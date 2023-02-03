Фанаты «Урала» смогут оформить Fan ID прямо на производствах и получат скидки на билеты. У компаний будут персональные менеджеры

Свердловские промышленники смогут оформить Fan ID прямо на производствах.

Сотрудники предприятий-членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) смогут оформлять карту болельщика прямо на производствах, а также со скидкой покупать билеты на матчи « ». Такие льготы входят в специальную программу, разработанную СОСПП совместно с «Уралом» и МФЦ, сообщили в пятницу в пресс-службе организации

Сотрудники предприятий смогут смотреть матчи на центральных трибунах, для удобства к компании будет прикреплен персональный менеджер. Отмечается, что оформление карты болельщика будет проходить коллективно – как на производствах, так и в офисах предприятий.

Льготная программа будет доступна не только работникам СОСПП, но и членам их семей. В состав СОСПП входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории региона.