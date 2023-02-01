«Спартак» запустил в продажу абонементы на вторую часть сезона: «Не забудьте оформить Fan ID»
«Спартак» запустил в продажу абонементы на весеннюю часть сезона.
«Ждем вас на «Открытие Банк Арене»! Не забудьте оформить Карту болельщика (Fan ID)», – сообщает телеграм-канал «Спартака».
Минимальная стоимость абонемента составит 5 100 рублей (трибуна D), максимальная – 141 400 (абонемент Platinum).
Первый домашний матч в 2023 году «Спартак» проведет 27 марта. Красно-белые сыграют против «Локомотива» в Фонбет Кубке России.
Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Каждый оставшийся на стадионе – сторонник геноцида футбола»
И реально в магазинах, а не только в данных в отчетах царю.
В принципе на все за эти годы сильно за 100+% инфляция, а всего лишь 7 лет прошло.