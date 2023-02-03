Тарасова о Fan ID: «Футбол пострадает, он принял удар на себя. Не хотелось бы видеть это на фигурном катании. Люди должны свободно смотреть спорт»

Теги премьер-лига Россия Татьяна Тарасова болельщики Fan ID Футбол

Татьяна Тарасова поделилась мнением о Fan ID. 

«Футбол пострадает из-за Fan ID. Люди должны свободно приходить и смотреть спорт. Там же и так все в камерах, зачем нужно еще что-то?

Так получилось, что футбол принял удар на себя. Больше нигде этой системы нет. Не хотелось бы видеть Fan ID на фигурном катании», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Напомним, закон о Fan ID вступил в силу 1 июня 2022 года.

В Мир РПЛ паспорт болельщика внедрили с третьего тура сезона-2022/2023 на пяти стадионах страны – в Самаре, Ростове-на-Дону, Сочи, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде. Весной карта болельщика будет обязательна для посещения всех матчей турнира.

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27 комментариев

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lkongo
Ответ Kareglazaya
Не понимаю, в чем сложности. Оформить его не так уж и проблематично, зато хотя бы часть неадеквата отсеится.
Фанайди от пьяных, жлобов, хамов и т.п. не защитит. Не для этого было придумано.
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Dexter Dallas
Ответ Антон Bratishchev
Меньше надо употреблять тяжёлые наркотики)))
Антон. Расскажите, что вас привлекает в катании 14-16 летних девочек, одетых в облегающую одежду и при этом выгибающихся в разные позы?
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lkongo
Спасибо, Татьяна Анатольевна... Добавлю свою версию: люди должны быть свободными. Точка.
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Dexter Dallas
Ответ Wiley Fox
Если сравнивать комментарии на футбольных новостях с батлами в новостях ФК, то в ФК надо вводить не только фан айди, но и обязательное психиатрическое обследование
Карательную психиатрию нужно, а не обследование. А так же проверку на педофилию. А то я так и не понял из объяснений одного 45летнего ковбоя что он видет такого прекрасного в 14-16 летних девочках.
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Lavinka
Свободно это - без ФанИд !
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margo_rita
Ответ Doctor of Philosophy
Татьяна Анатольевна удивительным образом сочетает в себе как истинно либеральные взгляды, так и абсолютно постсоветскую зашоренность мышления. Поэтому у неё комментарии - то образец адеквата, то какая-то ерунда:)
Да просто у разных людей разные взгляды это нормально. Просто не надо считать ненормальным и неправильным то мнение, которое не совпадает с вашим. С любым человеком, не только с ТАТ, с чем то ябсолютно согласна, а на что-то имеют диаметрально противоположное мнение.
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Антон Bratishchev
Ответ ляля тополя
всех мужчин , на фигурном катании нужно пропускать через детектор на предмет педофилии и прочих извращений. И тогда, если низменных наклонностей не обнаружено, можно и пускать. Пускать но глаз не спускать. Нормальный мужчина на фигурное катание ПО СВОЕЙ ВОЛЕ никогда не пойдет.
Меньше надо употреблять тяжёлые наркотики)))
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Антон Bratishchev
Ответ Владислав Харламов
Да все понятно уже с этим. Идем на хоккей. У нас, конечно, не НХЛ, но есть пиво и нет Фан Айди
Пива в СПб нет
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Kareglazaya
Не понимаю, в чем сложности. Оформить его не так уж и проблематично, зато хотя бы часть неадеквата отсеится.
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Валерий Петров
Ответ ляля тополя
всех мужчин , на фигурном катании нужно пропускать через детектор на предмет педофилии и прочих извращений. И тогда, если низменных наклонностей не обнаружено, можно и пускать. Пускать но глаз не спускать. Нормальный мужчина на фигурное катание ПО СВОЕЙ ВОЛЕ никогда не пойдет.
У тебя есть такой детектор? Да и на ФК ходят в основном женщины, изредка с мужьями. Их тоже проверять на это самое?
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помню джанашия
Ответ Wiley Fox
Если сравнивать комментарии на футбольных новостях с батлами в новостях ФК, то в ФК надо вводить не только фан айди, но и обязательное психиатрическое обследование
Там выше отчёт о матче чемпионата Саудовской Аравии. Сгоняй почитать...
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Фанат Сан-Марино
Ну для ультрас ФК (женского одиночного) Fan-ID не помешает
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инок
Приведу в пример Ростов, где на матчи РПЛ с Fan ID еле собиралось по 5 тысяч, а на матч Кубка без Fan ID собирался полный стадион.
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ляля тополя
Ответ Doctor of Philosophy
Татьяна Анатольевна удивительным образом сочетает в себе как истинно либеральные взгляды, так и абсолютно постсоветскую зашоренность мышления. Поэтому у неё комментарии - то образец адеквата, то какая-то ерунда:)
Комментарий скрыт
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Куркучанка Куридзе
У меня вот мысль появилась, а, что если фан айди ввели спецом, что бы на стадионе не произошло тер, акций после начала спец. операции?
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Recreated
П.....сы они там, Татьяна Анатольевна!!
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инок
Тарасова молодец! Fan ID должен исчезнуть со всех наших стадионов - только так, а не иначе.
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Tresk2
Фан I’d просто необходим для ФК. Пьяные малолетки друг друга за волосы таскают в подтрибунном помещении.
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Питекантроп
Ответ Doctor of Philosophy
Татьяна Анатольевна удивительным образом сочетает в себе как истинно либеральные взгляды, так и абсолютно постсоветскую зашоренность мышления. Поэтому у неё комментарии - то образец адеквата, то какая-то ерунда:)
Что удивительного?) либеральные взгляды подразумевают зашоренность
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-1
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Wiley Fox
Если сравнивать комментарии на футбольных новостях с батлами в новостях ФК, то в ФК надо вводить не только фан айди, но и обязательное психиатрическое обследование
+30
-2
+28
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Владислав Харламов
Да все понятно уже с этим. Идем на хоккей. У нас, конечно, не НХЛ, но есть пиво и нет Фан Айди
+2
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Cruel Snake
Весной карта болельщика будет обязательна для посещения всех матчей турнира.

Прощай, стадион! А хотелось бы чтоб просто досвидания!
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Nuraly Amirov
В иноагенты, срочно
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Футбол_это_жизнь
Представляю как на фигурке женоподобные мужики напившись апероля кидаются мишками в женщин которые кричат им «Я Мать»
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-1
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Doctor of Philosophy
Татьяна Анатольевна удивительным образом сочетает в себе как истинно либеральные взгляды, так и абсолютно постсоветскую зашоренность мышления. Поэтому у неё комментарии - то образец адеквата, то какая-то ерунда:)
+30
-3
+27
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