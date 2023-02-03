Месси о Мбаппе после ЧМ-2022: «Никаких проблем. Я тоже был в таком положении и проигрывал финал ЧМ – тогда я не хотел об этом слышать»
Лионель Месси рассказал об отношениях с Килианом Мбаппе после финала ЧМ-2022.
Аргентина победила Францию (3:3, по пен. 4:2) и стала чемпионом мира.
– Сложно ли говорить о финале с тем, кто его проиграл?
– Нет, даже если этот человек не хочет об этом говорить и поднимать эту тему. Я тоже был в таком положении. Я тоже проигрывал финал чемпионат мира. Тогда я ничего не хотел об этом слышать. К тому же, тогда не было ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира. Поэтому я не хотел говорить об этом.
Но, честно говоря, никаких проблем с Килианом не возникло. Скорее, наоборот, – поделился нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины.
Хватит выкладывать частями(((
Но видимо это будет отдельным куском))
В целом состав псж слабее Баварии
Я имею ввиду одиннадцать метровые первый очеред должен выполнять Месси, а не Мбпапе, уж тем более клоун по имени неймар
Чёрные пиарщики аргентинского пенальтиста тогда в наглую отбеливали Лео.
позорный гол с пенальти у Месси, а у Мбаппе их два с пенальти)) они тоже позорные? или это другое?) Мбаппе не было на поле до 80 минуты матча)
Так что вы не очень то Великий.
Принимал участие?
Они на поле, и я считаю и за пределе поле поле друг друга прекрасно понимает .
Так что хейтером можно сказать долой!!!