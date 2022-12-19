Де Поль о Месси: «Лео – лучший на все времена. Если какие-то идиоты сомневались, то теперь нет»
Родриго Де Поль назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.
«Наслаждайтесь этим, он лучший на все времена. Если у каких-то идиотов и были сомнения в этом, то теперь их больше нет. Такого, как он, больше не будет.
Сейчас он, должно быть, самый счастливый человек в мире и вполне заслужил этот трофей», – сказал полузащитник «Атлетико» и сборной Аргентины.
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