Месси о победе на ЧМ-2022: «Моя карьера практически завершилась этим. Безумие. Не думаю, что можно представить себе лучший конец»

рассказал, что чувствует после победы с на .

– Вы не забивали в плей-офф чемпионатов мира до этого турнира. Все сложилось идеально.

– Мы говорили об этом с близкими, с членами семьи, с друзьями. Все должно было сложиться так, это было предначертано. Это словно конец фильма, и он должен был стать счастливым.

Как я однажды сказал, я был уверен в том, что бог подарит мне победу на чемпионате мира. И я не знаю, почему я это чувствовал, но это ощущение было очень сильным. И я думаю, что момент, который он избрал, был лучшим. Если бы мне дали право выбора, то я не выбрал бы другой момент. Такой конец – это отлично.

– И вы достигли этого в 35 лет.

– Вот почему я и говорю об этом. Достичь этого практически в конце карьеры – безумие. Если бы это случилось раньше, то, конечно, я тоже был бы счастлив. Но когда осталось совсем немного...

Моя карьера практически завершилась этим. И я не думаю, что можно было представить себе лучший конец, – сказал нападающий « » и сборной Аргентины.