Участие Бензема и Милитао в матчах КЧМ под вопросом. Они получили травмы в игре с «Валенсией»

Теги Карим Бензема Реал Мадрид Ла Лига травмы чемпионат мира среди клубов Эдер Милитао Футбол

Участие Карима Бензема и Эдера Милитао на клубном чемпионате мира находится под вопросом.

Оба футболиста были заменены из-за повреждений по ходу игры «Реала» и «Валенсии» (2:0) в перенесенном матче 17-го тура Ла Лиги.

Как пишет As, предварительные обследования показали, что защитник получил более серьезную травму, чем нападающий.

Участие Милитао и Бензема в матчах клубного чемпионата мира пока находится под вопросом. Сегодня футболисты пройдут новые тесты, после которых степень серьезности повреждений станет яснее.

Из-за недавнего рецидива травмы у Давида Алабы повреждение, полученное Эдером, выглядит более серьезной потерей, так как заменить Бензема может Родриго Гоэс. Однако, как отмечается, Алаба намерен восстановиться к матчам клубного чемпионата мира.

Первый матч на клубном чемпионате мира «Реал» проведет 8 февраля. Соперник мадридского клуба еще неизвестен.

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6 комментариев

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Moscwow
Не Кубок Гампера же, на кчм можно и из Кастильи пару игроков выдернуть
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Сикарио
Этот второсортный турнир никому не нужен, через 2 недели Ливерпуль.
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Edi Valdman
Ну перец доволен глубиной состава реала он считает что им не нужны трансферы зимой у них всё в порядке посмотрим сейчас.
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-3
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marshalericsson1357
Никто из болельщиков не будет против, если на КЧМ поедет резерв
+4
-1
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Орa Алв
Надеюсь все команды пройдут этот этап когда за один матч минимум одна травма, всем здоровья 🦬
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-2
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Рамос
Словосочетание "Бензема на Чемпионате мира" выдало очередной error
0
-3
-3
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