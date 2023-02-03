Бекхэм назвал Месси любимым игроком и упомянул в списке великих с Роналду, Пеле и Марадоной: «Лео – один из величайших, определенно»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Дэвид Бекхэм лига 1 Франция Диего Марадона Пеле Футбол

Дэвид Бекхэм считает Лионеля Месси любимым игроком.

– [Любимым игроком] можно назвать Месси. Он играет свободно. Его выступление на чемпионате мира, игра за свою команду и страну, победа – невероятный момент. Люблю наблюдать за игроками вроде него.

– Месси – лучший в истории?

– Не знаю. Я думаю, что, безусловно, вы оглядываетесь на великих футболистов, начиная от Пеле и Марадоны и заканчивая Лео и Криштиану.

Я бы сказал, что Лео добился потрясающих результатов, а завершить блестящую карьеру Кубком мира... Хотя его карьера еще не закончена, он будет играть еще несколько лет. Но Лео определенно один из величайших футболистов всех времен, – сказал бывший футболист сборной Англии.

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36 комментариев

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Вася Васильков
Ответ Oleg
Еще б ты рассказала сколько игр Пеле видела в онлайн режиме)))
Практически все игры с 1968 до окончания карьеры....Месси в подмётки ему не годится. Ты таких не видела
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Pavel Tyazhev
Пеле, Марадона, Месси и Роналду в фильме "какого хрена здесь делает Роналду?"
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Евгений Головин
Ответ udiekemen
Каким образом он проиграл, став лучшим бомбардиром всех времён??
Овечкин станет лучшим снайпером НХЛ, но лучшим игроком его никогда не будут считать, с Роналду примерно тоже самое
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Oleg
Ответ udiekemen
У Роналду есть много трофеев и наград) не сравнивай
Он в современности второй после Лео и это уже состоявшийся факт.
8 ЗМ 6 ЗБ 7 ФИФА это больше чем 5 ЗМ 4 ЗБ 5 ФИФА.
1007 матчей 895 голов 350 ассистов > 1163 матчей 820 голов 230 ассистов
У Месси 42 трофея и это больше чем 34 трофея у кринжа.

Ну и самое главное - Месси ЧЕМПИОН МИРА, это точка в любых спорах.
В вечности только Месси, Марадона и Пеле.

Остальные после. Роналду там где Кройфф и Платини.
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Дима Ермаков
Ответ Терминатор///Айлбибекович
Вот Кринжа в этом ряду Величайших даже близко не должно быть.Можно спорить кто лучший в истории Лео,Пеле или Марадона...На вкус и цвет ..как говорится.Но портка в этом ряду нет и быть не может.
Просто он еще играет, поэтому его называют в сравнении с Месси. Однако, когда закончит карьеру и Месси и Роналду, то Роналду будут вспоминать во втором ряду с такими талантливыми, фанатами футбола, как РоналдО, Круифф, Эйсебио, Зидан и тд. Их много было. А вот поцелованных богом футбола, только трое. И это будет долгое время, пока не появится 4-ый, но это точно не Роналду.
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udiekemen
Ответ Oleg
А каким образом лучший бомбардир означает лучший игрок? По версии клубничных Бицан который забил 812 голов должен стоять в одном ряду с Марадоной?
У Роналду есть много трофеев и наград) не сравнивай
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Игорь Климов
Лучшие игроки за всю историю:
Пеле, Марадона, Месси.
Лучший игрок современности:
Месси.
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Zidan GOAT
Ответ VERBLYUD
До него лучшим бомбардиром был Бицан. Разве для кого-то Бицан входил хотя бы в топ-10 лучших игроков в истории?
Сейчас бы сравнивать Бицана, который непонятно в каких лигах забивал и Роналду, который всю карьеру отгружал топам
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Артём Р .
Для того,чтобы закончить спор о лучшем футболисте мира достаточно опубликовать стату футболистов. Я не сомневаюсь,что можно создать программу и ввести эти данные какому-нибудь айтишнику ,включив туда все достижения и полезные действия игры футболистов и программа выдаст лучшего.Другое дело,что в такой программе не заинтересованы ни ФИФА, ни УЕФА ни
пресса, т.к. этот спор создаёт огромную интригу вокруг футбола. Ну а по мне, Месси бы опередил всех с большим отрывом. Созданная программа именно так бы заключила: Месси!
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Oleg
Ответ Вася Васильков
Есть один Король футбола , Пеле. Лучший игрок всех времён. Эталон футболиста. Трёхкратный Чемпион мира...
Еще б ты рассказала сколько игр Пеле видела в онлайн режиме)))
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Oleg
Ответ udiekemen
Каким образом он проиграл, став лучшим бомбардиром всех времён??
А каким образом лучший бомбардир означает лучший игрок?
По версии клубничных Бицан который забил 812 голов должен стоять в одном ряду с Марадоной?
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+4
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Конечно Месси позади Роналду по уровню футбола, разве это не очевидно? Весь мир так считает.
Ты не весь мир
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Nikita_C47
Ответ инок
Бекхэм прав! Кто любит игру Месси, тот любит и футбол.
Я, как большой фанат Роналду, из-за того что он играл в двух моих любимых клубах - Реале и МЮ, в какой-то момент понял что игру Месси невозможно не любить) это просто прекрасно
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fellx
Ответ Oleg
Месси, Пеле, Марадона. Не Чемпионам Мира рядом делать нечего. Роналду проиграл звание лучшего игрока поколения и современности. Хватит уже его приплетать.
Хехе) Как они тут запели) Месяц назад "великим необязательно" было быть чемпионом мира)) Ну ну.
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Денис Мартин
Ответ Oleg
Месси, Пеле, Марадона. Не Чемпионам Мира рядом делать нечего. Роналду проиграл звание лучшего игрока поколения и современности. Хватит уже его приплетать.
Готов поспорить, что пока Месси не взял ЧМ, ты считал его великим и без титула ЧМ?:)

Лицемерная ты с***ка:)
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Денис Мартин
Ответ relax4076
Когда же закончится этот бессмысленный спор Лео или Криш. У каждого свой вкус и чего бы не добился один из них всё равно фанаты другого будут защищать и оправдывать своего. Хотя те кто действительно разбираются в футболе предпочитают Аргентинца, так как он ведёт игру команды а не караулит в штрафной.
Начал за здравие, закончил за упокой...
+15
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Терминатор///Айлбибекович
Вот Кринжа в этом ряду Величайших даже близко не должно быть.Можно спорить кто лучший в истории Лео,Пеле или Марадона...На вкус и цвет ..как говорится.Но портка в этом ряду нет и быть не может.
+4
-1
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Andry 72
Ответ udiekemen
У него есть 5 ЗМ, 4 Зб, 5 ЛЧ, Евро соответственно и тд и тп)))))
И всё равно это гораздо меньше чем у Месси ,и по игре в футбол Месси более совершенный игрок,одним словом лучший своего поколения точно,а по мне и в истории
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Men77
Ответ Великий Алонсо
Конечно Месси позади Роналду по уровню футбола, разве это не очевидно? Весь мир так считает.
Позади Роналду может быть только Бадр
+5
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Денис Забелин
Вчера Бакаев сказал, что Роналду лучший, сегодня Бэкхэм Месси хвалит... Голова кругом идет, к кому прислушаться???
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-1
-1
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relax4076
Когда же закончится этот бессмысленный спор Лео или Криш. У каждого свой вкус и чего бы не добился один из них всё равно фанаты другого будут защищать и оправдывать своего. Хотя те кто действительно разбираются в футболе предпочитают Аргентинца, так как он ведёт игру команды а не караулит в штрафной.
+27
-7
+20
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kos.vohrt
Ответ Evgeny20
Комментарий удален модератором
👏🏻👏🏻👏🏻
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Вася Васильков
Есть один Король футбола , Пеле. Лучший игрок всех времён. Эталон футболиста. Трёхкратный Чемпион мира...
+3
-5
-2
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инок
Бекхэм прав! Кто любит игру Месси, тот любит и футбол.
+10
-4
+6
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luurluur96@gmail.com
Ответ Evgeny20
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
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