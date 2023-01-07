«Реал» впервые в истории выставил на матч Ла Лиги стартовый состав без испанцев
«Реал» впервые в своей истории выставил стартовый состав на матч Ла Лиги без испанцев.
Против «Вильярреала» в старте вышли 11 легионеров.
Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Алаба, Тчуамени, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Вы сами испанцам не доверяете место в составе.
Собираете очередной интернациональный дримтим, круто. Но освободите "второй стул"
У Реала очень слабая академия по испанским меркам, даже в золотые годы 08-12 только Касильяс был безоговорочным игроком сборной. А так из воспитанников разве только что Мата был рядом со сборной, хотя он в системе Реале оказался только в 16 лет. Ничего удивительного нет.