Месси о победе на ЧМ-2022: «Моя карьера практически завершилась этим. Безумие. Не думаю, что можно представить себе лучший конец»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Футбол

Лионель Месси рассказал, что чувствует после победы с Аргентиной на ЧМ-2022.

– Вы не забивали в плей-офф чемпионатов мира до этого турнира. Все сложилось идеально.

– Мы говорили об этом с близкими, с членами семьи, с друзьями. Все должно было сложиться так, это было предначертано. Это словно конец фильма, и он должен был стать счастливым.

Как я однажды сказал, я был уверен в том, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. И я не знаю, почему я это чувствовал, но это ощущение было очень сильным. И я думаю, что момент, который он избрал, был лучшим. Если бы мне дали право выбора, то я не выбрал бы другой момент. Такой конец – это отлично.

– И вы достигли этого в 35 лет.

– Вот почему я и говорю об этом. Достичь этого практически в конце карьеры – безумие. Если бы это случилось раньше, то, конечно, я тоже был бы счастлив. Но когда осталось совсем немного...

Моя карьера практически завершилась этим. И я не думаю, что можно было представить себе лучший конец, – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.

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27 комментариев

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Алексей Петров
Это еще не конец , Лео!!!
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Великий Алонсо
Месси уже вот-вот завершит карьеру, а Роналду выиграет ещё пару тройку ЗМ, вот разница между ними
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Игорь Цыдыпов
Мечтаем что б Лео закончил карьеру на переполненном Камп Ноу. Добыв для родной команды кубок ЛЧ)
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Радость Ди Мария
/ Моя карьера практически завершилась этим. / В принципе это так. Разве что в знак уважухи он может помочь Скалони дошлифовать молодую сборную на Копа-2024 - будет выходить на 25-30 минут во 2 тайме. Что касаемо ПСЖ - рвать жилы за ЛЧ пусть черепаха и Неймар рвут. Делают историю. Так я думаю.
Рановато вы Месси старите: он и через полтора года сможет начинать матчи с первых минут (а вот периодически менять его после 60-ти минут было бы полезно), да и сидеть на скамейке и ждать своего выхода Месси никогда не любил, сам признавался (такой вариант скорее вероятен на ЧМ-26, а нужно ли это самому Лео, это уже другой вопрос).
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Surviving
Эмир Катара бог?
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Терминатор///Айлбибекович
Очень надеюсь,что еще хотя бы года четыре не завершится
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Сергей Котов
озираясь на четыре проигранных ранее финалов причем не уступая в них по игре я перед ЧМ сделал однозначный вывод что фортуна вернет Аргам долги.так и произошло..фортуна все сделала благоприятным для Аргов:первое поражение чтоб была злость и задор на будущее...благосклонное судейство без явных ляпов в пользу соперников...отличная сетка плей офф...угадано наконец с вратарем..и еще...и работа и карьера Месси получили вознаграждение!футбол задолжал этот кубок мира Месси!
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инок
Это еще не конец - кто любит игру Месси, тот любит и футбол.
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Denis Fomin
"Моя карьера практически завершилась этим. И я не думаю, что можно было представить себе лучший конец"
Этой фразы наверно боялся каждый любитель футбола... Уходит эпоха Великого игрока, которую мы больше не увидим на своем веку. Это очень грустно.
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Великий Алонсо
Ещё 100 таких статей с одним и тем же набором слов от Месси, пожалуйста, "очень интересно"
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Сикарио
Аргентинский Дзюба капец надоел уже. Весь адекватный мир смеется, как аутист реально верит в свой судейский кубок.
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Александр Быстров
и это в 35 лет!!!!
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Радость Ди Мария
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ну ты канеш мимо не пройдёшь. Платят что ли?
В чёрный список. Реально душный.
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Радость Ди Мария
/ Моя карьера практически завершилась этим. /

В принципе это так. Разве что в знак уважухи он может помочь Скалони дошлифовать молодую сборную на Копа-2024 - будет выходить на 25-30 минут во 2 тайме.
Что касаемо ПСЖ - рвать жилы за ЛЧ пусть черепаха и Неймар рвут. Делают историю. Так я думаю.
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Aleksey Yashin
"Моя карьера практически завершилась этим. И я не думаю, что можно было представить себе лучший конец"
Эх, даже немного грустно стало. Помню в еженедельнике "Футбол" была небольшая заметка о новом аргентинском таланте из "Барселоны", получившему приз лучшего молодого игрока. Эпоха заканчивается!
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Кино Музыка
Еще пошумит.
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Гусейн Магомедрасулов
Мечта о победе на ЧМ , возможно и стала фактором футбольного долголетия Месси и Роналду.
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Troy_nsk
На закате карьеры взять со сборной и Кубок Америки, и Чемпионат мира - дорогого стоит. Напоминание всем нам, что мир бывает справедлив, если верить в себя и работать)
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Ебздрогыч
Лучше - только к верблюдам на золотую пенсию!
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Rio de Janeiro
Действительно великий момент но Лео всё же недооценивает своих хейтеров у которых аргумент "Игрок одного клуба; хахаха, 3 гола за сезон с игры в лиге фермеров" всё же останется если не выиграть ЛЧ с ПСЖ)
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Lana Rhoades
Лео подтвердил, что завершил карьеру уже после кубка мира)
Можно и болт на пысыже положить и получать космическую пенсию как и Рональду в Аравии)
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Великий Алонсо
Комментарий удален
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Aram Avanesian
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Понимаю что тебе больно , но это не он сто раз повторяет , это спортс разделил интервью на несколько частей. Ты лучше не заходи сюда 2-3 дня , пока не закончатся отрывки из интервью , а то может не выдержишь ,береги себя
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Lana Rhoades
Все должно было сложиться так, это было предначертано, так мне сказал Аль Хелайфи
Это был мой катарский зимний чемпионат мира ;)
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Olajuvon
Не зря вернулся в сборную и терпел хейт от журналюг!!!
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