Де Поль о Месси: «Лео – лучший на все времена. Если какие-то идиоты сомневались, то теперь нет»

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Родриго Де Поль назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Наслаждайтесь этим, он лучший на все времена. Если у каких-то идиотов и были сомнения в этом, то теперь их больше нет. Такого, как он, больше не будет.

Сейчас он, должно быть, самый счастливый человек в мире и вполне заслужил этот трофей», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины.

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