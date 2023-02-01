«Спартак» запустил в продажу абонементы на вторую часть сезона: «Не забудьте оформить Fan ID»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Открытие Банк Арена Fan ID деньги Футбол

«Спартак» запустил в продажу абонементы на весеннюю часть сезона.

«Ждем вас на «Открытие Банк Арене»! Не забудьте оформить Карту болельщика (Fan ID)», – сообщает телеграм-канал «Спартака».

Минимальная стоимость абонемента составит 5 100 рублей (трибуна D), максимальная – 141 400 (абонемент Platinum).

Первый домашний матч в 2023 году «Спартак» проведет 27 марта. Красно-белые сыграют против «Локомотива» в Фонбет Кубке России.

Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Каждый оставшийся на стадионе – сторонник геноцида футбола»

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13 комментариев

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Себястьян
Под управлением бродяг из Ленинграда, наш футбол скатился окончательно в самую глубокую яму.
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Владимир Молявин
Не оформлял и не буду!!!
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Ярик01
Ответ Day
На кубок дали в качестве бонуса. с офф сайта инфа.
Ага, увидел. Ясно.
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Day
Ответ Ярик01
Под ночь, да, забыл о доле домашних матчей.
На кубок дали в качестве бонуса. с офф сайта инфа.
+1
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+1
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Sinister Kid
Знают, что никто не придёт... и сэкономили на подарках🙃
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Ярик01
Ответ Day
9 матчей — 8 рпл + 1/4 кубка. Математика не сходится, но размышления верные. Не все куртки по 50к купили, увы =)
Под ночь, да, забыл о доле домашних матчей.
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Спартакус Москвакус
Бесполезная нынче вещь
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Day
Ответ Ярик01
При открытии стадиона 5200 был абик без скидки на сезон, сейчас 5100 за 13 матчей (43%). В принципе на все за эти годы сильно за 100+% инфляция, а всего лишь 7 лет прошло.
9 матчей — 8 рпл + 1/4 кубка. Математика не сходится, но размышления верные. Не все куртки по 50к купили, увы =)
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Ярик01
Ответ mnogokotin-
всего 7 лет )) в рф всегда такая инфляция
В 2011-2013 по 6% в год было.
И реально в магазинах, а не только в данных в отчетах царю.
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mnogokotin-
Ответ Ярик01
При открытии стадиона 5200 был абик без скидки на сезон, сейчас 5100 за 13 матчей (43%). В принципе на все за эти годы сильно за 100+% инфляция, а всего лишь 7 лет прошло.
всего 7 лет )) в рф всегда такая инфляция
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Ярик01
При открытии стадиона 5200 был абик без скидки на сезон, сейчас 5100 за 13 матчей (43%).
В принципе на все за эти годы сильно за 100+% инфляция, а всего лишь 7 лет прошло.
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Kyancey
И не подумаем!!!🖕🖕🖕
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damondiamond
Не, забудьте оформить карту болельщика (Fan ID)
+12
-2
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