Тарасова о Fan ID: «Футбол пострадает, он принял удар на себя. Не хотелось бы видеть это на фигурном катании. Люди должны свободно смотреть спорт»

поделилась мнением о Fan ID.

«Футбол пострадает из-за Fan ID. Люди должны свободно приходить и смотреть спорт. Там же и так все в камерах, зачем нужно еще что-то?

Так получилось, что футбол принял удар на себя. Больше нигде этой системы нет. Не хотелось бы видеть Fan ID на фигурном катании», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Напомним, закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.

В Мир паспорт болельщика внедрили с третьего тура сезона-2022/2023 на пяти стадионах страны – в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Весной карта болельщика будет обязательна для посещения всех матчей турнира.