Фанаты «Зенита» получат бесплатные закуски на игре с «Пари НН» и клубные шарфы. Билеты на первые матчи весной стоят от 100 рублей, необходимо оформить Fan ID
«Зенит» открыл продажу билетов на первые матчи второй части сезона – против «Пари НН» и «Химок».
Матч пройдут в Санкт-Петербурге 4 и 12 марта соответственно. Для их посещения необходимо оформить Fan ID.
Петербуржский клуб объявил о начале акции: до 20 февраля цена одного билета составит 100 рублей. Болельщики, посетившие первые домашние матчи сине-бело-голубых в весенней части сезона, примут участие в розыгрыше автомобиля Lada Granta.
Также фанаты получат фирменные шарфы из лимитированной коллекции, а на игре с «Пари НН» – бесплатные закуски и напитки.
Извините, но в этом году нет
Я лучше посмотрю матчи дома, а потом поеду в заведение, где с меня не потребуют очередной бумажки
А спиртное с собой пронесут в файер-хранилищах?
И фирменные пакеты
Виражные теперь официально сторублевые будут
И новую методичку придумают - мол, получили фан айди в ответ на поставку танков Украине
А белую Гранту без абс будет военкомат выдавать
Поэтому же АвтоВАЗ стал партнёром зенита