Бекхэм назвал Месси любимым игроком и упомянул в списке великих с Роналду, Пеле и Марадоной: «Лео – один из величайших, определенно»

считает любимым игроком.

– [Любимым игроком] можно назвать Месси. Он играет свободно. Его выступление на чемпионате мира, игра за свою команду и страну, победа – невероятный момент. Люблю наблюдать за игроками вроде него.

– Месси – лучший в истории?

– Не знаю. Я думаю, что, безусловно, вы оглядываетесь на великих футболистов, начиная от и и заканчивая Лео и .

Я бы сказал, что Лео добился потрясающих результатов, а завершить блестящую карьеру Кубком мира... Хотя его карьера еще не закончена, он будет играть еще несколько лет. Но Лео определенно один из величайших футболистов всех времен, – сказал бывший футболист сборной Англии.