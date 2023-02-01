«Спартак» запустил в продажу абонементы на вторую часть сезона: «Не забудьте оформить Fan ID»

«Спартак» запустил в продажу абонементы на весеннюю часть сезона.

«Ждем вас на « »! Не забудьте оформить Карту болельщика (Fan ID)», – сообщает телеграм-канал «Спартака».

Минимальная стоимость абонемента составит 5 100 рублей (трибуна D), максимальная – 141 400 (абонемент Platinum).

Первый домашний матч в 2023 году «Спартак» проведет 27 марта. Красно-белые сыграют против «Локомотива» в Фонбет Кубке России.

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