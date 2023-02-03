Бекхэм назвал Месси любимым игроком и упомянул в списке великих с Роналду, Пеле и Марадоной: «Лео – один из величайших, определенно»
Дэвид Бекхэм считает Лионеля Месси любимым игроком.
– [Любимым игроком] можно назвать Месси. Он играет свободно. Его выступление на чемпионате мира, игра за свою команду и страну, победа – невероятный момент. Люблю наблюдать за игроками вроде него.
– Месси – лучший в истории?
– Не знаю. Я думаю, что, безусловно, вы оглядываетесь на великих футболистов, начиная от Пеле и Марадоны и заканчивая Лео и Криштиану.
Я бы сказал, что Лео добился потрясающих результатов, а завершить блестящую карьеру Кубком мира... Хотя его карьера еще не закончена, он будет играть еще несколько лет. Но Лео определенно один из величайших футболистов всех времен, – сказал бывший футболист сборной Англии.
8 ЗМ 6 ЗБ 7 ФИФА это больше чем 5 ЗМ 4 ЗБ 5 ФИФА.
1007 матчей 895 голов 350 ассистов > 1163 матчей 820 голов 230 ассистов
У Месси 42 трофея и это больше чем 34 трофея у кринжа.
Ну и самое главное - Месси ЧЕМПИОН МИРА, это точка в любых спорах.
В вечности только Месси, Марадона и Пеле.
Остальные после. Роналду там где Кройфф и Платини.
Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
пресса, т.к. этот спор создаёт огромную интригу вокруг футбола. Ну а по мне, Месси бы опередил всех с большим отрывом. Созданная программа именно так бы заключила: Месси!
По версии клубничных Бицан который забил 812 голов должен стоять в одном ряду с Марадоной?
Лицемерная ты с***ка:)