«Реал» впервые в своей истории выставил стартовый состав на матч без испанцев.

Против «Вильярреала» в старте вышли 11 легионеров.

Стартовый состав « »: Куртуа, Менди, , Милитао, Алаба, Тчуамени, , , Вальверде, Винисиус, Бензема.

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