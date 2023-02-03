Фанаты «Урала» смогут оформить Fan ID прямо на производствах и получат скидки на билеты. У компаний будут персональные менеджеры

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Свердловские промышленники смогут оформить Fan ID прямо на производствах.

Сотрудники предприятий-членов Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей (СОСПП) смогут оформлять карту болельщика прямо на производствах, а также со скидкой покупать билеты на матчи «Урала». Такие льготы входят в специальную программу, разработанную СОСПП совместно с «Уралом» и МФЦ, сообщили в пятницу в пресс-службе организации

Сотрудники предприятий смогут смотреть матчи на центральных трибунах, для удобства к компании будет прикреплен персональный менеджер. Отмечается, что оформление карты болельщика будет проходить коллективно – как на производствах, так и в офисах предприятий.

Льготная программа будет доступна не только работникам СОСПП, но и членам их семей. В состав СОСПП входит большинство крупных и средних предприятий, работающих на территории региона.

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4 комментария

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Смородская-Кикнадзе-Цорн
Ответ Kenny De Schepper
Хорошие новости. Fan ID необходим и следует поощрять его оформление.
А зачем тебе куча минусов?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kenny De Schepper
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Marienburg
Участникам акции пообещают дополнительные выходные в дни матчей и бесплатные обеды в заводских столовых накануне и после
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Максим Широков
как же эти клоуны упорно пытаются сделать вид, что все согласны есть это говно. Надеюсь, люди не начнут забывать о своих принципах за бесплатные хот-доги билеты по сто рублей
+8
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