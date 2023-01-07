«Реал» впервые в истории выставил на матч Ла Лиги стартовый состав без испанцев

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«Реал» впервые в своей истории выставил стартовый состав на матч Ла Лиги без испанцев.

Против «Вильярреала» в старте вышли 11 легионеров.

Стартовый состав «Реала»: Куртуа, Менди, Рюдигер, Милитао, Алаба, Тчуамени, Кроос, Модрич, Вальверде, Винисиус, Бензема.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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80 комментариев

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Zemanuha
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Ответ Maga Maga
Барса впервые выпустила на поле 11 собственных плодов селекции, Реал же впервые выпустил на поле 11 купленных игроков
Не было такого у бчк.
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Zorro
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Это уже не Реал .
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KillFish
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Ответ Ага Бг
Обыкновенно. С подготовкой футбольных кадров в Испании проблем нет, в этом плане там наверное сильнейшая европейская школа. Проста академия Реала сама по себе не очень сильная, например года назад, когда испанцы проиграли в финале ОИ бразильцам в доп время, в составе сборной не было ни одного выпускника Кастиль. Золотое время испанской сборной 2008-2012 год в этот период только Касильяс как воспитанник Реала был представлен в сборной, остальные, как например Мата (хотя он в системе Реала оказался в 16 лет) появлялись в основе сборной по стольку по скольку. Очень сильные академии у баских команд, у Барселоны, у Валенсии и Вильярреала
Кто-то не выкупил отсылку к Путину
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mor1ed
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Ответ Иван Никулин
это позор для реала))полный зашквар
В чем позор?
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wasbornin1987
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Мадридисты жаловались на то, что лишь малую часть их игроков призвали в сборную Испании. Откуда их призывать? Из дубля?
Вы сами испанцам не доверяете место в составе.
Собираете очередной интернациональный дримтим, круто. Но освободите "второй стул"
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Ответ TravenS
Топовая сборная должна набирать игроков из топовых клубов. Почему-то Барса умеет воспитывать своих игроков и даёт новые таланты непрерывно, а от Мадрида давно уже ничего нет. Про другие клубы речь не идёт
Топовая сборная должна набирать сильных игроков, а не игроков из сильных команд, как Гави, Эрик, Уго, Ферран попадают под приставку ТОП? Энрике облажался вызвав лавочников из Барселоны, а не действительно сильных игроков
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Berekella 999
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Позор!
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encaro_one
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Косплеют Зенит
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Ага Бг
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Ответ Михаил Ильин
Как Испания на Олимпиаде вообще собирается играть?
Обыкновенно. С подготовкой футбольных кадров в Испании проблем нет, в этом плане там наверное сильнейшая европейская школа. Проста академия Реала сама по себе не очень сильная, например года назад, когда испанцы проиграли в финале ОИ бразильцам в доп время, в составе сборной не было ни одного выпускника Кастиль. Золотое время испанской сборной 2008-2012 год в этот период только Касильяс как воспитанник Реала был представлен в сборной, остальные, как например Мата (хотя он в системе Реала оказался в 16 лет) появлялись в основе сборной по стольку по скольку. Очень сильные академии у баских команд, у Барселоны, у Валенсии и Вильярреала
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red hikkikomori
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Ответ Maga Maga
Барса впервые выпустила на поле 11 собственных плодов селекции, Реал же впервые выпустил на поле 11 купленных игроков
11 купленных игроков и такого же судью😂
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Дмитрий Яруллин
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Чем плохо? Основопологающие игроки это Куртуа - Модрич - Бензема, испанцы в Мадриде явно не на первых ролях, сейчас величина в испанском футболе это Яго Аспас
А как же Великий Альваро )
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kovu
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Ответ Орёл-Решка
А вообще странно, что Реалу удаётся выращивать топовых латиноамериканцев (Винисиус, Родриго, Вальверде), а с испанцами ничего не получается. Самым топовым испанским воспитанником за последнее время был Асенсио, и тот перестал прогрессировать.
Асенсио не был воспитанником реала, лол.
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S.Vladimirov
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Ответ AC.Milan.Fan
Кстати да, сейчас в Реале пол состава негров, а я помню как в начале 2000-х из Реала выгнали и продали в Барселону молодого Это’О только за то что он был черный 🤭🤦‍♂️😂
Точно! И купили вместо него сияющего белизной Роналдо.
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TravenS
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Так, почему? Испанский футбол одними только Барселоной и Реалом не ограничивается
Топовая сборная должна набирать игроков из топовых клубов. Почему-то Барса умеет воспитывать своих игроков и даёт новые таланты непрерывно, а от Мадрида давно уже ничего нет. Про другие клубы речь не идёт
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Раиль Хафизов
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Ответ Макс Кидалов
Если бы не карвахаль, то Реал бы уже матчей 100 без испанцев в стартовом составе сыграл бы за последние 2 года
Реально, на Караахале все держалось это. Ведь все остальные - игроки основы. С 10 легионерами играли много игр.
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Орёл-Решка
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А вообще странно, что Реалу удаётся выращивать топовых латиноамериканцев (Винисиус, Родриго, Вальверде), а с испанцами ничего не получается. Самым топовым испанским воспитанником за последнее время был Асенсио, и тот перестал прогрессировать.
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Орёл-Решка
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А всего-то стоило Карвахаля убрать.
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Ответ TravenS
"А почему Энрике берёт игроков только из барсы"
Так, почему? Испанский футбол одними только Барселоной и Реалом не ограничивается
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Buharoid
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Ответ Lindqvist
А какая разница в цвете кожи, лол, результат есть и состав у клуба есть, я как фанат реала не смотрю какого цвета игроки)
Это для тебя и тебе подобным мадридистам из Казахстана разницы нет. А для коренного мадридца она скорее всего есть, болеть за родных Йерро и Сальгадо или за состав исключительно из камавинг и прочих бабуингв.
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Аванэс Карапетян
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История как с Челси, заигрались с трансферами и не осталось своих!
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Lindqvist
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Ответ Buharoid
А мадридским болельщикам прикольно за этот блэкстар болеть, как думаешь?))
А какая разница в цвете кожи, лол, результат есть и состав у клуба есть, я как фанат реала не смотрю какого цвета игроки)
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TravenS
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"А почему Энрике берёт игроков только из барсы"
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Даня Чебыкин
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Ответ Buharoid
Реал как всегда. Выпихнул своих воспитанников, закупился мукунками и сасангвами. В цветах Мадрида нет белого))
ну мукунку то хороший...
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Wh1te
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Ответ AC.Milan.Fan
Кстати да, сейчас в Реале пол состава негров, а я помню как в начале 2000-х из Реала выгнали и продали в Барселону молодого Это’О только за то что он был черный 🤭🤦‍♂️😂🤡
Пруфы то будут, что из-за этого или в лужу пукнул?
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Ага Бг
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Ответ Shuller18
Даже странно как-то, что только сейчас это случилось. С другой стороны, нормальных испанцев практически не осталось в мире.
В смысле?
У Реала очень слабая академия по испанским меркам, даже в золотые годы 08-12 только Касильяс был безоговорочным игроком сборной. А так из воспитанников разве только что Мата был рядом со сборной, хотя он в системе Реале оказался только в 16 лет. Ничего удивительного нет.
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