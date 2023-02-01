Фанаты «Зенита» получат бесплатные закуски на игре с «Пари НН» и клубные шарфы. Билеты на первые матчи весной стоят от 100 рублей, необходимо оформить Fan ID

Теги Зенит Химки премьер-лига Россия болельщики Пари НН Fan ID Футбол

«Зенит» открыл продажу билетов на первые матчи второй части сезона – против «Пари НН» и «Химок». 

Матч пройдут в Санкт-Петербурге 4 и 12 марта соответственно. Для их посещения необходимо оформить Fan ID. 

Петербуржский клуб объявил о начале акции: до 20 февраля цена одного билета составит 100 рублей. Болельщики, посетившие первые домашние матчи сине-бело-голубых в весенней части сезона, примут участие в розыгрыше автомобиля Lada Granta.

Также фанаты получат фирменные шарфы из лимитированной коллекции, а на игре с «Пари НН» – бесплатные закуски и напитки.

Материалы по теме

38 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Жердин
Да пошли вы со своими подачками. В ВИП ложу отправьте, там нужнее!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Raman Juve
Напомню, что до пандемии на стадион ходило по 45-55 тысяч человек. Я был среди них всегда
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
KOTOV71
Ух сколько " колких" комментариев в сторону Зенита. ок.подождем,что ваши клубы придумают, и вместе посмеёмся.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий Чидакин
Биомасса клюнет и то не вся. Но не фанаты.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ес Жи
Ответ Niko [Ars]
А ведь сработает
3,5 года назад был на одном матче Еврокубков. Тогда Лейс раздавали бесплатно чипсы. Меня удивило, как люди потянулись за халявой. Я тоже, думаю, что это сработает. Не все, конечно, за едой попрутся. Но будут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tolstiy
вот это да. но абон всё равно не продлю....
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван Абланов
Ответ ielisen@mail.ru
Да хоть молочную реку с кисельными берегами выройте,и манну с неба кидайте,лично моей ноги на Газпром Арене не будет до отмены идиотского закона! Или никогда!
Поддерживаю. Тяжко будет без походов на футбол и шизы на Вираже, но пока не отменят- никакого стадиона на Крестовском.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Болельщик Биатлона
Я не посетил стадион наверно в 2-3 домашних играх за весь 2022
Извините, но в этом году нет
Я лучше посмотрю матчи дома, а потом поеду в заведение, где с меня не потребуют очередной бумажки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
kutavlik
Бизнес по-газпромовски: приходи на халяву+получи закуску в подарок!!!! Так они стадионы и собирают, что на хоккее, что на футболе!!!! Отстойники!!!! Газом людей в стране сначала обеспечьте!!!!
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
В Питере Пять
Ответ Niko [Ars]
А ведь сработает
Вы слишком плохого мнения о людях. Ну прибавится пара десятков человек с фан ид. Может пара сотен. Но в целом картина не поменяется.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Закуски бесплатные

А спиртное с собой пронесут в файер-хранилищах?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Супонинский
ЛГБТ сообщество "Вираж" уже оформляют
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кирилл Игнашов
Динамо еще дальше пошло, за фан уйди деньги дарит))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
НАВАЛЬНЫЙ
Канапе из сосисок
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
wshnmn
получай фан айди и повестку в подарок на стадионе бесплатно
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Лоел
В мое время это называлось "и зенит в нагрузку".)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Женька Овомоела
Во-первых «болельщики» и «фанаты» это две большие разницы. Новостник это понимает? Или занимается словоблудием?
+3
-4
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Валерий Глубокий
СТОРУБЛЕВКИ ))) НА ВИРАЖАХ БАКЛАНОВ НЕ ЗАДАВИТЕ ))
+2
-5
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexey Prilovsky
Ответ Marienburg
Бесплатная закуска без пива бесполезна, как футбол по Сушинскому
а если пиво дадут, фан айди сделаешь?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ковид 07.10.52
Ух питерские ...с начала законы принимают антинародные, а потом готовы в убыток матчи проводить, лишь бы народ пришел...ну да страна не обеднеет...
+5
-7
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ветер
В Царской России, трактирщики водку бесплатно раздавали, лишь бы заманить трезвенников обратно в питейные заведения. А тут хоть по "сотке". Как гриТтся с, "паршивого" жителя культурной столицы, хоть "шерсти клок".
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ранальду с пивком
Козлы конечно , очень заманчиво сходить на сам Зенит за сотку . Но все равно нет .
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
И повестки

И фирменные пакеты

Виражные теперь официально сторублевые будут

И новую методичку придумают - мол, получили фан айди в ответ на поставку танков Украине

А белую Гранту без абс будет военкомат выдавать

Поэтому же АвтоВАЗ стал партнёром зенита
+4
-6
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Виктор
Ответ ielisen@mail.ru
Да хоть молочную реку с кисельными берегами выройте,и манну с неба кидайте,лично моей ноги на Газпром Арене не будет до отмены идиотского закона! Или никогда!
Комментарий скрыт
+1
-12
-11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ielisen@mail.ru
Ответ Назар Игорь
А причем тут Газпром Арена? Этот закон работает на всех стадионах РПЛ.
Притом,что я в Питере живу.
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий