Vogres
Ну, хоть иногда Мостовой выдает не «царские» высказывания
раз в год и с Мостовым можно согласиться
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Иван1984
У каждого есть выбор,он мужик или пдр!!!
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Экочёрт 4000
Мирное небо?!
Вот наглец!
Надо на предмет дискредитации рассмотреть
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Sevuska
А вот сейчас царь с царём в голове .
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Yndestad
Мостовой-то - экстремист и иноагент, оказывается)
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zaebarca
Один другого умнее. У меня родители умерли, я теперь не мужчина?
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kilo_gilo
Аминь!
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БляхаджинсКарпина
день, когда я полностью согласен с высказыванием Мостового! надо запомнить его!
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El Bes
По-моему,никто никому и ничего не должен )
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Alex1104
Вот, что день сурка животворящий делает!
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Alex1104
Ответ Максим Левицкий
Ого, адекватная реплика от Мостового, надо запомнить этот день!
Так день сурка!
+4
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Геннадий Тимченко
Интересно, будет ли Кокоше вопрос про то, почему именно этих адвокатов выбрали для защиты, в частности:
- кто порекомендовал;
- что они (адвокаты) обещали и за какие суммы;
- выросли ли суммы оплаты услуг и как было объяснено "что ничего не вышло" - ведь наврядли их бы пригласили, если прозвучало, что срок будет "реальным";
- предлагал ли Кокорину услуги Эльман Пашаев или чем эти оказались пронырливее❓🤔
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Valentin Grabenovsky
По-царски смолвил
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Мостовой от журналистов получает звонков больше, чем техподдержка какого-нибудь провайдера
+2
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Максим Левицкий
Ого, адекватная реплика от Мостового, надо запомнить этот день!
+7
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Niko [Ars]
" А я, к тому же, должен тренировать топ-клуб, но не иметь лицензии" - добавил Мостовой
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Rocky Raccoon
Даже царь понимает.
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Vogres
Ну, хоть иногда Мостовой выдает не «царские» высказывания
+18
-2
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