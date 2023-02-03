Представители Месси и боссы «ПСЖ» встретятся в течение 2-3 недель. Обсудят срок контракта и финальные детали

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Фабрицио Романо Футбол

«ПСЖ» и Лионель Месси ведут переговоры о продлении контракта.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, представители Месси и руководство «ПСЖ» в ближайшие 2-3 недели проведут личную встречу.

Тогда «ПСЖ» сделает официальное новое предложение по контракту. Также стороны обсудят срок контракта и финальные детали, чтобы достичь окончательной договоренности о подписании соглашения.

Ранее появилась информация о том, что Месси сомневается в необходимости продлевать контракт с «ПСЖ».

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 14 голов и 14 результативных передач в 23 играх за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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40 комментариев

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татьяна
Месси талантище от Бога.Король футбола.неизвестно когда появится такой футболист,если еще появится.
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Имя Фамилия
Ответ Артём Горбенко
матч, в котором Месси в одиночку решил исход противостояния с Баварией, вспоминать не будем?)
Именно его я и вспомнил.
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Артём Горбенко
Ответ Имя Фамилия
3 палки баварии на Альянц Арене, 4 палки месюну на Камп Ноу, вот на что способен ПСЖ в ЛЧ. 8 палок от баварии это на что способен меси. Обращайся.
матч, в котором Месси в одиночку решил исход противостояния с Баварией, вспоминать не будем?)
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Anvar2225
Месси останется лучшим из лучших... Ни одного из легент нет столько трофеев и индивидуальных наград
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tnec
Папы Месси и Неймара встретятся с мамой Мбаппе . Будут из-за пеналей бодаться, кто в 23/24 бить будет
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Терминатор///Айлбибекович
Главное,что бы у Лео не пропал интерес.Он уже намекает,что в Большом Футболе у его не осталось каких то важных дел.Очень бы не хотелось,что бы Король уходил.Другого такого мы больше точно не увидим.
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Vlad
Ответ Moscwow
5 пенальти в 7 матчах подряд. Тут даже разговаривать и спорить не о чем, всем всё понятно
А это арабы просили аль малки тянуть за футболку паредаса? Или же срубать акунью? Или же просить ливаковича выставлять шлагбаум? Или просить дембеле делать подножку ди Марии?единственный спорный пенальти это в матче с Польшей. Я тебе советую купить огнетушитель если у тебя до сих пор горит
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kodgong
Ответ прощай Роналду
Даже если Месси выиграет Лигу чемпионов в соло затащив ПСЖ забил 28 голов и все в "9" без единого пенальти то скажут опять шейхи купили, перейдёт в Барсу и выиграет ЛЧ скажут Лапорта распилил клуб и на рычагах вытащил Лео ЛЧ и ЗМ
в соло?)) в прошлом году соло с Реалом было потрясающим))
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Moscwow
Ответ Vlad
Тебе пожарных вызвать? У вас комментаторов тупая логика если пенальти то обязательно левая пенка.
5 пенальти в 7 матчах подряд. Тут даже разговаривать и спорить не о чем, всем всё понятно
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Имя Фамилия
Ответ Alexander Gustafsson0709
Про Рона речь ? На него так похоже
Роналду никогда не подминал под себя клубы.
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Имя Фамилия
Ответ прощай Роналду
Даже если Месси выиграет Лигу чемпионов в соло затащив ПСЖ забил 28 голов и все в "9" без единого пенальти то скажут опять шейхи купили, перейдёт в Барсу и выиграет ЛЧ скажут Лапорта распилил клуб и на рычагах вытащил Лео ЛЧ и ЗМ
Даже если меси промажет 10 пенальти и 30 раз потеряет мяч против баварии, секта всё равно скажет, что он был лучший по игре, 10 балов по софаскор и всё равно заслужил ЗМ))
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Имя Фамилия
Ответ прощай Роналду
Даже если Месси выиграет Лигу чемпионов в соло затащив ПСЖ забил 28 голов и все в "9" без единого пенальти то скажут опять шейхи купили, перейдёт в Барсу и выиграет ЛЧ скажут Лапорта распилил клуб и на рычагах вытащил Лео ЛЧ и ЗМ
Мы так не скажем, потому что ничего такого и близко не будет.
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Имя Фамилия
Ответ Фанат Лионеля Месси
Мне кажется многое будет зависеть от исхода в матче против Баварии Месси хочет понять ,на что вообще в ЛЧ способен ПСЖ
3 палки баварии на Альянц Арене, 4 палки месюну на Камп Ноу, вот на что способен ПСЖ в ЛЧ. 8 палок от баварии это на что способен меси. Обращайся.
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Alexander Gustafsson0709
Ответ Имя Фамилия
Стороны не сошлись по таким пунктам, как отдельная спальня для Агуэро, статус вице-вице-капитана после Мбаппе и статус штатного пенальтиста в ЛЧ, чтобы шакальнуть там какой-нибудь рекорд. Также старый контракт подразумевал один липовый Золотой мяч и 5 липовых пеналей на ЧМ, но меси хочет ещё, Золотой мяч 2023 и ещё 10 пенальти на ЧМ 2026.
Про Рона речь ? На него так похоже
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Анатолий Ярына
Сколько здесь без имени и фамилии желчью исходят... Молодец Леонель, продолжай!..Наше дело правое,мы победим!..)))
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прощай Роналду
Даже если Месси выиграет Лигу чемпионов в соло затащив ПСЖ забил 28 голов и все в "9" без единого пенальти то скажут опять шейхи купили, перейдёт в Барсу и выиграет ЛЧ скажут Лапорта распилил клуб и на рычагах вытащил Лео ЛЧ и ЗМ
+15
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Фанат Лионеля Месси
Мне кажется многое будет зависеть от исхода в матче против Баварии
Месси хочет понять ,на что вообще в ЛЧ способен ПСЖ
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Vlad
Ответ Moscwow
Ну вот не надо принижать ПСЖ. Клуб не только платит ему кучу денег, но еще и подарки дарит в виде золотых мячей украденных и чемпионатов мира по пенальти
Тебе пожарных вызвать? У вас комментаторов тупая логика если пенальти то обязательно левая пенка.
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Demyan Grachev
Ответ sayemlo
ого. меси уже начинает снова высасывать деньги из клуба. то за 9 лет умудрился 7 раз продлить контракт в барсе. 🤣🤣 "не ради денег игра" "закончу карьеру в барсе’ 🤣🤣 да да
это знатный старый шарлатан))
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Имя Фамилия
Ответ Last Hero
Ты недооцениваешь мощь ударов месси с пенальти
Меси никогда не запарывает пенальти. Он либо забивает, либо красиво пасует вратарю.
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Afaffaga
Ответ Last Hero
скоро мы увидим кто балласт, когда он принесет Псж кубок франции, тогда и запоете
и без него каждый год псж берет кубок Франция и вообще все внутренние кубки, а только лч не могут
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Last Hero
Ответ Имя Фамилия
Невозможно принести Парижу Кубок Франции, просто потому что ПСЖ и так 20 лет как хозяин Кубка Франции, а вот отобрать у клуба трофей, который он столько лет брал не напрягаясь — вполне реально, что меси и сделал в прошлом сезоне.
Ты недооцениваешь мощь ударов месси с пенальти
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Имя Фамилия
На данный момент уже любой может заключить контракт с меси, но он как и полтора года назад снова оказался никому не нужен, и ему просто ничего не остаётся делать, кроме как корчить из себя востребованную персону, и надеяться, что все эти слухи снова дойдут до эмира Катара, который опять вмешается в дела клуба и заставит продлить контракт с этим распиаренным недоразумением.
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Last Hero
Ответ Moscwow
Ну вот не надо принижать ПСЖ. Клуб не только платит ему кучу денег, но еще и подарки дарит в виде золотых мячей украденных и чемпионатов мира по пенальти
Хватит уже принижать заслуги Месси, ты думаешь легко забивать из пенальти, даже если они левые???
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VERBLYUD
Ответ А. Мостовой
в ПСЖ вроде как и без него пенальтистов хватает?
Если бы он в ПСЖ бил пенальти, у настоящего пенальтиста уже было бы на парочку рекордов меньше.
+21
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