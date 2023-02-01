Фанаты «Зенита» получат бесплатные закуски на игре с «Пари НН» и клубные шарфы. Билеты на первые матчи весной стоят от 100 рублей, необходимо оформить Fan ID

« » открыл продажу билетов на первые матчи второй части сезона – против « » и «Химок».

Матч пройдут в Санкт-Петербурге 4 и 12 марта соответственно. Для их посещения необходимо оформить Fan ID.

Петербуржский клуб объявил о начале акции: до 20 февраля цена одного билета составит 100 рублей. Болельщики, посетившие первые домашние матчи сине-бело-голубых в весенней части сезона, примут участие в розыгрыше автомобиля Lada Granta.

Также фанаты получат фирменные шарфы из лимитированной коллекции, а на игре с «Пари НН» – бесплатные закуски и напитки.