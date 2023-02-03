Участие Бензема и Милитао в матчах КЧМ под вопросом. Они получили травмы в игре с «Валенсией»

Участие Карима Бензема и на клубном чемпионате мира находится под вопросом.

Оба футболиста были заменены из-за повреждений по ходу игры « » и «Валенсии» (2:0) в перенесенном матче 17-го тура .

Как пишет As, предварительные обследования показали, что защитник получил более серьезную травму, чем нападающий.

Участие Милитао и Бензема в матчах клубного чемпионата мира пока находится под вопросом. Сегодня футболисты пройдут новые тесты, после которых степень серьезности повреждений станет яснее.

Из-за недавнего рецидива травмы у Давида Алабы повреждение, полученное Эдером, выглядит более серьезной потерей, так как заменить Бензема может Родриго Гоэс. Однако, как отмечается, Алаба намерен восстановиться к матчам клубного чемпионата мира.

Первый матч на клубном чемпионате мира «Реал» проведет 8 февраля. Соперник мадридского клуба еще неизвестен.