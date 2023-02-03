Месси о победе на ЧМ-2022: «Моя карьера практически завершилась этим. Безумие. Не думаю, что можно представить себе лучший конец»
Лионель Месси рассказал, что чувствует после победы с Аргентиной на ЧМ-2022.
– Вы не забивали в плей-офф чемпионатов мира до этого турнира. Все сложилось идеально.
– Мы говорили об этом с близкими, с членами семьи, с друзьями. Все должно было сложиться так, это было предначертано. Это словно конец фильма, и он должен был стать счастливым.
Как я однажды сказал, я был уверен в том, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. И я не знаю, почему я это чувствовал, но это ощущение было очень сильным. И я думаю, что момент, который он избрал, был лучшим. Если бы мне дали право выбора, то я не выбрал бы другой момент. Такой конец – это отлично.
– И вы достигли этого в 35 лет.
– Вот почему я и говорю об этом. Достичь этого практически в конце карьеры – безумие. Если бы это случилось раньше, то, конечно, я тоже был бы счастлив. Но когда осталось совсем немного...
Моя карьера практически завершилась этим. И я не думаю, что можно было представить себе лучший конец, – сказал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Этой фразы наверно боялся каждый любитель футбола... Уходит эпоха Великого игрока, которую мы больше не увидим на своем веку. Это очень грустно.
В чёрный список. Реально душный.
В принципе это так. Разве что в знак уважухи он может помочь Скалони дошлифовать молодую сборную на Копа-2024 - будет выходить на 25-30 минут во 2 тайме.
Что касаемо ПСЖ - рвать жилы за ЛЧ пусть черепаха и Неймар рвут. Делают историю. Так я думаю.
Эх, даже немного грустно стало. Помню в еженедельнике "Футбол" была небольшая заметка о новом аргентинском таланте из "Барселоны", получившему приз лучшего молодого игрока. Эпоха заканчивается!
Можно и болт на пысыже положить и получать космическую пенсию как и Рональду в Аравии)
Это был мой катарский зимний чемпионат мира ;)