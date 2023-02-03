рассказал об отношениях с после финала .

победила Францию (3:3, по пен. 4:2) и стала чемпионом мира.

– Сложно ли говорить о финале с тем, кто его проиграл?

– Нет, даже если этот человек не хочет об этом говорить и поднимать эту тему. Я тоже был в таком положении. Я тоже проигрывал финал чемпионат мира. Тогда я ничего не хотел об этом слышать. К тому же, тогда не было ничего, что имело бы отношение к чемпионату мира. Поэтому я не хотел говорить об этом.

Но, честно говоря, никаких проблем с Килианом не возникло. Скорее, наоборот, – поделился нападающий « » и сборной Аргентины.