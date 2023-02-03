Месси о Мбаппе после ЧМ-2022: «Никаких проблем. Я тоже был в таком положении и проигрывал финал ЧМ – тогда я не хотел об этом слышать»

Теги ПСЖ Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Килиан Мбаппе Футбол

Лионель Месси рассказал об отношениях с Килианом Мбаппе после финала ЧМ-2022.

Аргентина победила Францию (3:3, по пен. 4:2) и стала чемпионом мира.

– Сложно ли говорить о финале с тем, кто его проиграл?

– Нет, даже если этот человек не хочет об этом говорить и поднимать эту тему. Я тоже был в таком положении. Я тоже проигрывал финал чемпионат мира. Тогда я ничего не хотел об этом слышать. К тому же, тогда не было ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира. Поэтому я не хотел говорить об этом.

Но, честно говоря, никаких проблем с Килианом не возникло. Скорее, наоборот, – поделился нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.

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39 комментариев

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Тор 100
Хаби Алонсо жалкий типок
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Vitalii-Just
sports.ru , выложите полное интервью Месси....
Хватит выкладывать частями(((
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Темирлан Шаваев
Ответ Дамир Айчараков
Бл... Как вы по лицу можете определить? Я с таких идиотов в шоке. Подойди к зеркалу и посмотри. Может там тоже неумное лицо лицемера?
Там будет лицо деграданта
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Real_v_dushe
Я вообще думаю, что Мбаппе уйдёт этим летом из Парижа, если этого жадного арга продлят ещё на сезон. Видно, что Мбаппе неприятно вообще находиться рядом с ним на поле.
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Caterina
Ответ Real_v_dushe
Невеоятное лицемерие и ложь от этого жадного арга, в эти байки может поверить только его персосекта
Фруктовый сад 🔥🔥 пламенем объят! 🤣
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Real_v_dushe
Ответ xan.sher.76@gmail.com
Ждем чемпионство х.насыра саудовского .кто знает в 50 лет выиграет чм так что непереживай)
Ну ждите, Мбаппе тут причём и это свинское лицемерие от арга?
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Winterburn
Ответ Великий Алонсо
Мбаппе в финале в очередной раз доказал, что как игрок он сильнее в 100 раз чем Меси. Месси на багаже Мартинеса и Ди Марии зашакалил чемпионство, забил позорный гол с пенальти и с метра в пустые ворота, играл он на самом деле вообще позорно, не был заметен на поле
Забить две липовые пенки в финале тоже так себе достижение, согласно вашей логике)
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Caterina
Вообще то там в интервью он говорит что разговаривал с Мбаппе и о финальном матче, и о праздновании победы.
Но видимо это будет отдельным куском))
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Я Гражданин Мира
Ответ cektor
походу Месси придется одному тащить псж в чемпионате и ЛЧ
Будем надеяться что это у него получится., хотя очень тяжело будет.
В целом состав псж слабее Баварии
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xan.sher.76@gmail.com
Ответ Real_v_dushe
Невеоятное лицемерие и ложь от этого жадного арга, в эти байки может поверить только его персосекта
Ждем чемпионство х.насыра саудовского .кто знает в 50 лет выиграет чм так что непереживай)
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-1
0
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Ivan Ivanych
Ответ Iuasamotu
Лео - добряк. Вообще, сложно представить ситуацию, чтобы его выбесить.
На чм не видел таких ситуаций???
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Я Гражданин Мира
Я Мбпапе всегда поддерживаю, но как человек и как прекрасный футболист он должен был уважать Месси.
Я имею ввиду одиннадцать метровые первый очеред должен выполнять Месси, а не Мбпапе, уж тем более клоун по имени неймар
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Real_v_dushe
Невеоятное лицемерие и ложь от этого жадного арга, в эти байки может поверить только его персосекта
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Заяцволк
Дворовый пацан о Роналду после ЧМ-2022: "Никаких проблем. Я тоже в таком положении, и не забил ни одного гола в плей-офф ЧМ, я тоже не хочу об этом слышать"
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Артём Горбенко
Ответ dr. cage
Месси: "ничего не хотел слышать о поражении в финале ЧМ" То же Месси: - через аффилированые со своей криминальной семейкой СМИ устроил травлю Игуаина и Паласио за то что сам провалил плофф бразильского мундиаля предварительно наколотив мусорной статы на Иранах в группе..
а ещё он влияет на выборы во всех странах мира, на жеребьевку всех спортивных турниров, на траекторию движения земли вокруг солнца и температуру воздуха на северном полюсе
+1
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dr. cage
Ответ rej1sta
Откуда такая информация?) Принимал участие?
Тащемта, секрет Полишинеля..

Чёрные пиарщики аргентинского пенальтиста тогда в наглую отбеливали Лео.
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Дамир Айчараков
Ответ SWS
А Месси тот еще лицемер. По его не очень умному лицу всегда видно, как он не выносит Мбаппе.
Бл... Как вы по лицу можете определить? Я с таких идиотов в шоке. Подойди к зеркалу и посмотри. Может там тоже неумное лицо лицемера?
+5
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+4
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stoudemire
Ответ Великий Алонсо
Мбаппе в финале в очередной раз доказал, что как игрок он сильнее в 100 раз чем Меси. Месси на багаже Мартинеса и Ди Марии зашакалил чемпионство, забил позорный гол с пенальти и с метра в пустые ворота, играл он на самом деле вообще позорно, не был заметен на поле
тебя опять забыли уколоть?))
позорный гол с пенальти у Месси, а у Мбаппе их два с пенальти)) они тоже позорные? или это другое?) Мбаппе не было на поле до 80 минуты матча)
+4
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cektor
походу Месси придется одному тащить псж в чемпионате и ЛЧ
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-3
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Я Гражданин Мира
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален пользователем
Ха ха ха ха Мбпапе с Монпелье и в пустую не попал с метра.
Так что вы не очень то Великий.
+6
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rej1sta
Ответ dr. cage
Месси: "ничего не хотел слышать о поражении в финале ЧМ" То же Месси: - через аффилированые со своей криминальной семейкой СМИ устроил травлю Игуаина и Паласио за то что сам провалил плофф бразильского мундиаля предварительно наколотив мусорной статы на Иранах в группе..
Откуда такая информация?)
Принимал участие?
+2
-1
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Великий Алонсо
Мбаппе в финале в очередной раз доказал, что как игрок он сильнее в 100 раз чем Меси. Месси на багаже Мартинеса и Ди Марии зашакалил чемпионство, забил позорный гол с пенальти и с метра в пустые ворота, играл он на самом деле вообще позорно, не был заметен на поле.
+1
-5
-4
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Гамлет Серобян
Ответ Великий Алонсо
Мбаппе в финале в очередной раз доказал, что как игрок он сильнее в 100 раз чем Меси. Месси на багаже Мартинеса и Ди Марии зашакалил чемпионство, забил позорный гол с пенальти и с метра в пустые ворота, играл он на самом деле вообще позорно, не был заметен на поле
Умнее комментария и не найти🤣
+14
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+12
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Сикарио
Ответ Иван Егурнов
Мбаппе не сыграет с Баварией из-за травмы
но это не помешает же ему вылететь?
+1
-5
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Я Гражданин Мира
Это лучший пара нападающие в данный момент.
Они на поле, и я считаю и за пределе поле поле друг друга прекрасно понимает .
Так что хейтером можно сказать долой!!!
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-1
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